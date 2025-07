Unatoč izazovima, Podravka u svim ključnim pokazateljima u plusu. Posebno ih veseli uspješna integracija segmenta poljoprivrede

Grupa Podravka je u prvom polugodištu ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 484 milijuna eura. Prihodi segmenta prehrane porasli su 1,7 posto, a farmaceutike 2,3 posto. Treći stup poslovanja Grupe, poljoprivreda, od veljače do kraja lipnja ove godine ostvarila je 99,1 milijuna eura prihoda od prodaje.

Grupa Podravka u prvih je šest mjeseci 2025. ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 484 milijuna eura. Ovakav rezultat uključuje i rezultate poljoprivrednog segmenta, odnosno Podravke Agri, koji je u sastavu Grupe Podravka od 31. siječnja ove godine, izvjestili su u četvrtak iz Podravke.

“Prihodi segmenta Prehrane u prvih su šest mjeseci ove godine iznosili 295,5 milijuna eura i porasli su 1,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Rast prihoda u segmentu Prehrane postignut je u okruženju rastućih nesigurnosti na ključnim prodajnim tržištima koje se očituju, između ostalog, kroz jačanje recesijskih pritisaka na nekoliko tržišta, usporavanje prometa u maloprodaji hrane i pića, osobito u srednjoj Europi, i promjena u ponašanju potrošača zbog rasta globalnih rizika i nesigurnosti. Prihodi segmenta Farmaceutike (Belupo) u istom su razdoblju porasli za 2,3 posto i iznose 91,9 milijuna eura”, stoji u priopćenju tvrtke iz Koprivnice.

Uspjeh vlastitih brendova

U oba segmenta koji su činili Grupu prije akvizicije Poljoprivrede nastavljen je trend rasta prihoda od prodaje kod vlastitih brendova. Prehrana je u odnosu na prvih šest mjeseci 2024. zabilježila rast prodaje vlastitih brendova od 1,6 posto, a Farmaceutika od 3,7 posto. Istovremeno, nastavljen je razvoj Podravkinog distribucijskog središta u Sjedinjenim Američkim Državama za brendove iz jugoistočne Europe. Tako je Podravkina kompanija Podravka USA Inc. preuzela i ulogu uvoznika te distributera Kraševih proizvoda na teritoriju SAD-a. U prvom polugodištu prihodi od distribucije porasli su za 27,8 posto, ističu iz Podravke.

Treći stup poslovanja Grupe, Poljoprivreda, odnosno Podravka Agri, od veljače do kraja lipnja ove godine ostvarila je 99,1 milijuna eura prihoda od prodaje, na čije je kretanje značajan utjecaj ostvario pad cijena žive stoke, uzrokovan pojavom bolesti slinavka i šap u Njemačkoj.

Operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) u prvih je šest mjeseci 2025. iznosila 142,5 milijuna eura, što je 76,7 milijuna eura ili 116,5 posto više u odnosu na usporedno razdoblje. Normalizirana EBITDA iznosila je 88 milijuna eura i viša je za 21,9 milijuna eura, odnosno 33,1 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pri čemu je normalizirana EBITDA Prehrane i Farmaceutike zadržana na prošlogodišnjoj razini (65,8 milijuna eura), dok je normalizirana EBITDA segmenta Poljoprivrede iznosila 22,3 milijuna eura, poručuju iz Podravke.

Veće plaće za radnike

Normalizirana neto dobit Grupe Podravka u prvom je polugodištu ove godine iznosila 41,3 milijuna eura, što je 6,5 posto više u usporedbi s istim razdobljem u 2024. Ovakav rezultat pod utjecajem je troškova financiranja akvizicije poljoprivrednih kompanija.

Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, kazala je kako su u prvom polugodištu, unatoč zahtjevnom tržišnom okruženju, svi ključni pokazatelji poslovanja ostvarili rast. “Potvrđena je time snaga Grupe Podravka i njezina sposobnost prilagodbe tržišnom okruženju koje je na gotovo svim prodajnim tržištima obilježeno rastućim nesigurnostima i rizicima. Ipak, najvažniji je događaj uspješan početak uključivanja i integracije segmenta Poljoprivrede. Osobito sam zadovoljna napretkom integracije, dinamikom unapređenja materijalnog položaja radnika, isto kao i brzinom unapređenja poslovnih procesa i načina rada, posebno u ratarstvu, koji već počinju pokazivati svoje prve rezultate u poboljšanju profitabilnosti segmenta Poljoprivrede”, poručila je predsjednica Uprave Podravke.

Segment Poljoprivrede, koji je Grupa Podravka kroz novoosnovanu kompaniju Podravka Agri preuzela 31. siječnja ove godine, a u čijem je suvlasništvu i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), već bilježi značajne pomake. Neposredno nakon preuzimanja pokrenute su sveobuhvatne promjene usmjerene na povećanje efikasnosti i profitabilnosti, uključujući i završetak investicije vrijedne 33 milijuna eura kojom je svim kompanijama Podravke Agri osigurana moderna poljoprivredna mehanizacija. U skladu s vrijednostima Grupe, snažno se ulagalo i u poboljšanje materijalnog položaja radnika i unapređenje radnih uvjeta. Tako su od 1. travnja najniže plaće radnika porasle za oko 16 posto, dok je prosječno povećanje za radnike koji su obuhvaćeni kolektivnim ugovorima Belja, Vupika i PIK-a Vinkovci bilo i veće od 10 posto, ističe se u Podravkinom priopćenju.

Reorganizacija za bolje upravljanje

Aktivno se radi i na provođenju reorganizacije svih povezanih kompanija kako bi se poljoprivredom upravljalo kao jedinstvenim zemljišnim resursom. Takav strateški pristup već je pokazao rezultate, posebno tijekom ovogodišnje žetve pšenice koja je provedena iznimno učinkovito. Podravka Agri ujedno je i središnji nositelj budućih planova modernizacije i održivog razvoja – do 2030. godine predviđena su ulaganja od gotovo 200 milijuna eura u tehnološki razvoj, energetsku učinkovitost, širenje sustava navodnjavanja i nove farme.

Kao i za segment Poljoprivrede, dodatna ulaganja kroz novu Strategiju poslovanja Grupe Podravka do 2030. predviđena su i za Prehranu te Farmaceutiku. Strategija se temelji na sveobuhvatnom pristupu razvoja – od širenja snage, prisutnosti i prepoznatljivosti brendova, daljnjih ulaganja u proizvodne kapacitete, osobito u poljoprivredi, digitalizacije i korištenja umjetne inteligencije, do jačanja domaće sirovinske baze i suradnje s kooperantima. Prehrana će tako dodatno jačati prisutnost i širenje brendova na razvijenim tržištima zapadne i srednje Europe, kao i u SAD-u te Australiji, dok Belupo do 2030. planira postati vodeći europski stručnjak za dermatologiju, uz predviđene investicije od 36 milijuna eura koje će omogućiti povećanje proizvodnih i logističkih kapaciteta te unapređenje efikasnosti poslovanja.

Promjene u Sloveniji

Na prijelazu u drugu polovicu ove godine Podravka je nastavila aktivno upravljati portfeljem kompanija koje čine Grupu Podravka. Uz suglasnost Podravke, ovisna kompanija Žito Ljubljana donijela je odluku o prodaji poslovne cjeline Konditorstvo koja uključuje brendove Šumi, Gorenjka, Herba, Mistica i Bali, s ciljem fokusiranja na temeljnu djelatnost, odnosno pekarsko poslovanje. Kupoprodajni ugovor u Ljubljani su potpisali Žito d.o.o. Ljubljana i kompanija UPI Star d.o.o. Sarajevo koja će preuzeti cjelokupno konditorsko poslovanje – zaposlenike, brendove te tvornice Šumi u Krškom i Gorenjka u Lesceu – sa željom da ga nastavi razvijati i jačati.