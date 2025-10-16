Zagrebačka burza najuspješnija po broju IPO-a u regiji, a mirovinski sustav zdrave strukture

Hrvatski mirovinski sustav na 21. je mjestu Globalnog mirovinskog indeksa – rečeno je na 15. izdabnju financijske konferencije “Izazov promjene”. Istovremeno, Zagrebačka burza ove je godine pokazala veliku najveću uspješnost sa IPO-ima u regiji te je nadmašila čak i puno veće poljsko tržište kapitala.

Gotovo 600 sudionika iz Hrvatske i inozemstva okupilo se na tradicionalnoj regionalnoj financijskoj konferenciji „Izazov promjene“, koju zajednički organiziraju Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) i Zagrebačka burza. Ovogodišnje izdanje konferencije potvrdilo je njezinu ulogu ključnog mjesta susreta financijske industrije, investitora i regulatora, te foruma na kojem se raspravlja o aktualnim gospodarskim i tržišnim trendovima.

Konferenciju su službeno otvorili predsjednik UMFO-a Gordan Šumanović i predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić, naglasivši važnost suradnje institucija i dionika u jačanju povjerenja i transparentnosti na tržištu kapitala. “Kada govorimo o ukupnoj ocjeni mirovinskog sustava, treba skrenuti pažnju na Mercer-CFA-ov Globalni mirovinski indeks (GPI) koji se objavljuje na godišnjoj razini, a najnoviji je objavljen ovaj tjedan. U indeksu se ocjenjuju mirovinski sustavi 52 zemlje, a hrvatski mirovinski sustav je okarakteriziran kao sustav koji ima zdravu strukturu. Ove smo godine prestigli Njemačku te se nalazimo na 21. mjestu, a iza nas su zemlje poput Irske, Portugala, Španjolske, Poljske, Italije i Austrije”, naglasio je Šumanović.

Crobex uskoro na 4000 bodova?

Financijski pokazatelji u Hrvatskoj nikad nisu bili bolji. BDP i investicijski rating su rekordni, javni dug u relativnom iznosu pada, a tu je sve bolja percepcija međunarodnoj zajednici zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji, pripadanja Euro zoni te Schengenu. Paralelno uz takve okolnosti, tu su i uspješni IPO-i ING-GRAD-a, Žita, a uskoro i Tokića, po kojima je Hrvatska ove godine najuspješnija u široj regiji, čak i od Poljske.

Time se pohvalila Ivana Gažić, istaknuvši i sve veću participaciju malih dioničarima u IPO-ima. Povećanju broja investitora u Hrvatskoj vjerojatno će pomoći i servisi e-Riznica i m-Riznica koji olakšavaju ulaganje u vrijednosne papire.

Da je stanje na Burzi dobro vidi se i po činjenici da će Crobex uskoro vjerojatno dosegnuti 4000 bodova što je razina na kojoj nije bio od 2008. godine.

Sudionicima se putem video poruke obratio Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, naglasivši važnost permanentne i bliske suradnje zakonodavaca s privrednim sektorom. Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u svom je govoru istaknula: „Prema posljednjim podacima za kolovoz 2025. godine, obvezni mirovinski fondovi imaju gotovo 2,4 milijuna članova i upravljaju imovinom većom od 25,3 milijardi eura. Oni nisu samo važni za pojedince, već su postali ključni faktor na tržištu kapitala, doprinoseći razvoju gospodarstva kroz ulaganja u domaće projekte i poduzeća. Od poslovanja ovih fondova očekujemo brojne pozitivne učinke, kako za građane, tako i za državu. U tom kontekstu, ključno je daljnje jačanje trostupnog mirovinskog sustava jer samo takav integrirani pristup može osigurati dugoročnu održivost i primjerenu razinu mirovina. Vlada Republike Hrvatske kontinuirano radi na podizanju primjerenosti mirovina naših umirovljenika, prilagođavajući zakonodavni okvir stvarnim potrebama i okolnostima.”

Anamarija Staničić, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hanfe, u svojem je izlaganju istaknula: “Hrvatsko tržište kapitala nalazi se pred prekretnicom te od fragmentiranog sustava postaje moderno, digitalno i uključivo tržište koje pridonosi rastu gospodarstva. Građanima se mora dati prilika da sudjeluju na tržištu ako želimo postići da ono živi. Investicijski računi primjer su za postizanje tog cilja, i to zato što su takvi računi sigurni, jednostavni i dostupni svakome”.

Vodeći domaći i inozemni stručnjaci raspravljali su o globalnim i europskim kretanjima na tržištu kapitala te upravljanju imovinom fondova. Gerhard Schwarz, voditelj strategije za dionička tržišta u Baader Bank AG, govorio je o u utjecaju promjena makroekonomskih trendova na gospodarstva Europe, ali i svijeta. Na brojnim panelima i razgovorima raspravljene su teme poput definiranja pravih izlaznih ulagačkih strategija, prilagodbi portfelja promjenjivim tržišnim okolnostima, spremnosti hrvatskog društva za umjetnu inteligenciju, uspješnog poslovanja koje ne poznaje granice i trendova na regionalnom tržištu nekretnina.