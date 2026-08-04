Smanjenje sukoba na bliskom istoku opet snažno podiglo burze, Amazon premašio tri bilijuna dolara

Na početku kolovoza Wall Street je snažno porastao, pri čemu Dow Jones na rekordnu razinu, jer su znakovi deeskalacije američko-iranskog sukoba spustili cijene nafte, a pritom je vrijednost Amazona po prvi put premašila 3.000 milijardi dolara.

Dow je u ponedjeljak skočio 1,32 posto, na 53.178 bodova, dosegnuvši povijesni rekord. Istodobno, S&P 500 porastao je 1,48 posto, na 7.600 bodova, a Nasdaq 2,13 posto, na 25.913 bodova.



Amazon je po prvi put dosegnuo tržišnu kapitalizaciju od tri bilijuna dolara, a rast cijena ostvarile su i druge ICT kompanije.

Sektor ICT usluga ostvario je najbolje rezultate među 11 glavnih sektora indeksa S&P, poskočivši za više od 4 posto zahvaljujući dobrim rezultatima i Meta Platformsa te Alphabeta. S druge strane, energetski sektor imao je najlošiju izvedbu, s padom cijena za više od jedan posto.

Pad cijena barela

Cijene sirove nafte pale su za oko pet posto nakon što je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju izjavio da će se održati pregovori s Iranom o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, iako je Iran osporio navode da su takvi pregovori uopće planirani.

Pad cijena nafte pridonio je smanjenju prinosa na američke državne obveznice, dok su sudionici na tržištu istovremeno procjenjivali izglede za podizanje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi u slučaju da sukob s Iranom potraje dulje vrijeme. Prema podacima servisa CME FedWatch, tržišta uračunavaju 66,5-postotnu vjerojatnost za povećanje kamatnih stopa za najmanje 25 baznih bodova na rujanskoj sjednici Feda.

“Svakog se dana svi bude i prate cijenu barela nafte te prinos na desetogodišnje obveznice; ako te vrijednosti padaju, situacija na tržištu je dobra, a ako rastu, stanje na tržištu nimalo nije povoljno. Vrijeme objave poslovnih rezultata uobičajeno nam daje priliku da zaboravimo na te uznemirujuće makro utjecaje, ali ovog puta baš i nije tako”, izjavio je Art Hogan, glavni tržišni strateg u tvrtki B. Riley Wealth iz Bostona.

Wall Street je u srpnju zabilježio slabe rezultate, dijelom zbog globalne zabrinutosti oko smjera razvoja umjetne inteligencije te zbog sukoba između SAD-a i Irana. Mjesec srpanj S&P je završio s minusom od 0,1 posto, Nasdaq je pao 3,2 posto, dok je Dow porastao tek blagih 0,3 posto, ostvarivši pritom rast četvrti mjesec zaredom.

Na europskim burzama većina indeksa je jučer bila u plusu, pri čemu frankfurtski DAX za 1,45 posto, na 26.001 bod, pariški CAC za 1,22 posto, na 8.613 bodova, dok je londonski Ftse bio u minusu 0,09 posto, na 10.857 bodova.