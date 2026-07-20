Zlato nikad nije bilo pristupačnije: Auro Domus predstavio Zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno

Investicijsko zlato je desetljećima jedan od najpopularnijih i najsigurnijih načina dugoročne zaštite vrijednosti imovine. Iako je danas moguće kupiti i vrlo male zlatne poluge, mnogima je izazov redovito odvajati novac za takvu kupnju ili održati kontinuitet ulaganja. Prepoznajući tu potrebu, Auro Domus je nedavno predstavio Zlatnu štednju, jedinstvenu uslugu na hrvatskom tržištu koja omogućuje kontinuirano i automatizirano ulaganje u fizičko investicijsko zlato već od 10 eura mjesečno.

Ideja iza Zlatne štednje je jednostavna – učiniti zlato dostupnim svima. Umjesto da čekaju trenutak kada će moći izdvojiti nekoliko stotina ili nekoliko tisuća eura za kupnju zlatne poluge, građani sada mogu svaki mjesec izdvojiti onoliko koliko im dopušta kućni budžet. Dovoljno je izdvojiti desetak eura koji mnogi potroše na nekoliko kava mjesečno i taj novac preusmjeriti u svoju prvu zlatnu investiciju.

Malo po malo do vrijedne imovine

Financijska disciplina često je važnija od visine pojedinačne uplate. Mala mjesečna odluka, ponovljena dvanaest puta godišnje, vrijedi više od jedne velike, ali nikada ostvarene odluke. Zlatna štednja omogućuje građanima da zlato kupuju korak po korak – kroz male mjesečne iznose koji se s vremenom pretvaraju u vrijednu imovinu.

Svakom mjesečnom uplatom kupuje se stvarno fizičko investicijsko zlato koje odmah postaje vlasništvo korisnika. Kupljeno zlato sigurno se pohranjuje u trezoru Auro Domusa, osigurano je u punoj vrijednosti, a pohrana je tijekom prve dvije godine potpuno besplatna. Budući da zlato predstavlja vlasništvo korisnika, ono ostaje zaštićeno čak i u slučaju eventualne insolventnosti pružatelja usluge, što dodatno doprinosi sigurnosti cijelog modela štednje. Korisnici u svakom trenutku putem online platforme imaju pregled svog portfelja i točno znaju koliko zlata posjeduju.

Zlato dostupno svima

Zlatna štednja namijenjena je svima koji žele dugoročno stvarati financijsku rezervu, ali im jednokratna kupnja investicijskog zlata predstavlja prevelik financijski izdatak.

”Platforma je prilagođena početnicima koji tek ulaze u svijet ulaganja, mladima koji žele graditi sigurniju budućnost, roditeljima koji žele stvarati dugoročnu štednju za svoju djecu, ali i svima koji žele dio svoje imovine zaštititi kroz fizičko investicijsko zlato”, poručuju iz Auro Domusa.

Budući da se zlato kupuje kroz kontinuirane mjesečne uplate, investitor ne ovisi o jednom trenutku na tržištu niti ulaže cijeli iznos kada je cijena možda na kratkoročnom vrhuncu. Kupnja kroz dulje vremensko razdoblje omogućuje ublažavanje tržišnih oscilacija te smanjenje rizika koji postoji kod jednokratnog ulaganja većeg iznosa. Upravo zato mnogi financijski stručnjaci ovakav pristup smatraju jednim od discipliniranijih načina dugoročnog ulaganja.

Fleksibilnost kakvu građani očekuju

Jedna od najvećih prednosti Zlatne štednje upravo je njezina jednostavnost. Nakon registracije korisnik otvara vlastiti plan štednje i odabire željeni mjesečni iznos. Uplate se izvršavaju automatski putem trajnog naloga, a Auro Domus za svaku uplatu kupuje odgovarajuću količinu investicijskog zlata prema aktualnoj tržišnoj vrijednosti. Korisnik pritom putem online platforme u svakom trenutku može pratiti stanje svog zlatnog portfelja i imati potpunu kontrolu nad vlastitom imovinom.

Mjesečni iznos štednje moguće je prilagoditi vlastitim mogućnostima, povećati ga ili smanjiti kada se promijene životne okolnosti, a kada korisnik odluči završiti svoju štednju, na raspolaganju mu je nekoliko mogućnosti. Ušteđeno zlato može zamijeniti za investicijske zlatnike ili zlatne poluge visoke čistoće s međunarodno priznatom LBMA “Good Delivery” certifikacijom, koje može preuzeti u poslovnici ili naručiti dostavu.

Druga mogućnost jest preuzimanje samo dijela zlatnog portfelja, dok ostatak ostaje pohranjen ili se isplaćuje na račun. Treća opcija omogućuje isplatu cjelokupne tržišne vrijednosti zlata u novcu, pri čemu Auro Domus otkupljuje zlato prema aktualnoj burzovnoj cijeni uz minimalnu naknadu.

Dugoročno razmišljanje umjesto velikih jednokratnih ulaganja

U razdobljima inflacije i gospodarske neizvjesnosti mnogi građani traže načine kako očuvati vrijednost svoje štednje. Upravo zato interes za investicijsko zlato posljednjih godina kontinuirano raste. Zlatna štednja omogućuje da takav oblik štednje više ne bude rezerviran samo za one s većim kapitalom, nego postane dostupan svakome tko može izdvojiti desetak eura mjesečno.

Filozofija ove usluge nije brzo bogaćenje, nego stvaranje vrijedne imovine kroz male, ali redovite korake. Jer financijska sigurnost često ne počinje velikim ulaganjem, nego jednostavnom odlukom da se svaki mjesec dio novca odvoji za budućnost.

Više informacija o Zlatnoj štednji doznajte na aurodomus.hr.