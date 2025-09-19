Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu

Slovenija ima obvezni regres od najmanje 1277 eura, a sada planiraju uvesti i obveznu božićnicu u visini najmanje 639 eura.

Slovenska Vlada predložila je uvođenje obvezne božićnice u visini polovice tamošnje minimalne plaće navodi 24ur. S obzirom da je minimalna plaća u Sloveniji trenutačno 1277 eura (bruto), obvezni iznos iznosio bi radilo bi 639 eura i bio bi oslobođen poreza i doprinosa, odnosno radilo bi se o neto iznosu.

Ministar Klemen Boštjančič je na konferenciji za novinare u četvrtak podsjetio da je vlada u početku željela oporezivati imovinu i sredstva od tog prihoda usmjeriti u rasterećenje rada. Budući da do toga nije došlo, sada predlaže druge promjene kojima bi se poboljšao materijalni položaj stanovništva.

Sindikati zadovoljni, poslodavci nešto manje

Slovenija već ima obvezni regres u visini najmanje minimalne plaće, također oslobođen poreza i doprinosa. Kako ga nazivaju trinaestom plaćom, božićnicu nazivaju četrnaestom. Prema Boštjančičevim riječima, obvezna božićnica je u mnogim europskim državama posve uobičajena. To je ustaljena praksa u Austriji i Italiji, dok je u Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj obvezna isplata.

Vlada bi stoga obveznu božićnicu uvela i za sve zaposlene u Sloveniji, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Naglasio je i da uvođenje obvezne božićnice ne znači ukidanje nagrade za radnu uspješnost koju mnoga poduzeća već isplaćuju, a koja je do visine prosječne plaće oslobođena poreza, no ne i doprinosa. Obvezna božićnica ušla bi u tu nagradu, koja bi tako do polovice minimalne plaće bila oslobođena i doprinosa.

“Jednostavno rečeno, želimo da se trud zaposlenih osjeti i u njihovim novčanicima, i to ne kao nagrada koju dobije samo netko, već kao pravo koje vrijedi za sve,” naglasio je ministar.

Očekivano, sindikati su zadovoljni prijedlogom, a poslodavci nisu. Obveznu božićnicu su percipirali kao novo opterećenje koje će umanjiti konkurentnost slovenskog gospodarstva. Podsjetili su da se o obveznoj božićnici raspravljalo već 2023. godine na početku pregovora o izmjenama Zakona o radnim odnosima. Socijalni dijalog tada je bio zamrznut gotovo godinu dana.