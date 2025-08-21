Tokić d.d. planira IPO. Ivan Šantorić za Forbes Hrvatska otkriva detalje i planove

Nakon transformacije u dioničko društvo, Tokić grupa planira odlazak u IPO. On će im poslužiti kako bi prikupili sredstva za novi 2,5 godišnji investicijski ciklus u kojem planiraju ulagati u logistiku, tehnologiju i akvizicije.

Ova godina mogla bi se nazvati godina IPO-a na Zagrebačkoj burzi. Nakon ING-GRAD-a, na IPO se odlučilo i Žito, a sada će istim smjerom i Tokić koji se prethodno transformirao iz d.o.o.-a u dioničko društvo. To je bio povod za razgovor Forbesa Hrvatska s Ivanom Šantorićem, predsjednikom Uprave Tokića – vodećeg distributera auto dijelova i opreme u Hrvatskoj i Sloveniji.

Tokić grupa posluje već 35 godina, a on joj se priključio prije šest, nakon menadžerskih pozicija u Konzumu i Sparu. Kaže kako se o IPO-u već duže razmišljalo. Pratili su i zadnja dva IPO-a na Zagrebačkoj burzi te slično razmišljaju kao vlasnici i menadžment tih tvrtki. Misli da još ime interesa na tržištu za način da se novac oplodi osim na tradicionalne načine. Vjeruje da će i njihov IPO pobuditi interes i kod malih i velikih ulagača, mirovinaca,… Baš kao i Žito, dionice planiraju ponuditi i zaposlenicima. Za sada nije htio govoriti o postotku i iznosu koji bi htjeli prikupit. Kaže samo da planiraju ići s relevantnim manjinskim udjelom.

Sva potrebna tijela još nisu dala zelena svjetla ali su u procesu i nadaju se kako bi se na jesen ove godine mogli stvoriti svi preduvjeti za IPO.

Logistika, tehnologija i akvizicije

Tokić je i do sada kontinuirano investirao u širenje i razvoj, došao do najgušće prodajne mreže auto dijelova u Hrvatskoj i Sloveniji, a imali su i značajnu akviziciju slovenskog Bartoga 2020. godine. Ona im je osigurala značajan tržišni udio u Sloveniji i iskustvo s preuzimanjima. U tom području ‘ispekli su zanat’ i s nekoliko manjih akvizicija, što smatra važnim, jer lako mogu poći u krivom smjeru.

Njihov poslovni model ima potencijala biti još uspješniji, a u pripremi je i novi investicijski ciklus. Većinu sredstava za njega žele namaknuti kroz IPO i uložiti u rast i razvoj. S investicijama planiraju ići u tri smjera.

Prvi je logistika, odnosno novi distributivni centar koji bi omogućio daljnji razvoj. Naime, s volumenima su trenutačno na rubu kapaciteta. Naglasak bi stavili na nove tehnologije i automatizirani centar, odnosno modernu skladišnu tehnologiju. Ona bi donijela veću efikasnost, manju ovisnost o zaposlenicima, preciznost i brzinu.

Drugi stup je tehnologija u kojoj su pioniri u primjeni umjetne inteligencije u poslovanju Članovi su i upravljačkog odbora za digitalizaciju industrije pri ATR International – najutjecajnije globalne trgovinske organizacije u aftermarketu čiji je Tokić i dioničar. Kako žele biti lideri i pratiti je, važan im je postojeći Tokić edukacijski centar. Automobili su sve kompleksniji, zbog čega im je važna kontinuirana edukacija ljudi, kao i nabava novih alata.

Treći stup su akvizicije. Vjeruje kako ima prostora i za organski rast i za akvizicije u bliskim nišama. To su gospodarska vozila, motori, agrovozila, ali i nautika. U svim tim područjima dobavljači su slični, i s njima su već izgrađeni izravni partnerski odnosi.

Rast tržišne pozicije

Na pitanje o tržišnoj poziciji ističe kako zadnjih deset godina uz kontinuirano ostvarenu dobit imaju značajan rast. Vjeruje da u Sloveniji i Hrvatskoj imaju još puno prostora za rast te su tehnološki spremni za nove akvizicije. Puno su ulagali u najbolje operativne alate te bi se nove kompanije trebale lako prikopčati na novu organizaciju i postojeće procese. U to su uložili puno vremena i novca i jako su ponosni na to jer je prilično komplicirano složiti dobru organizaciju.

Dakako, kad su u pitanju akvizicije, teško je dati bilo kakva predviđanja, jer se nekad dogodi da dogovor propadne nakon dugo priprema, a nekad se pojavi nešto atraktivno i značajno preko noći. Prvo žele osigurati tehničke i infrastrukturne preduvjete za njih, a onda agresivno gledati prema naprijed bez straha od preuzimanja – meta ima dovoljno.

Za zaduženost tvrtke kaže kako je zdrava i ističe da je u 2024. godini omjer neto dug i EBITDA-e smanjen na 2,5 puta.

Hibridi donose više posla jer imaju dva motora

Na pitanje o tome koliko je lako danas naći ljude i zapošljavaju li zbog toga i stranu radnu snagu odgovara kako je sve teže, no stoje bolje od drugih većih kompanija. Ima ih nešto više od 1300, a stranih radnika ima tek nekoliko. Spominje i zanimljivost kako je generalno potreba za stranim radnicima daleko manja u Sloveniji, no vjeruje da je to dijelom i zbog sezonalnosti zapošljavanja u Hrvatskoj.

Svoje ljude nastoje pripremati za nove vještine i znanja u čemu pomaže i već spomenuti edukacijski centar. Zahvaljujući tome, oni dobiju kvalitetnija radna mjesta. Izazov su im bazna radna mjesta, no tu će im pomoći automatizacija u skladištu koja će smanjiti potrebu za profilima te vrste. Vjeruje da ulaganje, u tehnologiju mogu dići kvalitetu radnika i radnih mjesta.

Za branšu kaže da je vrlo potentna – broj automobila i prijeđenih kilometara i njihove starosti raste, što osigurava kontinuitet i rast poslovanja. Fokusirani su na registrirana vozila u Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li francuska, njemačka, kineska ili američka. Brinu se da ima znanja i rezervnih dijelova.

Za električna kaže kako vjeruje da će im udio u prodaji novih vzila polako rast, ali da će se udio u ukupnom voznom parku puno sporije mijenjati. Puno je snažniji trend rasta (elektrificiranih) hibridnih i plug-in hibridnih vozila. Za Tokić je to dobra priča, jer hibridi imaju dva motora koja treba servisirati i popravljati.

Tokić grupa u brojevima:



– 123 poslovnice u Hrvatskoj i Sloveniji

– 300.000 različitih artikala

– 300 brendova

– preko 1300 zaposlenika u Hrvatskoj i Sloveniji

– 250 robotski automatiziranih procesa

– 60 franšiznih servisnih radionica

– 230.000 članova programa vjernosti