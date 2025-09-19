Portfelj američkih državnih obveznica u stranom vlasništvu na rekordnoj razini

Stranci su u srpnju povećali vlasništvo u američkim državnim obveznicama na gotovo 9,2 bilijuna dolara, najveći iznos otkada američko ministarstvo financija objavljuje podatke, s Japanom na čelu liste po vrijednosti portfelja američkog duga.

Vrijednost američkih državnih obveznica u stranom vlasništvu dosegnula je tako u srpnju 9,159 bilijuna dolara i bila je gotovo devet posto veća nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

U odnosu na kraj lipnja iznos je veći za 0,36 posto, pokazuju tablice ministarstva.

Japan je u srpnju potvrdio poziciju na vrhu ljestvice s vrijednošću udjela od 1,151 bilijun dolara, najvećom od ožujka 2024.godine.

Britanski ulagači potvrdili su pak drugo mjesto s udjelom vrijednim rekordnih gotovo 900 milijardi dolara. Iznos je gotovo pet posto veći no što je bio na kraju lipnja.

Kina je zadržala treću poziciju na ljestvici s vrijednošću portfelja američkih državnih obveznica od 730,7 milijardi dolara, najnižom od prosinca 2008. kada je iznosio 727,4 milijarde dolara. Na mjesečnoj razini smanjen je za 3,4 posto, a u odnosu na prošlogodišnji srpanj za gotovo šest posto, pokazuju tablice ministarstva.

Kina je postupno smanjivala portfelj u proteklih deset godina u odnosu na najviše razine koje je bio dosegnuo između 2012. i 2016. godine, od preko 1,3 bilijuna dolara, primjećuje Reuters.

Peking želi smanjiti ovisnost o američkom dolaru u rezervama, trgovinskim poravnanjima i ulaganjima. Smanjena vrijednost portfelja odražava i nastojanja središnje banke da ojača domaću valutu juan.

Na transakcijskoj osnovi SAD je u srpnju zabilježio priljev stranih ulaganja u američke dužničke papire u iznosu od 58,2 milijarde dolara, nakon odljeva u lipnju. Stranci su pak u svibnju bili kupili državne obveznice u vrijednosti od 147,4 milijarde dolara, najvećoj od kolovoza 2022. godine.

U srpnju su strani investitori prodali pak američke dionice u iznosu od 16,3 milijarde dolara, nakon vala kupnji u lipnju, u iznosu od 163,1 milijardu dolara.

Podaci ministarstva pokazali su i da je neto priljev kapitala u Sjedinjene Države u srpnju iznosio samo 2,1 milijardu dolara. U lipnju bio je iznosio 92 milijarde dolara, prema revidiranim podacima.

