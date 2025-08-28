U kolovozu je Time Out objavio godišnju ljestvicu najboljih gradova na svijetu za hranu, kulturu i noćni život, a prvi put je ove godine uvrstio 10 najboljih gradova za život generacije Z.

Anketa je provedena na više od 18.500 ljudi rođenih od 1997. do 2012. godine kako bi se rangirali najbolji gradovi za život generacije Z. Kategorije istraživanja bile su hrana, noćni život, kultura, pristupačnost, sreća, kvaliteta života i opća gradska atmosfera.

“Činjenica da su naši čitatelji tako visoko ocijenili ove gradove diljem svijeta zaista je uzbudljiva“, kaže Rossillynne Culgan, urednica u časopisu Time Out New York, za CNBC Make It. “Saznanje da postoje mjesta koja čitatelji zaista vole i prema kojima osjećaju veliku strast je uzbudljivo.”

Bangkok u Tajlandu je grad broj 1 za generaciju Z, dijelom zahvaljujući visokim rezultatima sreće. 84% generacije Z kaže da su sretni što tamo žive, a 71% njih je reklo da je to grad s pristupačnim cijenama za život.

Bangkok, Tajland Melbourne, Australija Cape Town, Južnoafrička Republika New York City, Sjedinjene Američke Države Kopenhagen, Danska Barcelona, ​​Španjolska Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo Mexico City, Meksiko London, Ujedinjeno Kraljevstvo Šangaj, Kina

Procijenjeni mjesečni troškovi za jednu osobu iznose 20.141 tajlandskih bata ili otprilike 617 dolara, ne uključujući stanarinu.

Troškovi života u Tajlandu su u prosjeku 45,9% niži nego u SAD-u. Najamnina u Tajlandu je također u prosjeku 68,8% niža nego u SAD-u.

Generacija Z kaže da je Melbourne u Australiji drugi najbolji grad za život. Časopis Time Out ga je nazvao kulturnom prijestolnicom Australije, a 77% pripadnika generacije Z opisalo ga je kao raznolik i uključiv, a 96% dalo mu je visoke ocjene za umjetničku i kulturnu scenu grada.

Melbourne je također visoko rangiran po kvaliteti života, s 91% pripadnika generacije Z koji kažu da je nevjerojatan grad.

Troškovi života u australskom gradu za samca iznose 1.703 australskih dolara ili otprilike 1.094 dolara. Melbourne je 32,9% jeftiniji od New Yorka, isključujući najamninu. U prosjeku je najamnina 61,3% niža nego u New Yorku.

Velika Jabuka zauzela je 4. mjesto i visoko je ocijenjena zbog mogućnosti šetnje, noćnog života i gatronomske scene. S druge strane, samo 46% ispitanika generacije Z reklo je da je to pristupačno mjesto za život.

“Mislim da New York treba nastaviti raditi ono što radi. To je vrlo uzbudljivo mjesto za život, prema generaciji Z i moram se potpuno složiti s njima. Mogućnost biti na mjestu gdje osjećate to uzbuđenje, gdje imate kulturu i gdje u bilo koje doba dana možete izaći i pronaći nešto zabavno za raditi je zaista posebno i mislim da je zaista jedinstveno za New York“, kaže Culgan.