Veliki konkurent Coca-Cole i Nestlea za 16 milijardi eura kupuje nizozemskog diva u čijem je vlasništvu i Jacobs

Američki kompanija Keurig Dr Pepper, čija se vrijednost procjenjuje na 40 milijardi dolara, kupit će nizozemski JDE Peet’s koji posjeduje brendove Jacobs, L’Or, Tassimo i Douwe Egberts. Nakon spajanja, tvrtka želi proširiti svoju ponudu kave na više od 100 zemalja, a planira razdvojiti odjele za pića i kavu “čim to bude izvedivo”, naveli su iz Keuriga.

Keurig Dr Pepper kupit će nizozemsku tvrtku za kavu za 15,7 milijardi eura (18,4 milijarde dolara) u gotovini, što predstavlja 20 posto premije u odnosu na tržišnu vrijednost dionica s kraja prošlog tjedna, priopćila je u ponedjeljak američka kompanija.

Dionice JDE Peet’s porasle su za 18 posto u ranom trgovanju, na putu prema najboljem danu u povijesti. Nakon spajanja, tvrtka želi proširiti svoju ponudu kave na više od 100 zemalja, a planira razdvojiti odjele za pića i kavu “čim to bude izvedivo”, naveli su iz Keuriga. Dvije će nastale kompanije, “Beverage Co.” i “Global Coffee Co.”, biti uvrštene na burzu u Sjedinjenim Državama, a vodit će ih izvršni direktor Keuriga Tim Cofer i financijski direktor Sudhanshu Priyadarshi.

Keurig je izjavio da će Global Coffee Co., s oko 16 milijardi dolara godišnje neto prodaje, biti dobro pozicioniran za profitiranje na svjetskom tržištu kave vrijednom 400 milijardi dolara, dok će se Beverage Co., s više od 11 milijardi dolara godišnje prodaje, fokusirati na sjevernoameričko tržište osvježavajućih napitaka vrijedno 300 milijardi dolara, piše Reuters.

Keurig Dr Pepper, nastao 2018. spajanjem Keurig Green Mountaina i Dr Pepper Snapplea, a posjeduje više brendova uključujući Dr Pepper, Snapple, 7UP i Green Mountain Coffee. Tvrtka trenutno ima tržišnu vrijednost od oko 48 milijardi dolara, dok je JDE Peet’s, čije se dionice kotiraju u Amsterdamu, a koji posjeduje brendove poput Jacobs, L’Or, Tassimo i Douwe Egberts, u petak na zatvaranju burze vrijedio 12,76 milijardi eura, prema podacima LSEG-a.

Dionice Keuriga porasle su za gotovo 10 posto ove godine zahvaljujući snažnoj prodaji napitaka. Obje su kompanije istaknule utjecaj visokih cijena zrna kave, za koje se očekuje da će dodatno rasti nakon što je američki predsjednik Donald Trump od 6. kolovoza uveo 50-postotne carine na uvoz kave iz Brazila.

Cijene Arabica i Robusta zrna dosegnule su rekordne razine ove godine jer su nepredvidljivi vremenski uvjeti smanjili ponudu, a nedavno su postale izrazito nestabilne.

JDE Peet’s je većinski u vlasništvu njemačke kompanije JAB, koja prema podacima LSEG-a posjeduje i značajan manjinski udio u Keurig Dr Pepperu.