Jeff Bezos dobio je novog susjeda u “bunkeru milijardera”, bogataškoj oazi na jugu Floride

Prazna parcela od 1,8 hektara na otoku Indian Creek prodana je za rekordni iznos veći od 100 milijuna dolara – donoseći pozamašan povrat prodavatelju, njemačkom investitoru i građevinskom poduzetniku

Prazno zemljište na Indian Creek Islandu, poznatom kao “bunker milijardera” u okrugu Miami-Dade, prodano je u ponedjeljak za 105 milijuna dolara, što je rekordna cijena za nekretninu na tom otoku. Prodavatelj je Mikhail Peleg, njemački investitor i građevinski poduzetnik koji živi u Švicarskoj i koji, prema riječima agenta za nekretnine Ilye Reznika, “isključivo kupuje nekretnine najviše klase po najvišim cijenama”. Reznik nije želio otkriti podatke o kupcu zbog ugovora o povjerljivosti.

“Strateški gledano, to je najbolji komad zemljišta u Miamiju”, kaže Reznik, napominjući da parcela gleda na zaljev Biscayne, prema zapadu. “To je nova prilika za nekoga da izgradi stvarno prekrasnu vilu”, na, kako kaže, “najsigurnijem otoku u Miamiju”.

Visoka cijena zemljišta dijelom se može objasniti činjenicom da se nalazi na ekskluzivnom otoku na kojem žive osnivač Amazona Jeff Bezos, Ivanka Trump i njen suprug Jared Kushner, bivša NFL zvijezda Tom Brady i još mnogi drugi poznati stanovnici. Zapravo, zemljište graniči s dvjema Bezosovim parcelama slične veličine koje je on kupio 2023. za 68 i 79 milijuna dolara.

Prije šest mjeseci, prodavatelj je stavio parcelu od 1,84 hektara na tržište po još višoj cijeni – 200 milijuna dolara. Iako je prodana za znatno manje, iznos od 105 milijuna i dalje je izuzetno visok – nadmašio je prethodni rekord otoka od 87 milijuna dolara, koliko je Bezos platio u svibnju 2024. kada je kupio treću parcelu za boravak tijekom renovacije prve dvije.

Intenzivno pregovarana prodaja

Peleg je prvotno kupio zemljište s namjerom da ondje sagradi kuću, ali je odlučio prodati jer više ne planira dolaziti u SAD, navodi Reznik. Na odluku je utjecao i nagli porast cijena na Indian Creeku. “Moj je klijent zaključio da je sada pravo vrijeme za prodaju”, rekao je Pelegov odvjetnik Daniel Rudoy za Forbes u siječnju. “On je iskusni investitor.”

Već prvog dana kada je parcela stavljena u ponudu, u siječnju, pristigle su ponude od oko 100 milijuna dolara, prema Rezniku. No, one su bile odbijene u nadi za još veću cijenu. Do 6. siječnja šest do sedam potencijalnih kupaca je obišlo parcelu, a očekivale su se i nove ponude, rekao je tada Rudoy.

Kako je proces prodaje odmicao, ponude blizu originalne, atraktivne cijene od 200 milijuna dolara nisu se pojavile. “Čak i ako želite više, ali nitko ne želi plati – to se neće dogoditi. Mislim da je ovo jedno od najskupljih zemljišta ikad prodanih u Miamiju”, kaže Reznik. Pelegov odvjetnik Rudoy opisao je transakciju kao “intenzivno pregovaranu”.

Cijeli iznos od 105 milijuna dolara plaćen je u gotovini, navodi Reznik, što je gotovo četiri puta više od 27,5 milijuna dolara koje je Peleg platio za parcelu 2018. godine. Godine 2023. Peleg je podigao hipoteku od 20 milijuna dolara na parcelu; zajam je refinanciran i proširen u prosincu na 41 milijun dolara te prenesen na entitet povezan s britanskim milijarderima Davidom i Simonom Reubenom. Njihov predstavnik odbio je komentirati. (Nekretninu i povezane zajmove posjedovao je SMM Sunny Holdings LLC, s Mikhailom i Marinom Peleg kao ovlaštenim agentima te dvije kompanije iz Belizea kao dioničarima)

Višestruki rast cijena

Dodatni razlozi zašto je Indian Creek toliko privlačan kupcima su sigurnost i privatnost. Otok ima vlastitu policijsku postaju i nadzire se s mora i iz zraka. “To je kao tvrđava”, kaže Rudoy.

U usporedbi s nacionalnim prosjekom luksuznih nekretnina, čije su cijene porasle za gotovo 50 posto u posljednje četiri godine prema Realtor.comu, kuće na Indian Creeku porasle su sa samo nekoliko milijuna dolara početkom 2000-ih, na prosječnih 30 milijuna u 2010-ima, do Bezosove kupnje za 87 milijuna prošle godine. Najnovija prodaja vjerojatno će dodatno povećati cijene i stvoriti novu minimalnu vrijednost za zemljišta na otoku, smatraju Reznik i Dina Goldentayer, agentica za nekretnine iz Douglas Ellimana specijalizirana za Indian Creek. “Svatko tko ima kuću reći će da želi više novca jer samo njihovo zemljište vrijedi toliko”, kaže agentica.

Goldentayer nije komentirala konkretne nekretnine ili vlasnike, ali je rekla za Forbes u siječnju da kupci često zovu s rečenicom: “Želim doći na Indian Creek. Koliko moram platiti da dobijem nešto konkretno?”

Phoebe Liu i Giacomo Tognini, novinari Forbesa