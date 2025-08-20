Privatni poslovni sektor imao 8,8 milijardi eura dobiti, plaće manje nego u državnom

Neto dobit hrvatskih tvrtki u 2024. iznosio je 9,9 milijardi eura, a na taj su rezultat najviše utjecali poduzetnici iz privatnog sektora, koji su lani ostvarili 8,8 milijardi eura neto dobiti, što je 12,4 posto više nego u godini prije, pokazuje analiza Financijske agencije o poslovanju poduzetnika po oblicima vlasništva.

Poduzetnici iz privatnog sektora, njih 160.182, kod kojih je bilo 925.676 zaposlenih, lani su ostvarili ukupne prihode od 147,6 milijardi eura, 11,2 milijarde eura dobiti razdoblja, 2,4 milijarde eura gubitka razdoblja i 8,8 milijardi eura neto dobiti.

Poduzetnici iz privatnog sektora vlasništva lani su u odnosu na 2023., povećali su broj zaposlenih za 4,6 posto, ukupne prihode za 7,7 posto, dobit razdoblja za 10 posto, gubitak razdoblja za dva posto te neto dobit za 12,4 posto.

87,1 posto zaposlenih radi kod privatnika

“Privatni sektor imao je najznačajniju ulogu u poslovanju poduzetnika u 2024. godini jer je sudjelovao sa 98,8 posto udjela u broju poduzetnika, 87,1 posto u broju zaposlenih, 87 posto u ukupnim prihodima, 88,7 posto u dobiti razdoblja, 89,2 posto u gubitku razdoblja, 64,4 posto u bruto investicijama samo u novu dugotrajnu imovinu te ostvario 88,5 posto ukupne neto dobiti poduzetnika Hrvatske”, navodi se u analizi.

Zaposlenima kod poduzetnika u privatnom sektoru, u 2024. godini, kao i proteklih godina, obračunate su manje prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka gospodarstva, 1.138 eura u 2024., što je 2,9 posto manje od prosjeka svih poduzetnika RH (1.171 euro).

Tvrtke u državnom vlasništvu, njih 863, kako se navodi u analizi, imali su 93.289 zaposlenih koji su ostvarili ukupne prihode od 12,2 milijarde eura, 626,6 milijuna eura dobiti razdoblja, 103,1 milijun eura gubitka razdoblja i 523,4 milijuna eura neto dobiti.

Plaće u državnom sektoru 15,7 posto veće od prosjeka

Te su tvrtke, u odnosu na 2023. godinu, povećale broj zaposlenih za 0,3 posto, smanjile ukupne prihode za 9,7 posto, povećale dobit razdoblja za 62,3 posto, gubitak razdoblja za 0,8 posto te neto dobit za 84,5 posto.

Zaposlenima u državnom sektoru obračunata je prosječna mjesečna neto plaća koja je u 2024. iznosila 1.355 eura, što je za 15,7 posto više od prosjeka svih poduzetnika na razini RH (1.171 euro).

Finina analiza pokazuje i da su tvrtke u mješovitom vlasništvu, njih 281, u 2024. godini imale 42.585 zaposlenih, ostvarile ukupne prihode od 9,6 milijardi eura, dobit razdoblja u iznosu od 795,5 milijuna eura, gubitak razdoblja od 187,7 milijuna eura i neto dobit od 607,7 milijuna eura.

U odnosu na 2023. godinu, povećan im je broj zaposlenih za 0,3 posto, ukupni prihodi za 7,2 posto, ukupni rashodi za sedam posto, dobit razdoblja im je povećana za 10,1 posto, gubitak razdoblja za 13,4 posto te je ostvarena veća neto dobit za 9,1 posto.