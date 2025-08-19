Koristite umjetnu inteligenciju za pisanje e-mailova? Vaši zaposlenici bi mogli misliti da niste pouzdani

Ako ste direktor koji koristi umjetnu inteligenciju za komunikaciju sa svojim zaposlenicima, budite oprezni. Vaša bi profesionalnost mogla biti dovedena u pitanje, otkrila je nova studija.

Korištenje umjetne inteligencije postaje sve češće na radnom mjestu. U Europskoj uniji, u 2024. 13,5 posto tvrtki s najmanje 10 zaposlenika izjavilo je da koristi umjetnu inteligenciju, u usporedbi s 8 posto u 2023., prema Eurostatu.

Istraživanje Microsofta i LinkedIna iz 2024. pokazalo je da 75 posto stručnjaka diljem svijeta koristi generativnu umjetnu inteligenciju na poslu.

Iako ova promjena može pomoći u povećanju produktivnosti radnika, donosi i nedostatke, na primjer, narušavanjem odnosa među kolegama.

Za novu studiju, koja je objavljena u časopisu International Journal of Business Communication, provedena je anketa na više od 1000 ljudi s punim radnim vremenom u Sjedinjenim Državama. Dobili su scenarije u kojima im je nasumično prikazan jedan e-mail te su ih zamolili da ga ocijene na temelju osobina poput profesionalnosti, učinkovitosti, iskrenosti i brižnosti, prenosi Euronews.

Iako su se poruke potpomognute umjetnom inteligencijom općenito smatrale učinkovitima, djelotvornima i profesionalnima, studija je istaknula jaz u percepciji poruka koje su pisali zaposlenici i menadžeri.

“Općenito, zaposlenici blago gledaju na vlastitu upotrebu umjetne inteligencije, no skeptičniji su prema umjetnoj inteligenciji kada je koriste nadređeni“, rekao je Anthony Coman, istraživač sa Sveučilišta Florida i jedan od autora studije.

Drugim riječima, ljudi imaju tendenciju strože prosuđivati korištenje umjetne inteligencije kada dolazi od njihovog menadžera nego kada je sami koriste.

Ova je razlika bila posebno značajna ako se poruka nadređenog više oslanjala na umjetnu inteligenciju, nadilazeći jednostavnu gramatiku, lekturu ili uređivanje. Studija je pokazala da je samo 40 posto zaposlenika smatralo nadređene iskrenima kada su koristili umjetnu inteligenciju.

Međutim, čini se da su se percepcije zaposlenika razlikovale ovisno o svrsi poruke. Ako au e-mailovi bili isključivo informativni, zaposlenici su na korištenje umjetne inteligencije uglavnom gledali pozitivno. No ako je e-mail percipiran kao motivacijski, zaposlenici u tom slučaju nisu bili naklonjeni korištenju umjetne inteligencije.