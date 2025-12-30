Ovo su viralni fenomeni koji su obilježili 2025. godinu: Od TikToka i Luke Modrića do Taylor Swift

Ako bih opisao 2025. jednom rečenicom, rekao bih da je to godina u kojoj internet više nije samo mjesto gdje se nešto dogodi nakon što mediji to objave, nego prostor u kojem se stvarni kulturni događaji rađaju, eksplodiraju i postaju globalni narativi.

Nekada su nosači glazbe, kina, filmovi i serije bili ti koji su dobro osjećali puls publike, trenutka ili čitave generacije. No već neko vrijeme to više nije tako. Primjerice, Netflix je najavio preuzimanje Warner Brothersa, velike medijske kuće, ali to nije “događaj godine”. Ni blizu. Netflixove serije i filmovi više ne definiraju generacije. Taj potencijal jednostavno više nemaju.

Platforma koja dominira kulturnim utjecajem je TikTok. Zato krenimo od najvažnijeg: TikTok je i 2025. ostao platforma godine. Nije to samo aplikacija, već najvažniji komunikacijski mehanizam na planeti. Dominira trendovima, estetikom, glazbom, viralnošću, humorom, nostalgijom i masovnim ponašanjem.

Uzmimo hrvatski primjer: dobili smo prvu regionalnu ozbiljnu TikTok zvijezdu – Jakova Jozinovića. U anketi među građanima, jedna je gospođa izjavila: “Od kuda se on stvorio, nije mi jasno.” Odgovor je, naravno, TikTok. I sam Jozinović je to više puta priznao i zahvalio TikTok publici.

Osobno, u fenomenu Josipa Jozinovića interesantna mi je jedna stvar: putem TikToka i svojih koncerata vratio je u mainstream pjesmu Terca na tišinu dubrovačkog benda Silente, koja je neopravdano bila nestala s radijskih lista. Riječ je o ozbiljnom hitu u svoje vrijeme, no kada je eksplodirao Jozinović, eksplodirala je i ta pjesma. Privukla je pažnju mlade publike na original, a Tibor iz Silentea i Jakov su je čak otpjevali uživo, što je izazvalo veliko zanimanje. Ukratko, Jozinović je veliko osvježenje na sceni i najneočekivaniji domaći TikTok fenomen godine.

“Kiss cam” skandal

Pod viralne hitove svakako treba još spomenuti i veliki hit na YouTubeu i društvenim mrežama: Hilton Hotel Barca od Nuccija.

Nastavljamo s TikTok viralima. Jedan od najzanimljivijih bio je povratak pjesme u obliku mashupa: “What’s Going On / What’s Up” od 4 Non Blondes. Trend u kojem dvoje ljudi stoji jedno iza drugog, okrenuti leđima i pjeva refren nastao je potpuno organski. Pjesma se vratila jer su ljudi u njoj prepoznali savršenu kombinaciju nostalgije i autoironije. Bio je to globalni “feel-good” val koji se prelio i na internet, savršeno ilustrirajući današnju TikTok dinamiku: povratak starih hitova bez marketinške mašinerije samo zato što je publika tako odlučila.

Jedan od viralnih događaja koji je dominirao društvenim mrežama bio je i Coldplay kiss cam skandal. Na koncertu Coldplaya u srpnju, “kiss cam” je uhvatila zagrljaj između Kristin Cabot, direktorice ljudskih resursa u AI tvrtki Astronomer, i njezinog šefa, Andyja Byrona. Snimka je u trenu postala viralna, potaknula lavinu memova, komentara i nagađanja o aferi, a dodatno ju je zapalila i polušaljiva opaska Chrisa Martina s pozornice. Uslijedio je pritisak koji je doveo do ostavki oboje izvršnih direktora. Skandal je otvorio ozbiljne rasprave o granici između privatnog i javnog.

Mashupovi kao glazbena kultura

Kraj godine obilježio je i jedan od najzaraznijih i najkorištenijih mashupova: “Money in the Grave” i “Last Christmas”. Ta je pjesma dominirala svim formatima: memovima, treninzima, kuhanjem, mačkama, skečevima, cool editima. Kombinacija Drakea i Whama postala je soundtrack zime i najbolji primjer kako su mashupovi preuzeli glazbenu kulturu. U prvoj pravoj AI remix godini, stari hitovi dobili su novu funkciju, postali su sirovina za beskonačne kreativne mutacije.

Nakon TikToka, istaknuo bih Google Gemini, koji je prvi put nakon dugo vremena ozbiljno uzdrmao OpenAI. Interno proglašena “panika” u OpenAI-ju samo je pokazala da se utrka u generativnoj umjetnoj inteligenciji više ne vodi samo između dvije američke kompanije. Ali 2025. je godina kada je Gemini pokazao realnu snagu. Vidjet ćemo hoće li uspjeti priprijetiti dominaciji ChatGPT-a, ali svakako će biti zanimljivo.

