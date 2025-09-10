Susjedna država završila na Revolutovoj crnoj listi

Revolut je za Forbes službeno potvrdio da je Slovenija, kao jedina članica EU, na njihovoj crnoj listi. Zbog toga pravne kao i fizičke osobe u SAD-u preko Revoluta ne mogu slati novac u Sloveniju niti ga iz Slovenije primati. Razlozi zbog kojih se Slovenija našla na crnoj listi još nisu poznati. Na objašnjenja Banke Slovenije (središnje banke Slovenije, op.a.) čeka se još od subote, a pitanja su poslana i Ministarstvu financija.

Britanska digitalna banka Revolut za Forbes Slovenija potvrdila je da američki vlasnici njihovih računa ne mogu slati doznake u Sloveniju niti primati doznake iz Slovenije, no razloge za uvrštavanje Slovenije na crnu listu nisu pojasnili.

U Revolutu su naveli kako “trenutno o tome ne možemo dati komentar”. Ipak, potvrdili su da se mjera odnosi i na fizičke i na pravne osobe.

Slovenija u društvu Rusije, Afganistana, Iraka,…

Kako je već objavljeno, radi se o popisima Nepodržana plaćanja poslana iz Revoluta (Unsupported transfers sent from Revolut) i Nepodržani priljevi u Revolut (Unsupported inbound bank transfers). Na oba popisa Slovenija je jedina članica EU, dok su od europskih država na popisu još Albanija, Kosovo, Bjelorusija i Rusija.

Slovenija se na popisu nalazi samo na američkoj internetskoj stranici Revoluta. Ako se pogleda isti popis na britanskoj stranici Revoluta, Slovenije na njemu nema.

Na popisu se inače nalaze države poput Afganistana, Iraka, Irana, Sjeverne Koreje, okupiranih ukrajinskih područja Luganska i Donecka, Kube, Venezuele, palestinskih područja Gaze i Zapadne obale te više afričkih država. Na prvom od ta dva popisa nalaze se i neke male otočne države, pa čak i Antarktik.

Odgovori Banke Slovenije na ovo pitanje čekaju se još od subote, a bit će objavljeni čim stignu. Ključno pitanje ostaje: zbog čega se Slovenija, kao jedina članica EU, našla na crnoj listi Revoluta? Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao Forbes Slovenija, razloga bi moglo biti više, ali pojedinosti zasad nisu poznate.

Nadzornik Revoluta u EU je litavska središnja banka, u kojoj Revolut ima bankarsku licencu za EU, što mu omogućuje poslovanje i u Sloveniji. Tvrtka se pritom trudi ishoditi i bankarsku licencu u SAD-u.