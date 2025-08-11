Meteorit s Marsa prodan za vrtoglavi iznos. Mnogi se pitaju kako je završio u aukcijskoj kući

Meteorit s Marsa pronađen u Nigeru prodan je za milijune u New Yorku nepoznatom kupcu. Postavlja se pitanje kako je završio u aukcijskoj kući, a Niger sada traži odgovore.

Rijedak meteorit s Marsa otkriven prije dvije godine u zapadnoafričkoj državi Niger prošli je mjesec prodan na aukciji u New Yorku neimenovanom kupcu.

Paleontolog Paul Sereno, koji ima bliske veze s tom zemljom, vjeruje da bi meteorit trebao biti vraćen u Niger.

Ovaj milijunima godina star komad Crvenog planeta, najveći ikad pronađen na Zemlji, prodan je u Sotheby’su za 4,3 milijuna dolara (3,2 milijuna funti). Poput kupca i prodavatelj je ostao anoniman, ali nije jasno je li išta od tog novca otišlo u Niger, piše BBC.

Mnogi se sada pitaju kako je završio u svjetski poznatoj aukcijskoj kući u SAD-u, dok je vlada Nigera u izjavi je izrazila zabrinutost zbog moguće ilegalne međunarodne trgovine.

Niger je pokrenuo istragu o okolnostima otkrića i prodaje meteorita, koji je dobio znanstveno i neromantično ime NWA 16788 (NWA je kratica za sjeverozapadnu Afriku).

U talijanskom akademskom članku objavljenom prošle godine navodi se da ga je 16. studenog 2023. u Saharskoj pustinji u regiji Agadez u Nigeru, 90 km zapadno od oaze Chirfa, pronašao lovac na meteorite, čiji identitet nije otkriven.

Meteoriti mogu pasti bilo gdje na Zemlji, ali zbog povoljne klime za očuvanje i nedostatka ljudskog utjecaja, Sahara je postala glavno mjesto za njihovo otkrivanje.

Prema talijanskom članku, NWA 16788 je lokalna zajednica prodala međunarodnom trgovcu, a zatim je prebačena u privatnu galeriju u talijanskom gradu Arezzu.

Sotheby’s tvrdi da je sve u skladu sa zakonom

Sotheby’s je u izjavi naveo da je NWA 16788 izvezen iz Nigera i transportiran u skladu sa zakonom.

“Kao i sa svime što prodajemo, sva relevantna dokumentacija bila je uredna u svakoj fazi, u skladu s najboljom praksom i zahtjevima uključenih zemalja”, istaknuli su.

Glasnogovornik je dodao da je Sotheby’s upoznat s izvješćima da Niger istražuje izvoz meteorita.

Profesor Sereno, koji je prije deset godina osnovao organizaciju NigerHeritage, uvjeren je da je prekršen zakon.

“Međunarodno pravo kaže da ne možete jednostavno iznijeti nešto što je važno za baštinu neke zemlje. Prešli smo iz kolonijalnih vremena kada je sve ovo bilo u redu“, kaže profesor Sereno.

No, prema studiji stručnjaka za međunarodno pravo Maxa Gounellea iz 2019. godine, kada su u pitanju meteoriti i dalje postoji određena nejasnoća oko toga jesu li obuhvaćeni tim sporazumima. Pojedinačnim je državama prepušteno da razjasne taj stav.

Ostaje nejasno kako je netko uspio iznijeti tako teški, upadljivi artefakt iz zemlje, a da vlasti to očito nisu primijetile.