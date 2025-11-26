Upozorenje iz Frankfurta: Europskim bankama prijeti manjak dolara – moguć i najcrnji scenarij

Europska središnja banka uputila je jasno upozorenje najvećim europskim bankama snažno izloženima američkom dolaru: Vrijeme je da poduzmete odlučne korake i svedete valutni rizik na minimum.

Zajmodavci iz eurozone s velikim poslovanjem u dolarima trebali bi povećati svoje likvidnosne i kapitalne rezerve kako bi izdržali eventualni nedostatak dostupnosti američke valute, priopćila je u srijedu Europska središnja banka.

ESB već neko vrijeme upozorava banke da pripaze na svoju izloženost dolaru otkako su carine američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pritisak na Federalne rezerve u proljeće poljuljali povjerenje u svjetsku rezervnu valutu, piše Reuters.

U posljednjem Izvješću o financijskoj stabilnosti ESB-a poruka je dodatno pooštrena: nekoliko velikih banaka iz eurozone koje su aktivne u poslovanju s dolarima mora se pripremiti. “Kapitalni prostor mogao bi biti potreban za apsorpciju … veće valutne volatilnosti i kreditnog rizika druge ugovorne strane”, naveo je ESB u svom dvogodišnjem izvješću. “Banke bi trebale držati likvidnu imovinu u američkim dolarima kako bi uravnotežile odljeve i djelovale kao stabilizirajući posrednik.”

Uklanjanje zaštitne mreže

Izvješće FSR-a, koje sastavljaju stručnjaci ESB-a za financijsku stabilnost, ne predstavlja obvezujuće preporuke za banke pod njegovim nadzorom. Međutim, naglašava dubinu zabrinutosti kreatora politika oko likvidnosti dolara.

ESB je naveo da su poslovi u dolarima koncentrirani među globalnim teškašima. To su BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, Groupe BPCE i ING, Banco Santander i Societe Generale. Poslovanje obično uključuje zaduživanje na američkim novčanim tržištima radi financiranja hedge fondova ili prodaju deviznih (FX) swapova osiguravateljima, fondovima i korporacijama koje se štite od svoje izloženosti dolaru.

Kako bi nadoknadile vlastiti valutni rizik, te banke često zauzimaju suprotnu poziciju s globalnim zajmodavcima putem swapova koji se rijetko pojavljuju u bilancama.

“Obnavljanje ovih pozicija može postati izazovno tijekom razdoblja stresa na tržištima FX swapova”, poručio je ESB.

Jedan scenarij iz noćne more — koji nije izričito naveden u izvješću — bio bi da Fed zatvori svoju liniju hitne likvidnosti prema ESB-u, uklanjajući zaštitnu mrežu na koju se banke oslanjaju još od financijske krize.

Nepodudaranje imovine i obveza

Za sada ESB vidi samo “ograničeno” nepodudaranje između imovine u dolarima i obveza, pri čemu neke banke koriste sporazume o otkupu (repo ugovore) kako bi uskladile dospijeća. No upozorava da te strategije “ne uklanjaju u potpunosti rizik likvidnosti”.

“Odljevi dolara u ekstremnom scenariju mogli bi iscrpiti njihov kapacitet za prikupljanje gotovine putem repo ugovora, FX swapova i prodaje takve imovine”, navodi ESB.

Banke iz eurozone držale su 681 milijardu eura u vrijednosnim papirima denominiranim u dolarima i posudile ekvivalent od 712 milijardi eura u američkoj valuti do kraja prošle godine, pokazuju podaci ESB-a.