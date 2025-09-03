Wall Street pao na početku rujna – Trumpove carine nezakonite

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale jer su ulagači zabrinuti nakon što je Žalbeni sud presudio da je većina carina koje je nedavno uveo predsjednik SAD-a Donald Trump nezakonita.

Dow Jones oslabio je 0,55 posto, na 45.295 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,69 posto, na 6.415 bodova, a Nasdaq indeks 0,82 posto, na 21.279 bodova.

U petak je američki Žalbeni sud presudio da je većina Trumpovih carina nezakonita, što potkopava njegovo korištenje carina kao ključnog oružja u međunarodnoj ekonomskoj politici.

Trump je najavio žalbu Vrhovnom sudu. Carine mogu ostati na snazi do 14. listopada, no njihova je budućnost upitna.

„Nakon ove presude postavlja se pitanje: ‘Je li Trumpova administracija odbila naše trgovinske partnere, ali i izgubila prihode od carina?’ To je ono što muči tržišta“, kaže Oliver Pursche, potpredsjednik u tvrtki Wealthspire Advisors.

U fokusu ulagača ovoga će tjedna biti izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje će biti objavljeno u petak i koje bi moglo znatno utjecati na očekivanja u vezi kamatnih stopa.

Na tržištu se procjenjuje da postoji više od 90 posto izgleda da će čelnici američke središnje banke na sjednici 17. rujna smanjiti kamate za 0,25 postotnih bodova.

Ako podaci u petak pokažu da tržište rada i dalje slabi, učvrstit će se očekivanja da će Fed u rujnu smanjiti kamatne stope.

No, pokaže li se da je tržište rada stabilno, u tom bi slučaju odluka čelnika Feda mogla ovisiti o izvješću o inflaciji u SAD-u, koje će biti objavljeno idućega tjedna.

U ponedjeljak se u SAD-u zbog praznika nije radilo, pa je utorak bio prvi radni dan u rujnu.

Pad cijena dionica već u prvom radnom danu rujna mogao bi, kažu analitičari, loše utjecati na raspoloženje ulagače jer podaci iz prošlosti pokazuju da je taj mjesec za tržišta kapitala najslabiji u godini.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,87 posto, na 9.116 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,29 posto, na 23.487 bodova, a pariški CAC 0,70 posto, na 7.654 boda.