Brodogradilište Heesen Yachts dobilo novog vlasnika. Od najbogatijeg Rusa do nizozemskog investitora

Nizozemski poduzetnik koji je prije tri godine prodao svoju tvrtku za pakiranje, kupio je poznato brodogradilište Heesen Yacht. Riječ je o jednom od poznatijih europskih proizvođača luksuznih jahti koje je do 2022. godine posjedovao najbogatiji Rus.

Renomirano nizozemsko brodogradilište Heesen Yachts poznato po čeličnim i aluminijskim jahtama dobilo je novog vlasnika. To je nizozemski poduzetnik i investitor Laurens Last. Akvizicijom brodogradilišta, donio mu je sigurnu budućnost.

Do 2022. godine vlasnik brodogradilišta bio je Vagit Alekperov, najbogatiji Rus, poznat kao osnivač Lukoila. Na aktualnoj Forbesovoj ljestvici on trenutačno zauzima 62. mjesto uz bogatstvo od 28,7 milijardi dolara. Nakon početka rata, on je vlasništvo Heesena prebacio sa svoje ciparske tvrtke Morcell na neovisnu nizozemsku zakladu.

Rekordan financijski rezultat u 2024. godini

U priopćenju Hessena, dosadašnji vlasnici se ne spominju, dok se za novoga navodi kako je iskusni poduzetnik i strastveni jahtaš. Osim bogatog poslovnog iskustva on donosi i duboku osobnu povezanost s jahtaškim stilom života i zajednicom. Last je bogatstvo stekao prodajom svoje tvrtke Scholle IPN specijalizirane za rješenja za pakiranje.

“Ova akvizicija je više od ulaganja – to je san”, rekao je Last i dodao: “Heesen predstavlja vrhunac nizozemskog inženjeringa i pomorskog obrtništva. Čast mi je preuzeti vlasništvo i osigurati da marka nastavi cvjetati za generacije koje dolaze.”

Heesen u priopćenju navodi i kako su u 2024. godini imali rekordan financijski rezultat. Prihod im je iznosio 209 milijuna eura, a EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) 17 milijuna eura. Tvrtka se planira nastaviti fokusirati na globalno širenje prodaje, tehnološke inovacije i izvrsnost u dizajnu i izgradnji jahti.

Novi direktor brodogradilišta Laurens Last (lijevo) i direktor brodogradilišta Niels Vaessen; Foto: Heesen Yachts

Od obiteljske tvrtke do globalnog igrača

Niels Vaessen, glavni izvršni direktor tvrtke Heesen Yachts, komentirao je: “Oduševljeni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu Laurensu Lastu u obitelj Heesen. Njegov profil savršeno odgovara: uspješan nizozemski poduzetnik s istinskom strašću za jahtanje. Njegova vizija i predanost omogućit će nam da očuvamo naslijeđe koje naši klijenti cijene, dok Heesen gura u uzbudljivu budućnost.

Heesen Yachts osnovao je Frans Heesen nije nakon što je preuzeo Striker Boats 1978. godine. On se povukao iz tvrtke 2012. godine. Četiri godine ranije brodogradilište je kupio Alekperov. Nakon tog perioda, razvilo se iz obiteljske tvrtke u globalnog igrača u industriji jahti.

Prema podacima sa stranica tvrtke, njihova do sada najveća jahta je 80-metarski Cosmos izgrađen 2019. godine.