Savjeti za upravljanje kreditima “kupi sada, plati kasnije”

Korištenje raznih kredita postaje sve privlačnije. No, veća upotreba mogla bi značiti i veće probleme, jer sve više ljudi kasni s otplatom.

Način plaćanja “kupi sada, plati kasnije” postao je popularan tijekom pandemije, posebno među mladima. Iako vam ovi krediti mogu pomoći u obavljanju velikih kupnji bez plaćanja kamata ili provjere kreditne sposobnosti, lako se mogu prekomjerno koristiti.

Oko 4 od 10 Amerikanaca mlađih od 45 godina kaže da su koristili uslugu “kupi sada, plati kasnije” prilikom trošenja na zabavu ili obroke u restoranima ili prilikom plaćanja osnovnih potrepština poput namirnica ili medicinske skrbi, prema anketi Centra za istraživanje javnih poslova Associated Pressa i NORC-a, prenosi Associated Press.

Bez obzira koristite li prvi put ovaj način plaćanja ili ga koristite redovito, evo nekoliko savjeta za odgovorno korištenje takve vrste kredita.

Usredotočite se na potrebe u odnosu na želje

Plan “kupi sada, plati kasnije” dijeli kupnje na mjesečne rate, obično u četiri rate. Riječ je o kreditima s niskom ili nikakvom kamatom. Klarna, Afterpay, PayPal i Affirm među su najpopularnijim tvrtkama za kredite “kupi sada, plati kasnije”.

Ove kredite idealno bi trebalo koristiti za velike kupnje ili potrepštine, rekla je Lauren Bringle, financijska savjetnica u Self Financialu.

Bringle preporučuje da prije kupnje postavite ova pitanja: Mogu li trenutno preživjeti bez ove kupnje? Treba li mi za posao, školu ili osnovne kućanske potrebe?

“Kupi sada, plati kasnije” najbolje je koristiti kada imate plan za kupnju, a ne za impulzivne kupnje. Na primjer, kada trebate kupiti računalo za školu ili novi hladnjak za kuću”, preporučio je Tyler Horn, voditelj planiranja u Originu.

Razmislite prije kupnje

Prije nego što se odlučite za uzimanje kredita s odgodom plaćanja, dobro je zastati i razmisliti je li to najbolja financijska odluka za vas, preporučila je Erika Rasure, glavna savjetnica za financije u Beyond Financeu.

“Važno je da poznajete svoje potrošačke navike”, rekla je Rasure. “Ako ste emocionalni potrošač, moglo bi vam biti teško umjereno koristiti ovaj alat i mogli biste na kraju povećati svoj financijski stres”, dodala je.

“Ako imate druge dospjele uplate, poput plaćanja kreditne kartice ili studentskog kredita, razmislite kako će vam kredit “kupi sada, plati kasnije” povećati mjesečne troškove”, kaže Sarah Rathner, iz američke tvrtke za osobne financije NerdWallet.

Dobro pročitajte uvjete kredita

“Kao i kod kreditnih kartica, svaki kredit “kupi sada, plati kasnije” ima uvjete i odredbe koji se mogu razlikovati ovisno o kupnji i pružateljima usluga. Ključno je da znate na što pristajete prije nego što se prijavite”, preporučio je Michael Savino, glavni direktor za kreditiranje u Municipal Credit Union.

“Uvijek pročitajte sitni tisak. Morate razumjeti naknade, rasporede otplate i što se događa ako propustite plaćanje“, rekao je Savino.

Izbjegavajte gomilanje kredita

“Lako se možete susresti s poteškoćama u održavanju troškova i rasporeda otplate ako pokušavate istovremeno otplatiti dva, tri ili više kredita.

Žongliranje s više kredita stvara dužničko opterećenje, a teško je upravljati s više datuma otplate. Dakle, više kredita otežava budžetiranje”, rekao je Savino.

Najbolji pristup: Budite svjesni svoje ukupne potrošnje i ograničite broj kredita.

Pratite troškove

“Bez obzira plaćate li više kupnji odjednom, a plaćate kasnije, morate biti svjesni kamo ide vaš novac u bilo kojem trenutku”, preporučila je Courtney Alev, generalna direkrorica u Credit Karmi.

“Kupi sada, plati kasnije često zahtijeva automatska plaćanja, stoga želite biti sigurni da na vašem računu ima dovoljno novca da bi se ta plaćanja uspješno obrađivala“, rekla je Jennifer Seitz, direktorica obrazovanja u Greenlightu, aplikaciji za financijsku pismenost za obitelji.

“Postoji mnogo načina za praćenje otplate kredita – od postavljanja podsjetnika u kalendaru do izrade složene Excel tablice ili praćenja u aplikaciji”, rekao je Jesse Mecham, osnivač aplikacije za proračun YNAB.

Pronalaženje najbolje metode koja vam odgovara pomoći će vam da ostanete na pravom putu i izbjegnete zakašnjele naknade.

“Za kupce s niskim kreditnim rejtingom ili bez kreditne povijesti, krediti “kupi sada, plati kasnije” mogu se činiti kao najbolja, ako ne i jedina opcija”, rekao je Savino.

“Omogućuje vam da uspostavite osnovnu liniju i dobijete pristup drugim pristupačnim kreditnim opcijama koje možete iskoristiti, a koje će vam u konačnici pružiti financijsko blagostanje“, dodao je.

Ipak, Rathner iz NerdWalleta naglasio je da kupci koji koriste ove alate uvijek pamte da je opcija “kupi sada, plati kasnije” oblik posuđivanja novca.

“Osjeća se kao da vam je dano malo dodatnog vremena za otplatu“, rekao je Rathner. “Ali stvarnost je da ako propustite plaćanja, to može naštetiti vašem kreditnom rejtingu, slično kao što propuštate plaćanja bilo kojeg drugog kredita.“