Jakov Jozinović 5. prosinca na koncertu Saše Matića u zagrebačkoj Areni foto: Ivana Grgic / CROPIX

Ozbiljna priča koju bih naglasio jest uspjeh videoigre Clair Obscur: Expedition 33. Pustimo sam komercijalni uspjeh i globalnu prepoznatljivost, ključna je bila totalna dominacija na Game Awards 2025., usporediva s uspjehom filma Titanic na Oscarima. Iako se očekivalo da igra dobije nagradu za igru godine, čak devet nagrada u ključnim kategorijama nitko nije očekivao. Najveći je to broj nagrada jedne videoigre na najprestižnijoj smotri industrije. Cijeli tim javno je pohvalio i francuski predsjednik. Soundtrack igre našao se na Billboardovoj top listi, što govori o kulturnom dosegu ovog naslova.

AI obrade hitova

Ako govorimo o čistoj energiji, bez dileme, Baby Lasagna i Käärijä imali su jedan od najjačih trenutaka godine zajedničkim nastupom na Eurosongu 2025. To nije bio nastup već paneuropski rave. Eksplozija boja, ritma, identiteta i zajedništva. Jedan od rijetkih europskih kulturnih trenutaka koji je na tren ujedinio europsku publiku.

Maloprije sam spomenuo umjetnu inteligenciju. Godine 2025. YouTube su preplavile AI obrade hitova u novim stilovima. Osobno ističem soul verziju pjesme “Many Men” od 50 Centa, ali i originalni AI bend The Velvet Sundown koji ima sve veći broj poklonika. Vjerujem da svi imate svoje favorite među AI glazbom. Potencijal je ogroman – pratit ćemo razvoj.

Na drugom kraju spektra imamo Kanye Westa i njegovu viralnu hate-listu 2025., jedan od najkaotičnijih dokumenata godine. Ručno pisani popis ljudi, organizacija i pojmova koje Kanye “ne podnosi” postao je internet-spektakl u djeliću sekunde. Pažnju je najviše privuklo to što su visoko na listi upravo članovi njegove obitelji. Koisnici su listu komentirali, radili vlastite i zabavljali se.

Godina Taylor Swift

Viralno ljeto imalo je svoj vrhunac u obliku nastupa PSY-a i Rosie na njegovom Summer Swag festivalu. Hiperenergično, razigrano, vizualno i perfektno. K-pop je 2025. ušao u novu fazu u kojoj se estetika prelila u mainstream zapadnih trendova, a Summer Swag je bio jedan od onih događaja koje morate vidjeti jednom u životu.

Na sportskoj sceni, koja također stvara komunikacijske efekte, Luka Modrić prešao je u AC Milan. To je možda i najvažnije sportsko-medijsko događanje u Hrvatskoj u 2025., ali i u Europi poprilično viralan trenutak. Nije to bio samo transfer. Bio je to emotivni kulturni trenutak: priča o karijeri, kontinuitetu, karakteru i simbolici.

Posebno mjesto u 2025. pripada i Taylor Swift, koja je imala gotovo trostruki pop-kulturni momentum: novi album, zaruke koje su preplavile internet i kraj ERAS turneje, najvećeg koncertnog ciklusa u modernoj povijesti. Kakvo god tko imao mišljenje o Taylor, činjenica je da njezina komunikacijska moć ove godine nije imala konkurenciju. Posebno ples “keep 100% on the land, the sea, the sky…” iz pjesme Life of Ophelia koji je razvalio TikTok, kao i vijest o zarukama sa zvijezdom američkog nogometa Travisom Kelcejem, za kojega smo prošle godine saznali da je podrijetlom iz Gorskog kotara. Fanove je oduševilo što će Taylor vjenčanjem postati “hrvatska nevjesta” 🙂

Od subkulture do mainstreama

I naposljetku, vrijedi spomenuti anime mainstreamizaciju kao širi fenomen. Anime je 2025. postao dominantna estetika TikToka, mode, montaža, glazbenih trendova i internetskog storytellinga. Ono što je prije deset godina bilo subkultura, danas je jedan od najvažnijih globalnih vizualnih jezika.

Sve ove pojave zajedno pokazuju vrlo jednostavnu stvar: 2025. nije bila godina koja se odvijala u kinima, na streaming platformama ili tradicionalnoj televiziji. 2025. se dogodila u TikTok feedu. U memovima. U pjesmama koje su uskrsavale bez jasne logike. U ljudima koji su preko noći postajali fenomeni. U AI remixima. U autentičnim trenucima. U neočekivanim emotivnim povratcima.

Istina je da su ovi virali najviše oni koji su prošli kroz moj medijski mjehurić, ali prema pažnji koju su privukli: to su viralni kulturni markeri 2025. godine.

Autor prof.dr.sc. Domagoj Bebić s Fakulteta političkih znanosti