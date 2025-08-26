Dobre vijesti za ljubitelje popularne namirnice: Cijene će rasti, ali ne zauvijek

Ljubitelji čokolade suočavaju se s još jednim nizom poskupljenja, ali bolje vijesti mogle bi se očekivati za nekoliko mjeseci.

Loše vrijeme i manja proizvodnja u Zapadnoj Africi potaknuli su rast cijena kakaa, ali ponuda ponovno počinje rasti i mogla bi donijeti olakšanje ljubiteljima čokolade do sljedećeg Uskrsa, rekla je za CNBC Tracey Allen iz JP Morgana.

Cijene kakaa su posljednjih godina naglo porasle, dosegnuvši rekordne razine usred nepovoljnih vremenskih uvjeta i nedostatka energije u zapadnoj Africi, koja proizvodi oko tri četvrtine svjetske ponude.

Taj se trend kombinirao s inflacijom maloprodajnih cijena diljem svijeta, što povećava troškove za potrošače i istovremeno smanjuje potražnju za slatkišima. Istraživanje britanske potrošačke grupe Which? iz 2024. godine pokazalo je da su čokoladni proizvodi bili kategorija s najvećom prosječnom godišnjom stopom inflacije u trgovinama mješovitom robom prošle godine, s 11%. U SAD-u je cijena popularnih proizvoda poput Hershey’s Kissesa slično skočila za oko 12% u odnosu na prethodnu godinu.

Adalbert Lechner, šef švicarskog diva Lindt & Sprüngli, rekao je za CNBC u travnju kako ne misli da će cijene kakaa ikada pasti na razine na kojima su bile prije.

Lindt čokolada; Foto: Afp

“Čokolatijeri se još uvijek suočavaju s povišenim cijenama kakaa iz četvrtog tromjesečja 2024. kada su zabilježili rekordne razine”, rekla je Tracey Allen.

“Viši troškovi poslovanja prenijeli su se na potrošača. Na tržištu postoji stalni deficit, veliko smanjenje dostupnosti kakao zrna i dostupnosti proizvoda. Dakle, bojim se da će se visoke cijene zadržati neko vrijeme“, nastavila je.

Lydia Toth, glasnogovornica udruženja švicarskih proizvođača čokolade Chocosuisse rekla je da je učetverostručenje cijena kakaa u posljednje dvije godine značajno povećalo troškove proizvodnje, smanjujući marže proizvođača, posebno s obzirom na to da maloprodajne cijene obično zaostaju.

“Utjecaj se osjeća u cijeloj industriji, od manjih poduzeća do velikih međunarodnih izvoznika. Iako su neka od tih povećanja troškova prenesena na potrošače, daljnje prilagodbe cijena i dalje su vjerojatne. Povratak na ranije razine cijena malo je vjerojatan“, rekla je Toth za CNBC.

“Međutim, izgledi bi mogli biti nešto bolji s vremenom za užurbanu uskrsnu sezonu”, rekla je Allen iz JP Morgana.

Industrijska potražnja proizvođača smanjuje se baš kao i ponuda, s porastom proizvodnje, boljim vremenskim uvjetima i novim zasadima kakaovca u Ekvadoru i Brazilu koji dostižu zrelost, prema analizi JP Morgana, iako se očekuje da će cijene kakaa ostati strukturno više dulje vrijeme na 6000 dolara po metričkoj toni.

Utjecaj carina

Hamad Hussain, ekonomist u Capital Economicsu, rekao je za CNBC da dugogodišnji izazovi poput bolesti i godina nedovoljnog ulaganja u Obalu Bjelokosti i Ganu – dva najveća svjetska proizvođača kakaa znače da će globalna ponuda ostati ograničena, čak i ako se vremenski uvjeti u zapadnoj Africi poboljšaju u nadolazećim mjesecima.

“To će zadržati cijene na povijesno visokim razinama. Povijesno visoke cijene kakaa mogle bi podržati cijene čokolade“, rekao je.

Također je naveo i druge čimbenike koji bi mogli povećati troškove.

U Ujedinjenom Kraljevstvu tvrtke se suočavaju s većim troškovima zbog povećanja minimalne plaće i doprinosa zaposlenika, što, prema Hussainu utječe na cijenu prehrambenih proizvoda, uključujući čokoladu.

“Zaključak je da će se potrošači vjerojatno neko vrijeme suočavati s visokim cijenama čokolade“, rekao je.