Najjači Renaultov serijski automobil ikad priprema se za sudjelovanje u povijesnom reliju

Posebno sportsko izdanje električnog Renaulta 5 priprema se za reli na Korzici na kojem je 1985. godine pobijedio njegov prethodnik. Renault 5 Turbo 3E koštat će od 160.000 eura na više, a njegovih 555 konja osigurava mu ubrzanje od samo 3,5 sekundi do 100 kilometara na sat. Bit će izrađen u samo 1980 komada, a taj broj označava i godinu predstavljanja njegovog prethodnika – Renaulta Maxi 5 Turbo.

Kako bi označila novu fazu razvoja Renaulta 5 Turbo 3E, suvremenog, električnog i dinamičnog nasljednika čuvenog Renaulta 5 Turbo i Turbo 2 iz 1980-ih, dva napredna prototipa odradila su svoje prve javne vožnje u nedjelju, 5. i ponedjeljak, 6. listopada u Calviju na Korzici. Ovaj se događaj održao uoči povijesnog relija Tour de Corse, nakon mjeseci preciznog podešavanja i neumornog rada Alpineovih inženjera.

Renault 5 Turbo 3E predstavljen je prije sedam mjeseci. Većina tehničkih specifikacija je definirana, a u tijeku je proces njegove homologacije. Automobil ima 555 konjskih snaga koji automobil od 0 do 100 kilometara na sat dovodi u manje od 3,5 sekundi. Prvi je model u klasi električnih „mini-superautomobila” koji imaju sportski duh u malim dimenzijama. Dugačak je svega 4,08 metara i širok 2,03 metra.

Motori u zadnjim kotačima

„Malo koji inženjer u svojoj karijeri dobije priliku razviti ovako inovativan i moćan automobil. Renault 5 Turbo 3E u potpunosti zaslužuje naziv mini-superautomobila. Tehnologije koje smo posudili od superautomobila omogućile su izvanredne performanse i užitak u vožnji. Prve vožnje potvrdile su sve naše tehničke odluke: snažni motori u kotačima, iznimna okretnost, ubrzanje koje oduzima dah s omjerom snage i mase od 2,5 te idealnom raspodjelom mase od 43:57. Ovaj je automobil stvoren za uzbudljivu vožnju! Rad na ovom projektu bio je pravi užitak, prepun uzbudljivih tehničkih izazova – od nove aluminijske platforme ojačane ugljičnim vlaknima i nove baterije do nadgradnje od ugljičnih vlakana. I sve smo to uspjeli ostvariti unatoč izuzetno strogim rokovima.” – rekao je Philippe Varet, direktor inovacija, koncepata i projekata pri Alpine Cars

Razvijen pod okriljem marke Alpine, Renault 5 Turbo 3E temelji se na posebno konstruiranoj aluminijskoj platformi koja je dodatno ojačana elementima od ugljičnih vlakana, uključujući gornji dio pregrade i dio podnice. Riječ je o idealnom spoju male mase i iznimne čvrstoće. Glavna su tehnička novost motori smješteni u stražnjim kotačima koji razvijaju po 204 kW, odnosno ukupno 555 KS, uz impresivan okretni moment od 4800 Nm koji se isporučuje brže nego kod klasičnih električnih motora. Pogonom svakog od tih kotača može se upravljati zasebno, što u konačnici pridonosi boljoj raspodjeli okretnog momenta, većoj okretnosti i dinamičnijim performansama. Za učinkovito prianjanje zaslužni su prednji i stražnji ovjes s dvostrukom vilicom.

Prototipni primjerci Renaulta 5 Turbo 3E nedavno su nastupili pred oduševljenom publikom na zatvorenoj esplanadi luke u Calviju te na čuvenoj dionici Notre Dame de la Serra i Montegrosso. Tom su prigodom prototipi nastupili u crno-žuto-bijeloj kombinaciji, posveti slavnom Tour de Corseu, te u crveno-plavo-bijeloj kombinaciji – boji čuvenog Renaulta Maxi 5 Turbo u kojem je Jean Ragnotti upravo na tom mjestu ostvario pobjedu 1985. godine.

Renault 5 Turbo 3E prilikom testne vožnje na Korzici; Foto: Renault

Počast prethodniku

Za upravljačem je bio Julien Saunier, Renaultov ambasador i profesionalni vozač relija s brojnim uspjesima, među kojima su nastup na reliju Alpine Elf iz 2021., povijesnom reliju Monte-Carlo iz 2022. i povijesnom Tour de Corseu iz 2024.

„Voziti Renault 5 Turbo 3E nevjerojatno je iskustvo! Ima sve što očekujete od jednog superautomobila – prava je zvjerka. Oduševilo me ubrzanje koje ne posustaje ni pri većim brzinama, snažno i precizno kočenje te spektakularno, a opet kontrolirano driftanje. Osjećaj u vožnji potpuno je nov i uzbudljiv. Posebno je dojmljivo što je automobil nosio boje čuvenog Renaulta „Philips” Maxi 5 Turbo iz 1985., iste one s kojom danas nastupam na povijesnom Tour de Corseu. Na taj način odajemo počast 40. godišnjici pobjede Jeana Ragnottija” – rekao je Saunier.

Nakon demonstracija, Saunier je odmah sjeo u svoj Maxi 5 Turbo i zaputio se prema zavojitim dionicama Korzike gdje brani prošlogodišnju titulu. Povijesni reli Tour de Corse traje do 11. listopada, a Saunier se ubraja među glavne favorite za pobjedu u ovogodišnjem izdanju natjecanja.

U prva tri dana naručeno 500 komada

Karoserija je u potpunosti izrađena od ugljičnih vlakana i teži manje od 100 kilograma, dok ukupna masa cijelog automobila ne prelazi 1450 kg. Osim toga, vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h kraće je od 3,5 s. Zahvaljujući 800-voltnoj arhitekturi, bateriji od 70 kWh i punjaču istosmjernom strujom snage do 330 kW, punjenje od 15 do 80 % traje svega 15 minuta. Doseg prema WLTP-u iznosit će više od 400 km.

Rezervacije su otvorene 22. travnja, a početna cijena iznosi 160.000 eura. Renault 5 Turbo 3E bit će dostupan u Europi, na Bliskom istoku te u Japanu i Australiji. Kupci tijekom procesa rezervacije dogovaraju sastanak u prodajnom salonu, potpisuju rezervacijski obrazac i uplaćuju 50.000 €. Time stječu pravo prvenstva pri naručivanju jednog od 1980 primjeraka. Broj je izabran u znak posvete godini u kojoj je predstavljen originalni Renault 5 Turbo. Uz nadoplatu, kupci mogu odabrati i broj svog primjerka.

„Ovaj nevjerojatni projekt izazvao je ogroman interes, kako unutar tvrtke tako i u javnosti – u prva tri dana pristiglo nam je čak 500 rezervacija! Prve javne vožnje predstavljaju važan i simboličan trenutak u razvoju projekta, tim više što se održavaju u čast 40. obljetnice pobjede Renaulta Maxi 5 Turbo. Zanimljivo je da se gotovo u isto vrijeme obilježava i godišnjica prve novinarske prezentacije Renaulta 5 Turbo, održane 4. listopada 1978. uoči Pariškog salona automobila. Sljedeća faza bit će predstavljanje bogatog programa personalizacije koji će zasigurno oduševiti buduće vlasnike” – rekao je Michael Grosjean, voditelj projekta Renault 5 Turbo 3E.

Prvi konfigurirani i naručeni automobili bit će isporučeni tijekom 2027. godine.