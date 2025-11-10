Trećina Hrvata vjeruje da mala i srednja poduzeća stavljaju interese potrošača na prvo mjesto

Najviše povjerenja kad je u pitanju interes potrošača hrvatski građani imaju u mala i srednja poduzeća pokazuje istraživanje koje je provela Visa.

Novo istraživanje koje je provela Visa, pokazuje da mala i srednja poduzeća (MSP) uživaju najveću razinu povjerenja među hrvatskim potrošačima. Istraživanje je pokazalo da 37 posto potrošača u Hrvatskoj vjeruje da će MSP-ovi postupiti ispravno i u interesu potrošača što je veći postotak nego što je zabilježen za velike trgovce, nevladine organizacije ili javne institucije.

Potrošači koji su sudjelovali u istraživanju vjeruju da se to povjerenje temelji na temeljnim vrijednostima poput osobnog pristupa i orijentiranosti na kupca i načelima koja MSP-ove izdvajaju u očima hrvatskih potrošača. Istraživanje pokazuje da ljudi cijene način na koji MSP-ovi ostaju bliski potrebama kupaca, reagirajući agilno i fleksibilno tamo gdje veće organizacije to ne mogu. Ove kvalitete ne samo da jačaju odnose i lojalnost, već MSP-ovima omogućuju prilagodbu i uspjeh. Čimbenici koji bi potaknuli potrošače da češće kupuju od MSP-ova uključuju: besplatnu dostavu (88 posto), brzu dostavu (83 posto), poboljšane mjere sigurnosti plaćanja (86 posto) i bolju online korisničku podršku (77 posto).

Prijevare ruše povjerenje

„MSP-ovi su okosnica hrvatskog gospodarstva i uživaju povjerenje potrošača upravo zato što se percipiraju kao bliži stvarnim potrebama. Taj kapital povjerenja predstavlja konkurentsku prednost koju poduzetnici mogu iskoristiti kroz ulaganja u sigurna digitalna rješenja i kvalitetne usluge. U Visi želimo podržati MSP-ove u ispunjavanju tih očekivanja i jačanju njihove važne uloge u društvu“, izjavila je Renata Vujasinović, direktorica Vise u Republici Hrvatskoj.

Iako MSP-ovi uživaju visoku razinu povjerenja Hrvata, ono se može brzo izgubiti bez odgovarajućih mjera sigurnosti plaćanja. Ispitanim Hrvatima nije dovoljna samo sigurnost, već očekuju naprednu, fleksibilnu i suvremenu zaštitu koja smanjuje rizik od prijevara uz osiguranje jednostavnijeg procesa naplate. Čak 70 posto ispitanika navodi da se ne bi vratili malom ili srednjem poduzeću ako bi bili žrtve prijevare, dok bi 86 posto radije kupovalo online kod MSP-ova koji deklariraju unaprijeđene mjere sigurnosti plaćanja (npr. manja vjerojatnost prijevare). Također, važno je ponuditi više opcija plaćanja: 96 posto hrvatskih ispitanika smatra da je odlična online trgovina ona koja omogućuje širok raspon načina plaćanja.

Visa prepoznaje ova nova očekivanja te je razvila alate koji čine online plaćanja sigurnijima i jednostavnijima, pomažući MSP-ovima da zadrže povjerenje potrošača i poboljšaju ukupno iskustvo kupovine. Kao lider u sigurnim plaćanjima, Visa ulaže u nove tehnologije poput tokenizacije te uvodi rješenja poput Click to Pay, osmišljena kako bi pojednostavila i osigurala korisnički proces. Smanjenjem vremena naplate do 40 posto i adresiranjem ključnih pitanja vezanih uz sigurnost plaćanja, Click to Pay pomaže smanjiti napuštanje košarice.

Skepsa prema umjetnoj inteligenciji

Kada je riječ o odgovornom korištenju umjetne inteligencije (AI), istraživanje je pokazalo da hrvatski potrošači ostaju oprezni. Samo 9 posto ispitanika izjavljuje da bi vjerovalo MSP-ovima kada je u pitanju odgovorno korištenje AI-ja u svom poslovanju, dok 33 posto navodi da ne zna kome vjerovati po tom pitanju. Mreže za plaćanje (11 posto) i financijske institucije (15 posto) uživaju najviše razine povjerenja ispitanika u ovom području. Ova suzdržanost naglašava važnost transparentnosti i jasne komunikacije MSP-ova prilikom implementacije novih tehnologija.

Visa radi na tome da MSP-ovi imaju pristup istim naprednim tehnologijama kao i velika poduzeća. Inovacije poput tokenizacije, ugrađenih vjerodajnica i biometrijske autentifikacije postaju standard u Visa transakcijama. Ovi alati pomažu u smanjenju prijevara, ubrzavanju naplate i postavljaju temelje za personaliziranu, autonomnu kupovinu, koju pokreću AI agenti, a koja ima potencijal transformirati način na koji potrošači diljem svijeta kupuju.

U Hrvatskoj Visa podržava lokalne poduzetnike kroz niz posebnih programa usmjerenih na ubrzanje digitalizacije i jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. „Digitalna Hrvatska” zajednička je inicijativa Vise, njenih klijenata prihvatitelja kartica i svih drugih sudionika na tržištu. Glavni je cilj ove inicijative približiti Hrvatsku digitalnom društvu i ubrzati razvoj mreže koja prihvaća bezgotovinsko plaćanje te time smanjiti financijsku isključenost. Mala i srednja poduzeća te obrtnici koji žele upoznati prednosti digitalnog plaćanja besplatno će dobiti subvencionirani POS terminal prvih 6 mjeseci, kao i pogodnosti za uvođenje plaćanja karticom na internetskim prodajnim mjestima prvih 6 mjeseci.