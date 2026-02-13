Tehnološki sektor na Wall Streetu ponovno oscilira. Cisco Systems predvodi pad

Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica oštro pale, ponajviše u tehnološkom sektoru, jer ulagači nisu sigurni u kojoj će se mjeri isplatiti ulaganja u razvoj umjetne inteligencije.

Dow Jones oslabio je 1,34 posto, na 49.451 bod, dok je S&P 500 pao 1,57 posto, na 6.832 boda, a Nasdaq indeks 2,03 posto, na 22.597 bodova.

Oštar pad indeksa ponajviše je posljedica pada cijena dionica u tehnološkom sektoru, što je u posljednje vrijeme vrlo učestalo jer se ulagači pitaju u kojoj će se mjeri golema ulaganja u razvoj umjetne inteligencije (AI) isplatiti.

Jasno je da je konkurencija u tome sve jača i da će neke kompanije proći bolje, a neke lošije.

Osim toga, ulagači se plaše da su cijene dionica tehnoloških divova previsoke, s obzirom da godinama snažno rastu.

Zbog toga u posljednje vrijeme dionice niza tehnoloških divova bilježe dnevni rast ili pad i po dvoznamenkastim stopama.

Jučer je cijena dionice Cisco Systemsa potonula više od 12 posto jer su poslovni rezultati tog proizvođača mrežne opreme u nekim segmentima bili lošiji nego što se očekivalo.

Osim toga, pod pritiskom su jučer bili transportni i sektor proizvođača softvera.

„Na tržištu se procjenjuje koji bi sektori i industrije mogli povećati produktivnost kroz ulaganja u AI, a koje bi razvoj AI mogao ugroziti. Ovu godinu smatramo ključnom da se pokaže koliki bi mogao biti povrat na ulaganja u AI razvoj”, objašnjava Jack Herr, analitičar u tvrtki GuideStone Funds.

A na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,67 posto, na 10.402 boda, a frankfurtski DAX 0,01 posto, na 24.852 boda. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,33 posto, na 8.340 bodova.