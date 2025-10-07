Provectus Capital Partners u prvom krugu upisa u drugi fond osigurao 162,5 milijuna eura

Provectus Capital Partners objavio je prvo zatvaranje (first closing) fonda PCP SEE Fund II u iznosu od 162,5 milijuna eura, šireći „Buy & Build” strategiju u jugoistočnoj Europi.

Private equity tvrtka Provectus Capital Partners završila je u utorak prvi krug upisa u svoj fond PCP SEE Fund II, u ukupnom iznosu od 162,5 milijuna eura. Očekuje se da će konačno zatvaranje (final closing, završna faza prikupljanja kapitala fonda, op.a.) uslijediti u drugom ili trećem tromjesečju 2026. godine, s ukupnim iznosom uplata do najviše 250 milijuna eura.

PCP SEE Fund II privukao je snažan interes institucionalnih investitora, što odražava rastuće povjerenje u tržište private equity ulaganja u jugoistočnoj Europi te u Provectusov dokazani investicijski model – navode u priopćenju. Uplate u fond su osigurane od raznolikog spektra institucionalnih ulagača, uključujući banke i razvojne financijske institucije, mirovinske fondove, osiguravajuća društva i obiteljske urede. Gotovo svi investitori iz prethodnog, PCP Fonda I, ponovno su uložili kapital u Fund II. Novi investitori sada čine približno 50 posto ukupne investitorske baze, što pokazuje kontinuitet i snažno širenje baze ulagača.

Fokus na tržišnim liderima u regiji

Nadovezujući se na uspjeh prvog fonda, koji je bio primarno usmjeren na ulaganja u zdravstveni sektor diljem Adria regije, PCP SEE Fund II nastavit će sa investicijama u zdravstvenom sektoru, ali će proširiti fokus i na dodatne brzorastuće i fragmentirane sektore s velikim potencijalom za regionalnu konsolidaciju i stvaranje regionalnih lidera.

Fond će se usmjeriti na tržišne lidere s dokazanim potencijalom rasta u Adria regiji – uključujući Hrvatsku, Sloveniju i susjedna tržišta – te će se širiti i na nova tržišta poput Rumunjske i Bugarske. Kako bi dodatno potvrdio svoju predanost širem području jugoistočne Europe, Provectus je nedavno otvorio urede u Bukureštu i Sofiji, čime je ojačao lokalnu prisutnost i kapacitete za realizaciju investicijskih prilika.

Kroz PCP SEE Fund II, Provectus će nastaviti primjenjivati Buy & Build strategiju, ciljajući na investicije u kapital poduzeća u iznosu od 15 do 25 milijuna eura po platformi, koji se obično ulaže u fazama, u kombinaciji sa financiranjem od strane banaka.

Kombiniranjem lokalne prisutnosti i aktivnog modela konsolidacije, Provectus ima za cilj izgraditi skalabilne regionalne lidere i stvarati održivu vrijednost kroz operativnu izvrsnost i strateške akvizicije.

Igor Čičak, CEO i Managing Partner tvrtke Provectus Capital Partners, izjavio je:

„Ponosni smo što možemo objaviti prvo zatvaranje Fonda II u iznosu od 162,5 milijuna eura. Kontinuirana podrška postojećih investitora, uz snažno sudjelovanje novih institucionalnih ulagača, potvrđuje povjerenje u našu strategiju, dosadašnje rezultate i dugoročnu viziju stvaranja vrijednosti u jugoistočnoj Europi. Naši investitori dijele naše uvjerenje da ovaj prostor nudi značajne prilike za disciplinirane Buy & Build strategije. S Fondom II nastavit ćemo ulagati u zdravstvo, uz istodobno širenje na nove brzorastuće, fragmentirane sektore i geografska područja diljem jugoistočne Europe.”

PCP je osnovao prvi fond 2020. godine u iznosu od 95 milijuna eura, uspješno izgradivši portfelj od pet kompanija platformi s više od 40 dodatnih akvizicija diljem Adria regije. Rezultati i snažan dosadašnji uspjeh učvrstili su poziciju Provectusa kao pouzdanog i aktivnog private equity investitora u jugoistočnoj Europi.