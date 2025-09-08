Predstavljena domaća aplikacija koja spaja sve osobne i poslovne račune u bankama u Hrvatskoj

Zahvaljujući uvođenju PSD2 bankarske regulative EU, u Hrvatskoj je KentBank lansirala KentPro, prvu mobilnu aplikaciju koja omogućava privatnim i poslovnim korisnicima da unutar jedne aplikacije mogu vidjeti sve svoje račune, osobne i poslovne, ali i sva plaćanja, i to ne samo one račune i plaćanja realizirane kroz KentBank, nego i one na svojim računima u ostalim bankama u Hrvatskoj.

Iz banke najavljuju da će se KentPro kontinuirano nadopunjavati novim inovativnim uslugama za klijente u narednim mjesecima, usporedno s nastavkom digitalizacije internih procesa banke.

“KentPro je ozbiljno dobra aplikacija koja će značajno podići razinu kvalitete našeg svakodnevnog odnosa s korisnicima. Jako smo ambiciozni u razvoju mobilnog bankarstva jer vjerujemo da najboljim digitalnim iskustvom možemo ne samo povećati zadovoljstvo postojećih korisnika već i privući nove korisnike koji traže jedinstvenu modernu, jednostavnu i personaliziranu digitalnu uslugu za upravljanje financijama, i osobnim i poslovnim. Uz investicije u digitalnu transformaciju,nastavljamo s investicijama u širenje fizičke mreže poslovnica diljem Hrvatske, a samo do kraja ove godine ćemo otvoriti tri nove poslovnice i obnoviti deset kako bi i na taj način bili bliži svojim korisnicima”, izjavila je Aleksandra Cvetković, članica uprave KentBank d.d.