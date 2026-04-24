Kimera predstavila ekskluzivni EVO38 Collezione Martini, rasprodan u rekordnom roku

Limitirana serija donosi unapređenja u odnosu na standardni model kroz snažniji motor, napredniji sustav hlađenja i jedinstvene dizajnerske izvedbe, reinterpretirajući legendarne Martini boje kroz suvremeni dizajn.

Kimera Automobili, talijanski proizvođač specijaliziran za reinterpretaciju legendarnih sportskih automobila, predstavila je EVO38 Collezione Martini, posebnu seriju nastalu u suradnji s legendarnim brendom Martini. Sam model EVO38, druga generacija torinske “krilate lavice”, premijerno je prikazan na salonu automobila u Ženevi u veljači 2024., a svih 38 primjeraka rasprodano je u vrlo kratkom roku, što potvrđuje snažan interes tržišta za ovaj ekskluzivni projekt.

Ambiciozniji od prethodnika

Nova Collezione Martini verzija donosi znatno ambiciozniji pristup od ranijih izdanja. Umjesto jedne prepoznatljive livreje, riječ je o kolekciji različitih kolorističkih interpretacija inspiriranih Martini vizualnim identitetom, pri čemu svaki automobil ima vlastiti karakter i dizajnerski potpis. Prve predstavljene varijante uključuju Pearl White, Vermouth Red i Dry Green, dok će se ostatak iznimno ograničene serije otkrivati postupno.

Martini je jedan od najprepoznatljivijih simbola u svijetu automobilizma, ali i šire. Njegove karakteristične plavo-crvene linije obilježile su desetljeća motorsporta – od relija i Le Mansa do Formule 1 – ali su istovremeno postale dio šire kulture, povezujući utrke s elegancijom, filmom i talijanskim stilom života. Upravo ta kombinacija sporta, glamura i nasljeđa čini temelj partnerstva s Kimerom.

Uz upečatljiv dizajn dolazi i vrhunska tehnička evolucija. Platforma ostaje ista kao kod EVO38, ali su svi ključni elementi dodatno unaprijeđeni. Motor razvija 640 konjskih snaga zahvaljujući Flex Fuel sustavu koji omogućuje korištenje biogoriva, uključujući E85 etanol, pri čemu postiže maksimalnu snagu i okretni moment. Odziv na gas je znatno brži, isporuka snage punija, dok je okretni moment povećan za 22 posto i približava se 700 Nm. Maksimalni broj okretaja podignut je na 8200 u minuti.

Vidljivo reli nasljeđe

Sve to postiže se iz 2,1-litrenog četverocilindričnog motora s dvostrukim turbopunjenjem, uz masu vozila od samo 1100 kilograma, dodatno smanjenu kod Collezione Martini verzije. Sustav omogućuje rad i na bioetanol, uz dodatni sustav hlađenja koji koristi visokotlačne mlaznice za vodeno hlađenje intercoolera, čime se osigurava stabilnost i učinkovitost i pri ekstremnim opterećenjima.

Dizajn prati funkciju: novi usisi zraka poboljšavaju hlađenje, vidljivi amortizeri naglašavaju trkaći karakter, a keramički ispušni sustav osigurava otpornost na visoke temperature. Karoserija od vidljivog karbona i kevlara inspirirana je legendarnim automobilima 80-ih, dok kotači s centralnim pričvršćenjem i dodatna svjetla dodatno naglašavaju reli nasljeđe.

EVO38 Collezione Martini predstavlja još jedan korak u razvoju Kimere, spajajući vrhunske performanse, dizajn i nasljeđe u izuzetno ograničenom broju primjeraka.