Uz njega smo svi odrasli: Danas uz pomoć Formule 1 i Fortnitea ruši rekorde i širi tvornice diljem svijeta

Tržište igračaka u prvih šest mjeseci ove godine raslo je oko sedam posto, a danski Lego povećao je prodaju za 12 posto. Kompanija je u pola godine lansirala rekordnih 314 novih setova kockica te proširila bazu potrošača kroz partnerstva s novim brendovima, uključujući Bluey i One Piece.

Danski proizvođač igračaka Lego objavio je u srijedu da mu je prodaja u prvih šest mjeseci porasla za 12 posto, dosegnuvši rekordnih 34,6 milijardi danskih kruna (4,63 milijarde dolara), pri čemu su partnerstva s velikim brendovima, uključujući Formulu 1, Fortnite i Jurski park, pomogla kompaniji da nadmaši konkurenciju.

“Tržište igračaka ove se godine zapravo vratilo rastu, ali mi ga nadmašujemo i preuzimamo tržišni udio,“ rekao je izvršni direktor Niels Christiansen u intervjuu, dodajući da je šire tržište igračaka naraslo za gotovo sedam posto. Lego je zabilježio rast na svim svojim tržištima, uključujući Kinu, gdje je posljednjih godina imao izazova, piše Reuters.

Unatoč gospodarskim neizvjesnostima povezanim s trgovinskim tenzijama, Lego – poznat po dugogodišnjim franšizama Ratovi zvijezda i Harry Potter – nije primijetio značajniji trend da američki kupci prelaze na jeftinije proizvode.

Širenje na SAD

Operativna dobit u prvih šest mjeseci porasla je za 10 posto, na devet milijardi kruna (1,21 milijardi eura), uz podršku Legoove globalne mreže proizvodnje, koja obuhvaća šest tvornica u Danskoj, Mađarskoj, Češkoj, Meksiku, Kini i Vijetnamu. “Imamo razuman sustav opskrbnog lanca. Načelo koje primjenjujemo jest da želimo proizvoditi što bliže potrošačima”, rekao je Christiansen, dodajući da je tvrtka uspješno upravljala učincima koje su prouzročile carine.

Lego širi svoju najveću tvornicu u Monterreyu (Meksiko) i u Mađarskoj, dok bi izgradnja nove tvornice u Virginiji (SAD) trebala biti dovršena do 2027. godine. Christiansen je naglasio da je lokacija u Virginiji planirana za daljnji rast, a ne kao odgovor na carinske namete.

Nisu ovisni o Kini

Prodaja u SAD-u rasla je dvoznamenkastim stopama, a Christiansen je istaknuo da se lokalno tržište igračaka vratilo na više razine rasta nego prethodnih godina.

Obiteljska kompanija lansirala je rekordnih 314 novih setova kockica u prvoj polovici 2025. te širi svoju bazu potrošača kroz partnerstva s brendovima, uključujući Bluey i One Piece. Suradnja s Pokémonom trebala bi biti predstavljena 2026. godine.

Legovi konkurenti, uključujući Mattel (proizvođač Barbie) i Hasbro (poznat po My Little Pony), ostaju izloženiji carinskim oscilacijama zbog veće ovisnosti o kineskoj proizvodnji.