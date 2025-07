Wall Street dopuzao na nove rekordne razine

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks dopuzao do nove rekordne razine, kao i Nasdaq indeks, a trgovalo se oprezno uoči objave poslovnih rezultata niza velikih tehnoloških kompanija i sjednice američke središnje banke.

Dow Jones oslabio je 0,14 posto, na 44.837 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,02 posto, na 6.389 bodova, a Nasdaq indeks 0,33 posto, na 21.178 bodova.

Podršku tržištu pružio je trgovinski dogovor između Washingtona i Bruxellesa, prema kojemu će, među ostalim, SAD naplaćivati carine od 15 posto na uvoz gotovo svih proizvoda iz Europske unije.

Prerano za prosuđivanje dugoročnih efekata

„Dobro je da je izbjegnut Armageddon, do kojeg bi došlo da su uvedene drakonske carine. No, prerano je prosuđivati kakvi će biti dugoročni efekti”, kaže Scott Welch, direktor u tvrtki Certuity.

Trgovalo se oprezno jer će ovoga tjedna poslovne rezultate objaviti nekoliko tehnoloških divova, kao što su Apple, Meta, Microsoft i Amazon.

Izvješća tih kompanija mogla bi znatno utjecati na smjer burzovnih indeksa.

Uz to, u srijedu se očekuje priopćenje s redovne sjednice američke središnje banke. Ne očekuje se smanjenje kamatnih stopa, premda predsjednik SAD-a Donald Trump neprestano poziva predsjednika Feda Jeromea Powella da to učini.

Ostaje za vidjeti hoće li Trump ponovno prijetiti Powellu otkazom ako Fed, kao što se očekuje, ne smanji kamate.

Preokret na europskim burzama

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,43 posto, na 9.081 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,02 posto, na 23.970 bodova, a pariški CAC 0,43 posto, na 7.800 bodova.

Na samom početku jučerašnjeg trgovanja cijene su dionica znatno porasle, dosegnuvši najviše razine u četiri mjeseca, jer je ulagače oraspoložio trgovinski dogovor između SAD-a i Europske unije, postignut u nedjelju.

No, kasnije je entuzijazam splasnuo jer će ubuduće SAD naplaćivati carinu od 15 posto na uvoz gotovo svih europskih proizvoda.

To su, doduše, manje carine od 30 posto, kojima je prijetio Washington, no to su nekoliko puta veće carine nego što su bile prije Trumpovog ‘Dana oslobođenja’.

Zbog toga su, među ostalim, europski proizvođači automobila upozorili da će im znatno porasti troškovi, dok je Francuska dogovor nazvala pokoravanjem.

Automobilski sektor najbolje pokazuje do kakvog je preokreta došlo u jučerašnjem trgovanju. Na samom početku trgovanja cijene dionica proizvođača automobila u prosjeku su porasle 1,5 posto, no trgovanje su završile u minusu od 1,8 posto.