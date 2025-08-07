Bugatti pokrenuo program stvaranja unikatnih automobila, prvi je Bugatti Brouillard

Bugatti je danas predstavio program Solitaire koji podrazumijeva izradu unikatnih automobila po narudžbi. Njihovi automobili i ranije su često bili personalizirani, a sad to još više dolazi do izražaja. Prvi je dobio ime Brouillard po omiljenom konju osnivača Bugattija. Plan im je u tom programu kreirati dva automobila godišnje.

Bugatti karoserije oblikuje već više od stoljeća. To uključuje sve od bezvremenskog automobilskog dizajna Jeana Bugattija do majstorskih skulptura Rembrandta Bugattija. U tom smjeru ide i njihov program Solitaire, koji predstvlja ekskluzivnu ponudu za izradu istinski individualnih, jedinstvenih vozila. u priopćenju Bugattija navodi se da odaju počast bogatom naslijeđu marke i istovremeno pomiču granice personalizacije i vrhunske izrade.

Prvi model iz linije Solitaire – nadogradnja je već iznimno personaliziranog svijeta Bugatti Sur Mesure. Njegov naziv je Brouillard, a riječ je o kupeu koji odaje počast omiljenom konju Ettorea Bugattija. Ime je dobio po vjernom pratiocu koji je zahvaljujući mehanizmu koji je Ettore osmislio, sam mogao otvoriti vrata svog staje. Ovo vozilo slavi duboku ljubav osnivača tvrtke prema konjima – i posebice prema njegovom najdražem grlu. Brouillard je bio veličanstveni punokrvni konj s krznom bijelim poput prvog snijega, prošaran nijansama nježnog ljetnog jutra. Nije bio običan konj, već oličenje svega što je Ettore cijenio: brzine, ljepote i neusporedive gracioznosti.

Rimac se ponovno ne spominje

„Program Solitaire omogućuje nam da autentično ostvarimo individualne vizije naših klijenata i daje nam veću slobodu u istraživanju različitih interpretacija tradicionalnih Bugattijevih dizajnerskih elemenata. Kod unikatnog modela imamo mnogo više prostora za reinterpretaciju Bugattijevog identiteta, dok istovremeno ostajemo beskompromisni u težnji ka savršenstvu do najsitnijeg detalja. Nema ustupaka u izvedbi, kvaliteti ni dizajnu. Svaki od ovih dragocjenih modela bit će jedinstven i neponovljiv, s razinom pažnje prema detaljima kakva se rijetko viđa čak i među najekskluzivnijim automobilskim kreacijama“ – rekao je Hendrik Malinowski, generalni direktor Bugattija.

(Njemačko priopćenje ne spominje ni Matu Rimca ni tvrtku Bugatti Rimac. Prema podacima na njegovom Linkedinu, Malinowski je komercijalni direktor Bugatti Rimca i generalni direktor Bugattija. U hrvatskoj verziji priopćenja naveden je prvom titulom. Ovo nije prvi put da se Rimac kao ime tvrtke ne spominje u njemačkoj verziji objave, op.a.)

Program Solitaire inspiriran je Bugattijevom karoserijskom tradicijom, koja je svoj vrhunac doživjela početkom 20. stoljeća, kad su najraskošnije karoserije nastajale u suradnji proizvođača automobila i specijaliziranih karoserista. Jean Bugatti preokrenuo je taj pristup time što je izradu doveo unutar vlastite tvrtke, čime je omogućio nastanak ikona poput modela Type 57 SC Atlantic. Iako je ta karoserija možda i najpoznatija, šasija Type 57 nosila je i brojne druge varijante vlastite proizvodnje: Galibier, Stelvio, Ventoux i Atalante – od četverovratne limuzine do dvosjeda i kabrioleta.

U modernoj interpretaciji ove filozofije, model Brouillard temelji se na poznatoj Bugattijevoj platformi W16, s legendarnim 1.600 KS snažnim četverostruko turbo punjenim motorom. On predstavlja vrhunac evolucije W16 programa, objedinjenu u gotovo dva desetljeća tehničke izvrsnosti i usavršavanja.

