Poznati hrvatski ljubitelj bitcoina i dalje ga brani i tvrdi – ostao je prilično stabilan i čvrst u krizi

Vrijednost bitcoina često izazove žustre rasprave na kojima se sukobljavaju oni koji vjeruju kako je on debelo precijenjen i oni koji vjeruju u njegovu svijetlu budućnost. U drugoj skupini je i poduzetnik Hrvoje Prpić, koji je do sada bio dobar kod pogađanja dugoročnih prognoza za tu kriptovalutu. Čak i sada kad je bitcoin izgubio oko 30 posto vrijednosti u nekoliko mjeseci, Prpić tvrdi da je ta kriptovaluta stabilna.

Trumpove carine uzdrmale su tržište kapitala, a između ostalog djelovale su i na bitcoin. Pobjeda američkog predsjednika na izborima lansirala je vrijednost jedinice te kriptovalute sa 70-ak na više od 100.000 dolara. No, nakon toga je došlo do pada koji se nastavio nakon najave carina.

Forbes Hrvatska za komentar je upitao Hrvoja Prpića, poduzetnika koji je proteklih godina uvijek bezrezervno vjerovao u bitcoin.

Ipak volatiliniji od zlata

On i sada na njega gleda optimistično, pa na pitanje koliki pad očekuje odgovara kako bitcoin i nije pao ako se gleda koliko su pale dionice. Po njegovom mišljenju, bitcoin je ostao prilično stabilan.

S obzirom da ga je često nazivao digitalnim zlatom, skrenuli smo mu pozornost na to da se zlato ipak bolje drži u trenutačnoj krizi. Prpić je na to rekao kako je bitcoin ipak volatilniji od zlata, dijelom i zbog toga jer mu je tržišna kapitalizacija manja. Vjeruje kako ona neće dosegnuti zlato u sljedećih pet godina.

“Meni se čini da se bitcoin pokazao nevjerojatno čvrstim u ovakvoj krizi” – kaže Prpić. Dodaje kako rizik za smanjivanje vrijednosti postoji te se ne može predvidjeti što će se dogoditi u kratkome roku, dok se na drugi rok može.

Kad je u pitanju Trump, kaže da se on do sada s jedne strane pokazao kao pobornik kripta, a s druge radi stvari u geopolitici koje stvaraju probleme na tržištu, pa tako sprječava i rast kripta. Misli da se stvari ipak neće značajnije mijenjati do kraja njegovog mandata. Očekuje kako će ga više obilježiti nestabilnost, nego stabilnost.

Donald Trump pobijedio je na izborima 5. studenog kad je bitcoin vrijedio 67.848. Uslijedio je nagli rast, a potom oscilacije dok 20. siječnja, na dan Trumpove inauguracije nije dosegnuo 109.229 dolara. Nakon toga je uslijedio pad, koji se nastavio 3. travnja kad je Trump najavio carine.

Reklama s Donald Trupom na ulicama Hong Konga; Foto: Profimedia