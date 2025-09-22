Warren Buffett ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao

Fond Warrena Buffetta povukao se iz dionica BYD-a nakon 17 godina ulaganja tijekom kojih je vrijednost dionica porasla gotovo 40 puta.

Fond Berkshire Hathaway Warrena Buffetta prodao je zadnje preostale dionice kineskog proizvođača automobila BYD. Kako navodi CNBC, to pokazuje financijski podnesak tvrtke Berkshire Hathaway Energy koji na datum 31. ožujka više nije imao ni jednu dionicu BYD-a.

Buffetov fond 225 milijuna dionica BYD-a kupio je 2008. godine po cijeni od 230 milijuna američkih dolara. Počeo ih je prodavati u kolovozu 2022. godine kada im je vrijednost porasla za 41 posto, a vrijednost Buffetovo udjela iznosila devet milijardi dolara.

U tri godine prodao sve

Do lipnja prošle godine, Berkshire je prodao gotovo 76 posto svog udjela, čime je on pao na nešto manje of pet posto izdanih dionica BYD-a. Nakon što je prešao ispod te razine, Berkshire više nije bio obvezan prijavljivati naknadne prodaje prema pravilima burze u Hong Kongu, pa se do tada smatralo da kompanija posjeduje 54 milijuna dionica.

Međutim, čitatelj Buffett Watcha (newslettera koji prati Buffettova ulaganja, op.a.) ukazao je na to da je financijski izvještaj za prvo tromjesečje Berkshire Hathaway Energyja, podružnice koja je držala dionice, naveo vrijednost ulaganja kao nulu na dan 31. ožujka. Glasnogovornik Berkshirea potvrdio je da je cijela pozicija u BYD-u doista prodana.

Na temelju vrijednosti ulaganja navedenih u izvješćima BHE-a, prodaje su se nastavile i nakon što je udio pao ispod pet posto prošle godine.

Munger prepoznao potencijal BYD-a

Berkshire je svoju početnu kupnju obavio prije 17 godina na poticaj pokojnog Charlieja Mungera, dopredsjednika Berkshire Hathawaya. Na godišnjoj skupštini 2009. Munger je rekao dioničarima da, iako je izgledalo kao da su Warren i on poludjeli, on vidi kompaniju i njezina direktora Wanga Chuanfua kao „prokleto čudo“.

Bio je to nevjerojatan potez. Dionice BYD-a porasle su za otprilike 3.890 posto tijekom godina dok ih je Berkshire držao.

Generalni direktor BYD-a Wang Chuanfu; Foto: Tobias Schwarz / AFP

Buffett nije detaljno objasnio zašto je Berkshire počeo prodavati, ali je 2023. rekao Becky Quick s CNBC-a da je BYD „izvanredna kompanija“ kojom upravlja „izvanredna osoba“, ali da „mislim da ćemo pronaći stvari s kojima ću se osjećati bolje kad ulažemo taj novac“.

Otprilike u isto vrijeme Berkshire je prodao gotovo cijeli svoj udio u Taiwan Semiconductoru, otprilike četiri milijarde dolara vrijedne dionice, samo nekoliko mjeseci nakon što ih je kupio, jer je Buffett „preispitao“ geopolitički rizik koji proizlazi iz kineske tvrdnje da je Tajvan dio Kine. „Svijet je opasan“, rekao je tada.

Neslaganje s Trumpom, osim oko obveznih izvještaja

Warren Buffett posljednjih godina nije javno govorio o svojim uglavnom liberalnim političkim stavovima, rekavši dioničarima 2022. da se neki ljudi „trajno naljute“ i „izlijevaju to na naše kompanije“, čime potencijalno mogu naštetiti zaposlenicima i dioničarima.

Ipak, razumno je pretpostaviti da se u većini pitanja ne slaže s predsjednikom Donaldom Trumpom.

No, u jednoj se stvari barem djelomično slažu: američke kompanije ne bi trebale juriti za vrlo kratkoročnim ciljevima.

Ovaj je tjedan predsjednik na Truth Socialu objavio kako bi Komisija za vrijednosne papire (SEC) trebala dopustiti korporacijama da izvještavaju o zaradi svakih šest mjeseci, umjesto sadašnje tromjesečne obveze.

„To će uštedjeti novac i omogućiti menadžerima da se usredotoče na ispravno vođenje svojih kompanija“, napisao je.

Kineski proizvođali vode cjenovni rat

SEC je za CNBC izjavio da „prioritizira ovaj prijedlog kako bi dodatno uklonio nepotrebna regulatorna opterećenja za kompanije“.

Buffett, koji je poznat po tome da odluke donosi s dugoročnom perspektivom, snažno je poticao kompanije da prestanu davati kvartalne prognoze dobiti po dionici.

Kako prenosi CarNewsChina, BYD-ov direktor korporativnih korporacija Li Yunfei Buffettovu prodaju komentirao je na društvenoj mreži Weibo riječima: “Ulaganje u dionice bazira se na njihovoj kupnji i prodaji, što je normalna stvar. Uz to se zahvalio Mungeru i Buffettu na podržci tijekom prethodnih 17 godina.

BYD se trenutačno nalazi usred žestokog cjenovnog rata i prevelike konkurencije u Kini. U posljednjih godinu dana pokrenuo je ili ponovno pokrenuo tri nova brenda: Denza, Fang Cheng Bao i Yangwang. Time je svoju ponudu pomaknuo prema višem tržišnom segmentu. Međutim, nakon godina neprekidnog rasta, njegova je prodaja počela stagnirati.