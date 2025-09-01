Većina azijskih burzi pala, kineske porasle

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u ponedjeljak pale, dok su na kineskim tržištima porasle zahvaljujući jačanju gospodarstva i optimizmu u vezi razvoja umjetne inteligencije.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati gotovo nepromijenjen u odnosu na petak.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju i Hong Kongu porasle između 0,2 i 1,8 posto, dok su Australiji, Južnoj Koreji i Japanu pale između 0,4 i 1,6 posto.

Rast kineskih burzi zahvaljuje se novim podacima koji pokazuju blagi, ali ipak rast proizvodne aktivnosti u drugom po veličini svjetskom gospodarstvu.

Uz to, ulagači su optimistični zbog vijesti o razvoju umjetne inteligencije, pa su porasle cijene dionica tehnoloških kompanija. Pritom je najveća dobitnica dionica Alibabe, čija je cijena skočila više od 17 posto.

Na ostalim burzama u regiji cijene su dionica pale, kao i u petak na Wall Streetu.

U ponedjeljak se zbog praznika u SAD-u na najvećoj svjetskoj burzi ne radi.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala.

Dolar oslabio, cijene nafte pale

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,79 bodova, dok je u petak navečer iznosio 97,85 bodova.

Pritom je cijena eura porasla s 1,1685 na 1,1705 dolara.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na japansku, pa je tečaj dolara skliznuo na 147,00 jena, dok je u petak navečer iznosio 147,05 jena.

Cijene su nafte, pak, izgubile gotovo sve prošlotjedne dobitke. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 0,43 posto, na 67,20 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,44 posto, na 63,75 dolara.