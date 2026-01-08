Vlada predložila guvernera Vujčića za poziciju potpredsjednika ESB-a

Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice predložila guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića za poziciju potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), a ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade dao mu je punu podršku u kandidaturi.

“Na inicijativu Vujčića, Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice predložila njegovu kandidaturu. Mislim da je to svojevrsno priznanje i osobno za Vujčića, ali isto tako i za politiku Vlade u suradnji s HNB-om, pogotovo ako govorimo o ulasku u eurozonu, dakle sve ono što je napravljeno u relativno kratkom roku. I sigurno bi bilo dobro, svojevrsna nagrada i priznanje, a rekao bih i podizanje ugleda Republike Hrvatske, da Vujčić u tome i uspije. Puna podrška”, poručio je Habijan.

Podsjetimo, početkom lipnja 2027. ističe mandat Philipa Lanea, bivšeg guvernera središnje banke Irske, na mjestu potpredsjednika Europske središnje banke.

Kako je potkraj studenoga u intervjuu za Börsen-Zeitung Vujčić istaknuo, proces će uskoro službeno započeti, a onda je na vladama da nominiraju svoje kandidate. “Ja sam zamjenik guvernera ili guverner već 25 godina. Svakako sam središnji bankar, u svim aspektima središnjeg bankarstva i želim ostati središnji bankar na ovaj ili onaj način”, komentirao je za njemački list, dodavši i da je činjenica da srednjoistočna Europa nikada nije imala mjesto u odboru ESB-a.