Rekordni prihodi na europskom nogometnom tržištu dosegli 38 milijardi eura, pogledajte koja liga je najbogatija

Prema 34. godišnjem Deloitteovom izvješću o nogometnim financijama, prihodi na europskom nogometnom tržištu u sezoni 2023./2024. iznosili su rekordnih 38 milijardi eura, što je 8 % više nego u prethodnoj sezoni (35,3 milijardi eura u sezoni 2022./2023.).

“Lige petice”– Premier liga, Bundesliga, La Liga, Serie A i Liga 1 – ostvarile su prihode od 20,4 milijarde eura, odnosno zabilježile rast od 4 % i prihode koji su prvi put iznosili više od 20 milijardi eura.

Prema Deloitteovoj analizi, sveukupni prihodi liga petice premašit će 21 milijardu eura u sezoni 2024./2025. prije nego što se njihov rast zaustavi u sezoni 2025./2026., poglavito zbog trenutačne neizvjesnosti u pogledu ugovora o pravima na domaće televizijske prijenose koji Liga 1 treba potpisati za sezonu 2025./2026.

“Lige petice” bilježe nove rekorde

Klubovi Premier lige u sezoni 2023./2024. ponovno su ostvarili najveće prihode među „ligama petice”, konkretno 6,3 milijarde funti, odnosno 4 % više nego prethodne sezone. Prvenstveni je razlog ovog porasta povećanje komercijalne ponude, zbog čega su klubovi prvi put sveukupno ostvarili više od 2 milijarde funti komercijalnih prihoda.

“Velikih šest“ klubova Premier lige zabilježilo je niži prosječan rast prihoda (3 %) nego preostali klubove Premijer lige (11 %). Razlog tomu je dijelom činjenica da je dio klubova nestao s europske scene te način na koji se to odrazilo na sve primarne izvore prihoda.

Zajednički prihodi na dan utakmica klubova Premier lige prvi su put premašili 900 milijuna funti (909 milijuna funti), odnosno porasli za 43 milijuna funti (5 %). Prihodi od televizijskog prijenosa porasli su samo za 2 % i iznosili 3,3 milijarde funti u predzadnjoj sezoni trogodišnjeg ciklusa lige, unatoč tomu što su se UEFA-ina sredstva za klubove Premier lige smanjila sukladno rezultatima na terenu u okviru europskih natjecanja.

Sveukupno je operativna dobit klubova Premier lige porasla za 36 % na preko 0,5 milijardi funti, što je najveći iznos od sezone 2018./2019., zbog regulatornog nadzora i sankcija koji su stvorili bolju ravnotežu između troškova i prihoda.

Neto dug klubova Premier lige iznosio je 3,5 milijardi funti na kraju sezone 2023./2024. (12 % više nego u sezoni 2022./2023.) zbog sredstava izdvojenih za modernizaciju stadiona i objekata, kao i stalnih ulaganja u mušku nogometnu momčad.

Sveukupni prihodi klubova La Lige porasli su za 6 % na 3,8 milijardi eura u sezoni 2023./2024., a Real Madrid i Barcelona zaslužni su za barem polovicu (48 %) tog ukupnog iznosa. Financijski je učinak ulaganja u infrastrukturu bio očit u sezoni 2023./2024. Prihodi na dan utakmice na razini lige porasli su za 28 % (149 milijuna eura) na 0,7 milijardi eura. Sveukupni prihodi od televizijskog prijenosa klubova La Lige porasli su za 1 % na 1,8 milijardi eura i ostali su najveći dio sveukupnih prihoda (48 %).

Klubovi Serie A ostvarili su prihode od 2,9 milijardi eura, što je 2 % više nego u prethodnoj sezoni. Ovom su rastu pridonijeli i veći komercijalni prihodi (koji su porasli za 9 %, na 1 milijardu eura), koji su uglavnom bili rezultat novih sponzorskih ugovora i povećanih prihoda od prodaje licenciranih proizvoda klubova čiji su vlasnici iz Sjeverne Amerike.

Unatoč činjenici da je broj klubova u Ligi 1 pao sa 20 na 18 na početku sezone, ukupni su prihodi klubova porasli za 7 %, na 2,6 milijardi eura u sezoni 2023./2024. Ovaj se rast u najvećoj mjeri može pripisati činjenici da je CVC 2022. povećao iznose jednokratnih isplata sredstava u okviru svojeg ulaganja od 1,5 milijardi eura u društvo kći Ligue de Football Professional, a koje klubovi Lige 1 priznaju kao prihode prema računovodstvenom pristupu koji se razlikuje od pristupa koji se primjenjuju u drugim državama. Stoga su sveukupni komercijalni prihodi (1,6 milijardi eura) činili više od 60 % ukupnih prihoda Lige 1.

Klubovi Bundeslige ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 3,8 milijardi eura, što je 1 % manje nego u protekloj sezoni. Komercijalni su prihodi (1,7 milijardi eura) ostali najvećim dijelom (46 %) ukupnih prihoda klubova Bundeslige.

Sveukupno su klubovi “liga petice“ ostvarili operativnu dobit (0,6 milijardi eura) drugu sezonu za redom, dok je ukupni omjer plaća i prihoda pao sa 66 % na 64 % unatoč porastu troškova plaća u svim „ligama petice“, osim La Lige.

