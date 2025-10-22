Na Biograd Boat Showu 400 izlagača s oko 500 plovila

Međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show u Marini Kornati u Biogradu na Moru, otvoren je u srijedu. Okupio je više od 400 izlagača s oko 500 novih plovila do 24 metra dužine.

U sklopu sajma održavaju se i Dani nautike Hrvatske gospodarske komore.

Kongresni program obuhvaća stručne sjednice, prezentacije i predavanja, aktualne teme ključne za nautički turizam poput koncesija, osiguranja od rizika prilikom nezgoda na moru, upravljanja čarter operacijama, utjecaja klimatskih promjena na nautiku te marketinških i prodajnih trendova i modela u čarter industriji.

U okviru sajma koji traje do 26. listopada, održat će se i 7. Croatia Charter Expo, koji za industriju čarter jahti omogućuje hrvatskim pružateljima usluga čarter flote susret s međunarodnim čarter agentima, brokerima i dobavljačima.

Čarter flota dosegnula kritičnu točku

Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić usporedila je Biograd Boat Show i uspješnu turističku godinu.

“Možemo svjedočiti još jednoj rekordnoj turističkoj godini, ali nećemo govoriti samo o brojkama. Puno važnije jest da nam turizam bude izrazito kvalitetan i konkurentan, jer je samo to način da kao zemlja ostanemo uspješni na globalnoj razini”, istaknula je Udovičić.

Uz novu strategiju i novi zakonodavni okvir te europska i nacionalna sredstva koja usmjeravamo održivom razvoju i rastu turizma, napomenula je, ključ se temelji na tri osnovna stupa: ekonomskom, ekološkom i socijalnoj uključivosti.

“Ako želimo modernu, konkurentnu i održivu čarter flotu, nužno je upravljanje kapacitetima. Hiperprodukcija u čarteru, slično kao i pretjerana apartmanizacija, neminovno dovodi do pada popunjenosti i nižih prihoda”, ustvrdio je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević.

Smatra da je Hrvatska s približno pet tisuća plovila čarter flote dosegla kritičnu točku, a za daljnji razvoj potrebna je ozbiljna analiza održivosti kapaciteta i dugoročna strategija razvoja nautičkog turizma.

Marinama istječu koncesijski ugovori

“Konkurenti na Mediteranu, posebice Grčka i Turska ne spavaju, a vrijednost za novac je i u nautici najvažniji princip borbe za privlačenje gostiju. Zato pri kreiranju cijena moramo biti realni, razumni i igrati na duge staze”, poručio je Kovačević na otvorenju sajma.

Predsjednica Udruženja nautičkog turizma i Grupacije marina HGK Renata Marević uoči sjednice grupacije upozorila je da većini marina u Hrvatskoj u sljedećih nekoliko godina istječu koncesijski ugovori na pomorskom dobru, što otvara pitanja kontinuiteta poslovanja i sigurnosti budućih ulaganja.

“Smatramo da bi se koncesionarima koji su uredno izvršavali svoje obveze, transparentno komunicirali svoje ciljeve, ulagali u infrastrukturu i pridonosili razvoju nautičkog turizma trebalo omogućiti produženje koncesija pod jasnim i pravednim uvjetima”, rekla je.

Bez takvog rješenja, objasnila je, novi investicijski ciklusi usmjereni na digitalizaciju, zelenu tranziciju i zaštitu okoliša bit će zaustavljeni, a hrvatske marine izgubit će konkurentnost u odnosu na druge mediteranske zemlje.