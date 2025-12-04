Plenković: EU fondovi neće presušiti, za Hrvatsku će biti i izdašniji nego sada

Europska sredstva neće presušiti te će u idućem EU-ovom proračunskom razdoblju za Hrvatsku biti i veća nego sada, rekao je u četvrtak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

“Suprotno nekim nevjernim Tomama, europskih sredstava će biti, neće nigdje evaporizirati ni nestati”, rekao je Plenković u uvodu Vladine sjednice.

Podsjetio je na prijedlog Europske komisije o dva bilijuna eura EU-ova proračuna za iduće proračunsko razdoblje, od 2028. do 2034. godine.

Jedini u EU ispunili sve pokazatelje

“Od prosinca počinju ozbiljni razgovori na najvišoj razini Europskog vijeća. Prema trenutnim projekcijama, omotnica koja bi trebala otprilike biti rezervirana za nas u bitno promijenjenom ustrojstvu ovoga proračuna, ide negdje do 19 milijardi eura, što je nekoliko milijardi eura više nego što je bila prethodna omotnica u razdoblju aktualne perspektive “, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na potvrdu pozitivne preliminarne ocjene sedmog zahtjeva za isplatom sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Riječ je o milijardu i sto milijuna eura, na temelju uspješno ispunjena 53 reformska investicijska pokazatelja, a isplata tih sredstava očekuje se do kraja prosinca.

“Mi smo trenutno jedina država članica Europske unije koja je u potpunosti ispunila sve pokazatelje u okviru prvih sedam zahtjeva, time ostvarivši sto posto izvršenosti. Do sada sedam odobrenih isplata iz mehanizma za oporavak i otpornost imaju uz Hrvatsku još samo Italija i Portugal”, rekao je Plenković.

Najavio je da će Hrvatska uskoro Europskoj komisiji podnijeti i osmi zahtjev za plaćanje u iznosu od gotovo 900 milijuna eura, u vezi kojih su već ispunjeni svi pokazatelji.

“Uvjereni smo da s gotovo stopostotnom sigurnošću u sljedećih nekoliko mjeseci kanimo ispuniti sve kriterije indikatore i time povući svih deset milijardi eura na vrijeme”, rekao je Plenković.