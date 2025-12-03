United Group u prvih devet mjeseci s dvije milijarde eura prihoda

United Group je u prvih devet mjeseci ove godine ostvario dvije milijarde eura prihoda, što je porast od tri posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ponajprije zahvaljujući organskom rastu baze pretplatnika, povećanoj prodaji usluga veće vrijednosti, primjeni indeksacije te ICT projektima, izvijestila je u srijedu ta kompanija.

Financijski rezultati United Groupa za prvih devet mjeseci ove godine odražavaju kombinaciju stabilnog rasta prihoda, snažnijeg rasta dobiti i daljnjeg jačanja bilance, istaknuto je u priopćenju telekomunikacijske i medijske kompanije koja posluje u osam zemalja jugoistočne Europe, pa tako i Hrvatskoj, a uključuje telekomunikacijskog operatora Telemach, dok United Media, kao dio grupacije, upravlja televizijskim kanalima kao što su N1 i Nova TV.

Pritom, prilagođena EBITDAal porasla je za sedam posto, na približno 680 milijuna eura, nadmašivši rast prihoda zahvaljujući kontinuiranoj kontroli troškova koja je nadoknadila rast troška rada prisutan na većini tržišta.

Kapitalna ulaganja, bez najmova, povećala su se na približno 550 milijuna eura, ponajviše zbog povećanih ulaganja u fiksne mreže, posebno u izgradnju optičke infrastrukture u Grčkoj, ulaganja u mobilnu infrastrukturu te energetske projekte.

Prihodi za posljednjih dvanaest mjeseci dosegnuli su 2,7 milijardi eura, uz rast od četiri posto u odnosu na godinu ranije. Prilagođena EBITDAal u tom razdoblju dosegnula je 909 milijuna eura, što je devet posto više na godišnjoj razini, izvijestila je kompanija.

U priopćenju između ostalog piše i da je, nakon prodaje imovine u Srbiji, United Group fokusiran na temeljne aktivnosti unutar EU-a i rast poslovanja u području telekomunikacija, medija i tehnologije.

Portfelj je pojednostavljen, a upravljački je fokus usmjeren na ključne kompanije u Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji, navodi se.