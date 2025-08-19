Biste li proveli četiri mjeseca na krstarenju? Ova duga putovanja omogućuju vam da posjetite desetke gradova

Uspon svjetskih krstarenja dolazi u trenutku kada putnici traže novija, uzbudljivija iskustva koja pomiču granice luksuznih putovanja.

Od krstarenja Grand Circle Pacific tvrtke Princess Cruises do krstarenja tvrtke Oceania Cruises, Euronews Travel istražuje neka od najdužih krstarenja u 2026. i 2027. godini.

Širok raspon sadržaja za zabavu, kupovinu, fitness i aktivnosti na većini luksuznih krstarenja također osigurava da su privlačna širokom rasponu putnika koji ne žele dovoditi u kompromis stil putovanja i udobnost.

Rast broja ljudi koji dijele svoja putovanja na društvenim mrežama, kao i veći interes milenijalaca i generacije Z, također je podržao rast krstarenja. Ali koliko je predugo biti na moru? I opravdava li cijena to iskustvo?

Euronews Travel navodi neke od najdužih krstarenja u 2026. i 2027. godini.

Krstarenje Princess Cruisesa Grand Circle Pacific

Krstarenje oko svijeta Grand Circle Pacific tvrtke Princess Cruises bit će 129-dnevno krstarenje oko svijeta kojim će putnici u 2027. posjetiti 20 zemalja, 61 destinaciju i tri kontinenta. Isplovljavajući na brodu Coral Princess, ovo epsko putovanje od 35.400 nautičkih milja (65.560 km) privući će ljubitelje krstarenja i svjetske putnike.

Putovanje će obuhvatiti sve, od živopisnih gradova, udaljenih tropskih otoka, spektakularnih krajolika i kultnih, povijesnih znamenitosti.

Mjesta uključuju Sydney, Kuala Lumpur, Hong Kong, Tokio, Aljasku, Los Angeles, Panamu, Honolulu, Kostariku, otoke Južnog Pacifika i mnoga druga, a neka od najvažnijih su Veliki koraljni greben u Australiji i Nacionalni park vulkana na Havajima.

Krater Kilauea, Nacionalni park Hawai Volcanoes; Foto: Getty Images

Krstarenje će također nuditi niz kraćih opcija, uključujući 110-dnevnu dionicu od Los Angelesa do Vancouvera, kao i 114-dnevno povratno putovanje iz Los Angelesa, oba u siječnju 2027. Bit će moguća i druga kraća putovanja u trajanju od četiri do 68 dana, s polaskom iz luka kao što su Hong Kong, Auckland, Honolulu, Sydney, Singapur, Vancouver i Tokio.

“Naše nadolazeće krstarenje svijetom Grand Circle Pacific Voyage 2027. je putovanje koje se događa jednom u životu i povezuje putnike s najljepšim svjetskim destinacijama s prepoznatljivom toplinom i elegancijom koju samo Princess može pružiti“, rekao je Terry Thornton, glavni komercijalni direktor Princess Cruisesa.

“Ova 129-dnevna avantura osmišljena je za goste koji žele iskusiti različite kulture, povijest, okuse i prekrasne spektakle Pacifika kao nikada prije.“

Prema Travel Weeklyju, cijena cijelog krstarenja od 129 dana kreće se od visokih 29.719 dolara (25.489 eura) po osobi, dok povratno putovanje od 114 dana putnike košta 26.108 dolara (22.384 eura), a krstarenje od 110 dana košta 25.108 dolara (21.526 eura).

Putnici koji rezerviraju krstarenje prije 3. listopada ove godine mogu ostvariti pogodnosti poput besplatnog Wi-Fi-ja, povratnog prijevoza od/do zračne luke i kredita u vozilu do 1500 dolara (1285 eura) po putniku.

Seabournovo krstarenje

Seabournovo 94-dnevno krstarenje započet će u kolovozu 2027., od Reykjavika na Islandu do Ushuaije na brodu Seabourn Venture.

Ovo jedinstveno krstarenje prijeći će 20.500 nautičkih milja (37.966 km), a putnici će posjetiti 14 zemalja, nudeći brojne mogućnosti za upoznavanje prirode, rijetkih divljih životinja i kulturnih iskustava.

Destinacije će uključivati Kangerlussuaq, Halifax, Svetu Luciju, Montevideo, Barbados i Rio de Janeiro, Montserrat i Vražji otok.

Neki od doživljaja uključuju istraživanje Arktika, posjet udaljenoj Južnoj Georgiji i Falklandskim otocima, priliku za doživljavanje polarnog svjetla i navigaciju kroz zloglasni Sjeverozapadni prolaz.

“Bez obzira privlači li goste uzbuđenje ekspedicijskih putovanja ili istraživanje skrivenih destinacija, sezona 2027. – 2028. nudi putovanja koja nude uzbuđenje za sve putnike“, rekao je Mark Tamis, predsjednik Seabourna, u priopćenju za javnost.

Putnici već sada mogu rezervirati krstarenje čija je početna cijena od 71.279 funti (82.773 eura) po osobi. Druge mogućnosti smještaja uključuju Penthouse Suite, Panorama Penthouse Suite i Owners Suite.

Epska globalna avantura Oceania Cruisesa

Maratonsko 244-dnevno krstarenje Epic Global Adventure tvrtke Oceania Cruises započet će u siječnju 2027. od Miamija do New Yorka, a putnici će imati priliku posjetiti 150 destinacija u 64 zemlje na 6 kontinenata.

Kruzer Oceania Vista; Foto: Getty Images

Od prelaska Sueskog i Panamskog kanala do putovanja s otoka na otok kroz Južni Pacifik i krstarenja Meksičkom rivijerom, ovo putovanje na brodu Oceania Vista ponudit će istraživanje svijeta kao nijedno drugo.

Destinacije uključuju Fidži, Britanske otoke, Barcelonu, Skandinaviju, Kanadu, Australiju, Arapski poluotok, Lisabon i Mediteran.

“S obzirom na to da su putovanja traženija nego ikad, naši neustrašivi gosti i dalje pokazuju nepokolebljivu strast za impresivnim i istinski globalnim iskustvima“, rekao je Jason Montague, glavni luksuzni direktor Oceania Cruisesa, u priopćenju za javnost.

Cunardovo putovanje oko svijeta

Počevši od siječnja 2026., Cunardovo putovanje oko svijeta trajat će 117 dana iz Hamburga na brodu Queen Anne.

Destinacije uključuju Southampton, Tenerife, Rotterdam, Walvis Bay, Cape Town, Durban, Manilu, Singapur, Port Louis, Le Port, Bali, Sydney i druge.

Od bliskog susreta s morskim divljim životinjama poput tuljana i dupina u Namibiji do posjeta poznatoj južnoafričkoj Garden Route i uživanja u bogatoj začinskoj baštini Colomba, Full World Voyage nudi mnoštvo prilika za ljubitelje kulture, prirode i avanture.

Ovo krstarenje može pružiti pristupačniju opciju krstarenja svijetom, a istovremeno uključivati mnoštvo kultnih destinacija i jedinstvenih iskustava. Dok je smještaj na kruzeru Britannia Inside rasprodan, opcija za Britanniju Oceanview počinje od 16.639 funti (19.309 eura) po osobi. Druge opcije uključuju Britannia Balcony, Britannia Club Balcony, Princess Grill Suites i Queens Grill Suites.

