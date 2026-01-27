Amsterdam uvodi zabranu popularnih bicikala: “Plaše starije i djecu”

Zbog takvih bicikala roditelji više nemaju povjerenja pustiti djecu na cestu, dok se stariji osjećaju nesigurno u prometu.

Nakon osjetnog porasta nesreća – osobito onih u kojima sudjeluju djeca – jedna vrsta električnih bicikala, poznata po nazivu fatbike, biti će zabranjena u nekim dijelovima Nizozemske.

Sve veći broj stručnjaka za sigurnost u prometu, liječnika i političara u Nizozemskoj slaže se da su opasni. Iako je pomoć elektromotora na e-biciklima ograničena na nešto više od 25 kilometara na sat, mnogi vozači fatbikeova mijenjaju tvorničke postavke kako bi postizali brzine od oko 40 kilometara na sat, piše The Guardian.

Sigurnosna organizacija VeiligheidNL procjenjuje da se svake godine oko 5000 vozača fatbikeova liječi na hitnim bolničkim odjelima, na temelju nedavnih podataka bolnica.

Velik broj nesreća

“Također vidimo da upravo mladi u dobi od 12 do 15 godina imaju najviše nesreća”, rekao je glasnogovornik organizacije Tom de Beus. Čelnica amsterdamskog gradskog ureda za promet Melanie van der Horst poručila je da su potrebne “nekonvencionalne mjere” te je najavila zabranu ovih teških električnih bicikala u gradskim parkovima, počevši od Vondelparka. Poput grada Enschedea, koji također priprema zabranu u središtu grada, reagirala je na niz zahtjeva “u kojima me mole da zabranim fatbikeove”.

Mlada žena sa slušalicama i mobitelom u ruci na fatbikeu u Vondelparku u Amsterdamu foto: Getty Images

Prema podacima udruženja RAI Vereniging, 48 posto bicikala prodanih 2024. u Nizozemskoj bilo je električno, a 13 posto činili su fatbikeovi. U Amsterdamu se trećina svih putovanja obavlja biciklom.

Ilegalne prerade

Organizacija za pomoć na cesti ANWB navela je da problem nije nužno u samom modelu bicikla sa širokim gumama, nego u lakoći s kojom se može ubrzati i koristiti poput mopeda, “u kombinaciji s rizičnim ponašanjem”.

Florrie de Pater, predsjednica amsterdamske biciklističke udruge Fietsersbond, rekla je da porast ilegalnih bicikala, uz nedostatak provedbe pravila, plaši starije osobe i djecu i odvraća ih od vožnje. “Zbog opasnosti od onih koji voze brzo, osobito stariji od 55 ili 60 godina jednostavno ostavljaju bicikle kod kuće”, rekla je. “Također čujemo da se roditelji više ne usuđuju pustiti djecu da biciklom idu u školu.”

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se