Zagrebačka banka pokrenula Centar stambenih kredita. Ideja je olakšati proces podizanja kredita

Kako bi proceduru podizanja stambenog kredita učinila što jednostavnijom i opuštenijom, Zagrebačka banka pokrenula je u Zagrebu poslovnicu specijaliziranu samo za tu svrhu. Ideja je sve potrebne informacije, procedure i popratne usluge pružiti na jednome mjestu.

Zagrebačka banka otvorila je Centar stambenih kredita – posebnu poslovnicu u Maksimirskoj ulici 88a u Zagrebu. Njezina namjena je građanima olakšati proces financiranja kupnje, gradnje ili adaptacije nekretnine, kupnje zemljišta te financiranja ostalih stambenih potreba.

Član Uprave Zabe Slaven Rukavina okupljenim novinarima pojasnio je kako je procedura podizanja stambenog kredita građanima često kompleksna i stresna, jer se radi o nečemu s čime klijenti u pravilu imaju nimalo ili jako malo iskustva. Motivirani time, u Zabi su odlučili otvoriti mjesto gdje klijentima na jednom mjestu mogu ponuditi niz usluga i pojednostavniti proceduru.

Onima koji nemaju ideju koju nekretninu kupiti UniCreditova agencija Zane može pomoći oko njezina pronalaska, a tu je i provjera sve potrebne državne dokumentacije kako bi se pružila informacija je li nekretnina zbog koje se uzima kredit legalna. Sve je napravljeno s ciljem što boljeg iskustva bez potrebe obilaženja više lokacija, pa je uz prethodnu najavu u poslovnici moguće dobiti i javnog bilježnika radi ovjere i solemnizacije ugovora i ugovorne dokumentacije.

Upitan za trendove, Rukavina je prokomentirao i kako je potražnja za stambenoim kreditima ove godine generalno pojačana. DIjelom je to zbog povećanja plaća u javnom sektoru, a dijelom zbog mjera Hrvatske narodne banke (HNB) vezanima i uz kreditiranje stambenih kredita.