Savršen konj, savršen auto

Frank Heyl, direktor dizajna u Bugattiju, dodaje: „Veza između Ettorea i konja Brouillarda bila je vrlo posebna. Vidio je u njemu odraz vlastitih kreacija: zakrivljene linije konjskog tijela, mišićave bokove, savršene proporcije – sve su to bili elementi koje je pokušavao uhvatiti u čeliku i aluminiju svojih automobila. Zato estetika ovog vozila izbjegava oštre linije u korist reflektirajućih površina koje podsjećaju na mišiće treniranog konja. Fokus je na skulpturalnim površinama i organskim oblicima koji nalikuju tetivama ispod kože. To je golema snaga i složenost, skrivena ispod vela dostojanstvene jednostavnosti.“

Proporcije Brouillarda prate principe klasične umjetnosti, u kojoj povezanost među elementima osigurava snažan vizualni dojam. Donja trećina vozila obojena je u tamnije tonove, kako bi se vizualno povezala sa sjenom automobila, dok gornje dvije trećine stvaraju dojam lakše, dinamičnije siluete – vozilo djeluje niže i dulje, a kotači proporcionalno veći.

Heyl objašnjava: „Učiniti da nešto izgleda jednostavno zapravo je nevjerojatno složeno. Dizajn mora integrirati sve tehnološke zahtjeve, svu termodinamiku i aerodinamiku hiperautomobila od 1.600 konjskih snaga, a istovremeno se pridržavati osnovne etike koju su zajedno definirali i Bugatti i klijent: Brouillard mora zračiti dostojanstvom.“

Dizajnerska filozofija ujedinjuje funkcionalne elemente s izražajnom formom karoserije. Usisnici za zrak vode struju kroz hladnjake, stvarajući pad tlaka za poboljšan protok, dok fiksno stražnje krilo osigurava aerodinamičku ravnotežu i naglašava elegantnu siluetu. Veliki difuzor optimizira funkcionalnu površinu inovativnim rasporedom ispušnih cijevi te predstavlja vrhunac razvoja W16 platforme.

Luksuzna unutrašnjost

Unutrašnjost Brouillarda otvara novu dimenziju luksuza. Koriste se izvanredni materijali: tartan tkanina iz Pariza, zelena karbonska vlakna i niz aluminijskih komponenti. Stakleni krov stvara osjećaj prozračnosti, a središnja linija automobila teče neprekidno od vanjštine do unutrašnjosti, vidljiva kroz prozirni panel.

Posveta vrhunskoj izradi vidi se u detaljima: ušiveni motivi konja u oblogama vrata i naslonima sjedala, personalizirana sjedala presvučena jedinstvenim kožnim uzorkom, a ručica mjenjača izrađena je iz jednog komada aluminija s umetkom od stakla u kojem se nalazi ručno izrađena minijaturna skulptura Ettoreova omiljenog konja – Brouillarda.

Naručitelj ovog modela strastveni je kolekcionar Bugattija, koji osim automobila voli i namještaj Carla Bugattija te brončane skulpture Rembrandta Bugattija. Njegova želja bila je objediniti cijelo obiteljsko naslijeđe i umjetnički duh obitelji Bugatti u jednom remek-djelu koje odaje počast ljubavi Ettorea prema konjima. Bogati detalji odražavaju njegovu duboku povezanost s poviješću marke, njezinim osnivačem i njegovim omiljenim konjem.

Model Brouillard bit će službeno predstavljen tijekom Monterey Car Week kao prvi automobil iz novog programa Solitaire. Unutar programa stvarat će se najviše dva modela godišnje, kako bi svaki mogao dobiti razinu pažnje i savršenstva kakvu zaslužuje. Modeli Solitaire koristit će postojeće Bugattijeve pogonske sklopove i šasije – kao što je i Brouillard opremljen 1.600 KS snažnim W16 motorom i najnovijom šasijom od karbona i aluminija – dok će naglasak biti na potpuno prilagođenoj karoseriji i ekskluzivnim detaljima u unutrašnjosti.