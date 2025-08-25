U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura

Dvadeset najvećih kineskih kompanija u Srbiji, promatrano prema prihodima, prošle je godine ostvarilo ukupno 865 milijardi dinara, odnosno oko 7,4 milijarde eura. Ostvarile su i značajnu neto dobit od 123 milijarde dinara, što je prvi put da su premašile “magičnu” granicu od milijardu eura (za 51 milijun eura).

Ako se promatra trend od 2022. do 2024. godine, jasno je da je poslovanje kineskih kompanija u Srbiji uzlaznoj u putanji. Prihodi su prije tri godine iznosili 600 milijardi dinara (5,1 milijardu eura), potom su porasli na 700 milijardi (6 milijardi eura), da bi prošle godine dosegli 865 milijardi dinara (7,4 milijarde eura). Dobit je nešto oscilirala – nakon 114 milijardi dinara (970 milijuna eura) u 2022. godini, pala je na 87 milijardi (740 milijuna eura) u 2023., ali se prošle godine situacija značajno popravila.

Kineske kompanije ujedno su i veliki poslodavci u Srbiji, pa se broj zaposlenih u 20 najvećih povećao s 23.000 na 25.000 radnika. Najzastupljenije su u rudarskom i građevinskom sektoru te u automobilskoj industriji, dok manji broj djeluje u proizvodnji tehničke opreme.

Među njima posebno se izdvaja Zijin, koji je pravi “guliver među liliputancima“. Njegove dvije glavne kompanije, Zijin Copper i Zijin Mining, zajedno su ostvarile gotovo 400 milijardi dinara (3,4 milijarde eura) prihoda, odnosno više od 45 posto ukupnih prihoda svih kineskih kompanija s liste. Još je veća razlika u dobiti – samo ove dvije tvrtke zaradile su 113 milijardi dinara (960 milijuna eura), što je oko 92 posto ukupne dobiti analiziranih kompanija. Zijin Copper zapošljava oko 6000 ljudi, dok Zijin Mining dodaje još približno 1300 zaposlenih.

Streloviti rast

Osim Zijina, snažan rast bilježe i druge kineske investicije. Tvrtka Mint posljednje tri godine gotovo udvostručuje prihode svake godine, a dobit raste još brže, pa su prošlu godinu završili s 5,5 milijardi dinara (47 milijuna eura) profita. U istom razdoblju povećali su broj zaposlenih s 1663 na 2553. Sličan trend bilježi i Linglong u Zrenjaninu, čiji su se prihodi prošle godine uvećali čak četiri puta, no zbog intenzivnih ulaganja tvrtka i dalje posluje s gubitkom većim od milijardu dinara. Ipak, broj zaposlenih im je u samo godinu dana porastao s 1176 na 1743. Kompanija JCHX Kinsey Mining Construction, specijalizirana za izgradnju rudnika i uslužno rudarenje, također je u posljednje tri godine udvostručila prihode, dok u Srbiji uglavnom radi za Zijin i Hongdu. Važnu ulogu ima i China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd., beogradski ogranak poznat po projektima poput izgradnje Kineskog kulturnog centra u Beogradu, radovima na Dunavskom koridoru, autocesti Beograd–Zrenjanin–Novi Sad te modernizaciji aerodroma u Nišu.

Prednjači rudarski i građevinski sektor

Sve navedeno pokazuje da su kineske kompanije u Srbiji u snažnoj ekspanziji, i po prihodima i po dobiti, ali i po zapošljavanju. Dok Zijin uvjerljivo prednjači, sve je više kineskih tvrtki koje rastu i zauzimaju važnu ulogu, osobito u rudarskom i građevinskom sektoru, čime dodatno oblikuju gospodarski pejzaž Srbije.

Prihod je u posljednjoj godini udvostručila i kompanija Power Construction Corporation of China Limited – Ogranak Beograd, izvođač radova na obilaznici oko Beograda, koja posluje u sklopu grupacije PowerChina.

Druga kompanija iz iste grupacije je PowerChina International Group Limited – Ogranak Beograd, kojoj su povjereni neki od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zemlji – izgradnja Nacionalnog nogometnog stadiona, EXPO-a i Beogradskog metroa.

Zvijezde u usponu

Upravo se ova tvrtka ističe kao jedna od dviju novih “zvijezda” na kineskom korporativnom nebu u Srbiji, barem sudeći prema rastu prihoda. Ogranak PowerChinae osnovan je 2021., au prvoj godini rada (2022.) imao je tek simboličan prihod od oko 590 tisuća dinara (oko 5000 eura). No, 2023. godine prihod je skočio na 1,4 milijarde (12 milijuna eura) , a prošle na čak 10,26 milijardi dinara (88 milijuna eura). To ipak nije bilo dovoljno za ulazak među 20 najvećih kineskih kompanija u Srbiji, ali su zauzeli 21. mjesto na listi – uz veliku vjerojatnost da će, kako projekti napreduju, ubrzo ući u sam vrh.

Druga, mnogo manje poznata tvrtka u javnosti, jest China DC Technical Import & Export Corporation. Riječ je o ogranku osnovanom u studenome 2023., pa su dostupni financijski podaci samo za prošlu godinu. Ipak, već tada je ostvarila prihod od 13,8 milijardi dinara (119 milijuna eura). S obzirom na okolnosti, očito je osnovana radi realizacije konkretnog projekta – izgradnje vjetroparka na Crnom vrhu, gdje pruža inženjerske usluge.

Treća kompanija u ovoj skupini je Jiuzhou International Construction iz Bora, u vlasništvu Ziđina, koja se bavi uslužnim djelatnostima u području istraživanja i eksploatacije ruda. Tvrtka je osnovana u rujnu 2022. godine.