Tim Bridge, vodeći partner u Deloitteovom odjelu sportskih djelatnosti, komentirao je: “Usredotočenost na modernizaciju stadiona i diversifikaciju komercijalnih prihoda doveli su do rasta cijelog europskog nogometnog tržišta u sezoni 2023./2024. Međutim, klubovi i lige ne smiju se opustiti jer se stalno pojavljuju novi izazovi, uključujući promjene u zakonodavstvu i ponašanju navijača. Sve više klubova suočava se s pritiskom da ostvari dodatne prihode, a istodobno smanji sve veće troškove. Važnije je nego ikad prije da voditelji i vlasnici prepoznaju veliku odgovornost koju snose za poslovanje klubova, poštujući povijesnu bit svojeg nogometnog kluba i njegovu nezamjenjivu ulogu u zajednici za sve buduće generacije.“

Prihodi drugoligaških engleskih klubova približili se milijardi funti

Sveukupni su prihodi drugoligaških engleskih klubova iznosili 958 milijuna funti u sezoni 2023./2024., što je 28 % više nego prethodne sezone, zahvaljujući tomu što su klubovi koji su se priključili ligi ostvarili veće prihode od onih klubova koji su iz lige izašli krajem sezone 2022./2023. Broj obožavatelja drugoligaških engleskih klubova doveo je do sveukupnog rasta komercijalnih prihoda od 52 %, na 303 milijuna funti, dok je rekordan broj posjetitelja rezultirao dosad nezabilježenim iznosom prihoda na dan utakmice od 210 milijuna funti.

Sveukupni troškovi plaća drugoligaških klubova narasli su na 892 milijuna funti (709 milijuna funti u sezoni 2022./2023.), što je označilo kraj trenda rezanja troškova plaća koji je obilježio četiri protekle uzastopne sezone. Međutim, rast prihoda premašio je troškove plaća drugu godinu za redom i tek drugi put od sezone 2016./2017. Slijedom toga, ukupni omjer plaća i prihoda drugoligaških engleskih klubova dosegao je 93 % (u sezoni 2022./2023.: 94 %). Međutim, drugu godinu za redom, svi su drugoligaški engleski klubovi zabilježili operativne gubitke.



Prosječni prihodi trećeligaških engleskih klubova pali su za 7 % u sezoni 2023./2024. na 9,1 milijun funti jer su dva kluba s najvećim prihodima prešla u drugu ligu. Nasuprot tomu, prosječni je prihod četveroligaških engleskih klubova porastao za 22 %, na 6,6 milijuna funti. Prihodi Wrexhama (27 milijuna funti) činili su 17 % sveukupnih prihoda četveroligaških engleskih klubova, a njegovi su prihodi bili približno jednaki prihodima solidnog drugoligaškog engleskog kluba (prosjek u sezoni 2023./2024.: 31 milijun funti).

Bridge zaključuje: “Prihodi drugoligaških engleskih klubova porasli su u sezoni 2023./2024., no stalni operativni gubitci upućuju na to da je situacija ipak složena. Svjedočimo stalnom interesu ulagača za cjelokupnu englesku nogometnu ligu, stoga su potrebne dugoročne strategije koje će osigurati financijsku stabilnost za sve klubove. Sada više no ikada prije engleska nogometna liga ima nevjerojatnu priliku za rast i iskorištavanje snage branda koje neki od njezinih klubova imaju. Drama na terenu i odane navijačke skupine engleske nogometne lige mogli bi zajednički proizvesti nezapamćeno iskustvo za sve obožavatelje nogometa.“

Prihodi klubova engleske ženske nogometne lige Women’s Super League porasli za 34%

Prema Deloitteovoj analizi, klubovi u ženskoj nogometnoj ligi Women’s Super League (WSL) ostvarili su sveukupne prihode od 65 milijuna funti u sezoni 2023./2024., odnosno 34% više nego prethodne sezone (48 milijuna funti).

Zahvaljujući porastu komercijalnih prihoda i prihoda na dan utakmice, svi su klubovi ženske nogometne lige WSL ostvarili dvoznamenkasti rast ukupnih prihoda, a svi su klubovi ove lige prvi put zabilježili prihode veće od 1 milijuna funti. Prosječni su prihodi klubova ženske nogometne lige WSL narasli na 5,4 milijuna funti (u odnosu na 4,0 milijuna funti prethodne sezone).

Prema najnovijim Deloitteovim projekcijama, ukupni prihodi klubova ženske nogometne lige WSL doseći će 100 milijuna funti u sezoni 2025./2026.

Jennifer Haskel, voditeljica analitike u Deloitteovom odjelu sportskih djelatnosti, izjavila je: “Razvojem snažnijih strategija za privlačenje navijača, sklapanjem povoljnih komercijalnih ugovora i privlačenjem ulaganja, klubovi ženske nogometne lige WSL započeli su novu fazu rasta u sezoni 2023./2024. Nadalje, s obzirom na to da se utvrđivanje komercijalnih prihoda i izvještavanje o njima razlikuje među klubovima, možda smo tek zagrebali površinu kada je riječ o vrijednosti koju danas proizvode ženski klubovi.

Značajna ulaganja i inovativna partnerstva s brandovima najavljena u proteklim mjesecima ilustriraju kakva vrijednost nastaje kada se prema ženskim klubovima postupa kao zasebnim subjektima, s naglaskom na pokretanju posebnih inicijativa prilagođenih i navijačima i komercijalnim partnerima. Moramo zadržati ovaj način razmišljanja radi budućeg razvoja ženskog nogometa, u protivnom ćemo uskratiti priliku čitavoj jednoj generaciji.“