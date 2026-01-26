Ryanair diže cijene karata, ali očekuje rast broja putnika i veće profite

Irski niskotarifni prijevoznik u trećem je tromjesečju prevezao 47,5 milijuna putnika, što je šest posto više nego godinu ranije.

Niskotarifni irski prijevoznik u trećem je tromjesečju prevezao 47,5 milijuna putnika, što je šet posto više nego godinu ranije, te je naveo da sada očekuje rast broja putnika od četiri posto u financijskoj godini 2025./2026., na gotovo 208 milijuna, zahvaljujući snažnoj potražnji i ranijim isporukama zrakoplova proizvođača Boeing nego što se prvotno očekivalo. To je povećanje u odnosu na raniju procjenu od 207 milijuna putnika. Prosječne cijene karata porasle su četiri posto, na 44 eura, u trećem tromjesečju koje je završilo krajem prosinca, a kompanija sada očekuje da će cijene porasti do oko devet posto, u odnosu na ranije prognoziranih sedam posto, piše The Standard.

Ryanair je naveo da “oprezno prognozira” temeljnu dobit nakon oporezivanja za cijelu godinu u rasponu od 2,13 do 2,23 milijarde eura. U prethodnoj godini kompanija je ostvarila temeljnu dobit nakon poreza od 1,61 milijardu eura.

Kazna talijanskog regulatora

Prognoza dolazi unatoč tome što su rezultati za treće tromjesečje pokazali snažan pad dobiti, nakon što je kompanija izdvojila sredstva za kaznu zbog tržišnog natjecanja u Italiji.

Ryanair je zabilježio pad dobiti prije oporezivanja od 83 posto, na 24,4 milijuna eura, nakon što je izdvojio rezervaciju povezanu s kaznom od 256 milijuna eura koju je u prosincu izreklo talijansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja zbog navodne primjene “zloupotrebljavajuće strategije” s ciljem ometanja rada trećih putničkih agencija. Regulator je u svojoj odluci naveo da je niskotarifni prijevoznik namjerno otežavao agencijama kupnju letova putem svoje internetske stranice između travnja 2023. i najmanje travnja 2025.

Ryanair je poručio da je “uvjeren” kako će se “neosnovana” kazna poništiti u žalbenom postupku.

Brojni izazovi

Bez tog izdvajanja, temeljna neto dobit pala je 22 posto, na 115,4 milijuna eura. Govoreći o izgledima, izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary rekao je: “Iako četvrto tromjesečje nema koristi od uskrsnog razdoblja, cijene karata kreću se iznad razina iz prethodne godine i sada vjerujemo da će rast cijena na godišnjoj razini premašiti ranije prognoziranih sedam posto za jedan ili dva postotna boda.”

Dodao je da ostvarenje godišnje dobiti “i dalje ostaje izloženo nepovoljnim vanjskim okolnostima u četvrtom tromjesečju, uključujući eskalaciju sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, makroekonomske šokove te daljnji utjecaj ponovljenih štrajkova i lošeg upravljanja europskom kontrolom zračnog prometa”.