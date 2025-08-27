Jedna od najlošijih momčadi u povijesti Formule 1 najavljuje veliki povratak 2027. Iza cijelog projekta stoji bogati Kuvajčanin

Projekt vodi Saad Kassis-Mohamed, 24-godišnji kuvajtski poduzetnik, vlasnik investicijsku tvrtke SKM Capital i član Forbesove liste “30 ispod 30”. Mladi Kuvajčanin već je osigurao 280 milijuna eura ulaganja, ali put do povrataka na grid neće biti nimalo lak.

Caterham, britanski proizvođač sportskih automobila, zauzima posebno mjesto u srcima istinskih zaljubljenika u brzinu – ponajviše zahvaljujući kultnom modelu Seven, nasljedniku legendarnog Lotusa 7. No, kada je 2012. odlučio zakoračiti u svijet Formule 1, vjerojatno nije slutio da će ostati zapamćen kao jedan od najslabijih timova u povijesti.

Od 2012. do 2014. godine Caterham je na stazi bilježio poraze umjesto bodova i na kraju nije osvojio niti jedan jedini prvenstveni bod. Financijski krah doveo je do povlačenja sa scene, a ime Caterham ostalo je tek blijeda uspomena u svijetu najbržeg sporta. Ipak, nova inicijativa mogla bi ponovno vratiti prepoznatljivo ime na grid.

Projekt koji stoji iza ovog pokušaja trenutno nastupa pod imenom SKM Racing, a njegov je cilj obnoviti marku Caterham i izgraditi održivu, modernu momčad. Već je otvoren tehnički centar u Silverstoneu, gdje će se proizvoditi dijelovi i provoditi testiranja, dok će utrkački odjel biti smješten u Münchenu. Na ključne pozicije već su dovedena imena iz svijeta motorsporta – Elena Richter (direktorica), Marco Bianchi (tehnologija), Aisha Khan (performanse) i Tobias Meier (financije), tvrdi Motosport Week.

Ambicije su velike

Projekt vodi Saad Kassis-Mohamed, 24-godišnji kuvajtski poduzetnik, vlasnik investicijsku tvrtke SKM Capital i član Forbesove liste “30 ispod 30”. Mladi Kuvajčanin je osigurao 280 milijuna eura ulaganja, a plan mu je postaviti temelje organizacije koja bi trebala biti konkurentna već od samog starta. U prvoj fazi angažirat će oko 220 zaposlenika, a u roku tri godine taj broj bi trebao narasti na više od 300, u suradnji sa sveučilištima u Velikoj Britaniji i Njemačkoj.

Ambicije su jasne: u 2026. u potpunosti opremiti tvornicu u Silverstoneu i sastaviti prvi šasijski model, a zatim 2027. godine debitirati u Formuli 1. SKM pregovara s dva aktualna dobavljača motora – najizglednije opcije su Ferrari ili Honda – dok su Mercedes, Red Bull i Audi već zauzeti vlastitim programima i klijentima.

Odabir imena Caterham nije slučajan. Njegova povijest, iako neuspješna, mogla bi olakšati dobivanje FIA-ine dozvole za ulazak na grid. “Caterham je i dalje poznato ime mnogima, iako trenutačno ne nastupa u Formuli 1”, rekao je Kassis-Mohamed za Sportstar Magazine.

Neće biti nimalo jednostavno

Podsjetimo, Caterham je ušao u F1 2012. godine, nakon što je malezijski poduzetnik Tony Fernandes preuzeo Caterham Cars i rebrendirao svoj tim koji je prethodno nastupao pod imenom Lotus. Ipak, bez obzira na promjenu identiteta, rezultati su izostali. Nakon financijskog sloma 2014. godine, momčad se povukla, a marku Caterham Cars 2021. preuzeo je japanski VT Holdings.

Danas je Formula 1 znatno drukčija nego u Caterhamovim danima – proračunski limit smanjio je jaz između najbogatijih i manjih ekipa, a globalni rast popularnosti učinio je sport privlačnijim i financijski sigurnijim. No, iskustvo projekata poput Andrettija i Cadillaca pokazuje da put do ulaska u F1 nije nimalo jednostavan.

Ako FIA i Formula One Management daju zeleno svjetlo, 2027. bismo mogli svjedočiti povratku imena Caterham na startne pozicije. No, bez snažnog proizvođača motora iza sebe, postavlja se pitanje – hoće li ovaj pokušaj završiti drukčije nego prvi?