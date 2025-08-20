Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje

Nekoć najveća jahta na svijetu, Abramovičev Eclipse, posljednje dvije i pol godine bila je usidrena u Marmarisu zbog sankcija. Turski mediji izvještavaju kako se superluksuzna jahta uputila na drugu lokaciju u Turskoj, a otkrivaju i zašto.

Superjahta Eclipse, 164-metarska megajahta ruskog biznismena Romana Abramoviča, napustila je turski grad Marmaris nakon što je ondje bila neprekidno usidrena gotovo dvije i pol godine. Riječ je o svojevremeno najvećoj jahti u svijetu, koju je Abramovič premjestio u Tursku kad se našao pod sankcijama UK-a, EU, Kanade, Australije i Švicarske zbog rata u Ukrajini.

Vijest o kretanju jahta objavio je portal Turkiye Today, a njezina trenutačna pozicija može se vidjeti na servisu Marine Traffic. Uputila se u brodogradilište kod Istanbula radi održavanja.

Jahta Eclipse prilikom privezivanja u dubrovačkoj luci Gruž 2015. godine; Foto: Tonči Plazibat / Cropix

Od neprobojnih prozora do dva helikoptera i podmornice

Abramovič je jedan od najbogatijih Rusa, koji ima udjele u čeličnom divu Evraz i proizvođaču nikla Norilsk Nickel. Prije rata bio je utjecajan i u Ujedinjenom Kraljevstvu u kojem je posjedovao nogometni klub Chelsea, koji je 2022. bio prisiljen prodati za oko pet milijardi dolara. Tada je najavio da će taj novac biti doniran u humanitarne svrhe za pomoć žrtvama rata. Međutim, zbog spora s britanskom vladom oko raspodjele tih sredstava, njegova je imovina zamrznuta.

Američki Forbes još 2016. godine izvještavao je o njegovoj jahti, tada najvećoj i najskupljoj privatnoj jahti na svijetu procijenjenoj na iznos od 400 milijuna do 1,2 milijardi dolara.

Krase je moderni dizajn francuskog arhitekta Hermidasa Atabeykija i luksuzni interijerom Terrencea Disdalea. Detalji su impresivni. Abramovičeva oklopljena kabina s prozorima od neprobojnog stakla ima 465 kvadrata. Ima 16-metarski bazen koji se može zatvoriti i pretvoriti u disco, dva helidroma i hangar, kino, SPA, restoran i druge sadržaje. Može smjestiti 92 člana posade i osoblja, a ima i 24 kabine za goste. Svaka ima kinoplatno veličine gotovo dva metra.

Osim toga, navodno posjeduje vojni sustav za obranu od projektila, podvodni izlaz za bijeg i podmornicu. Opremljena je i anti-paparazzi laserskim štitom koji može detektirati svjetlosne senzore u obližnjim kamerama, usmjeriti na njih fokusirani snop svjetla i učiniti ih neupotrebljivima.

Trenutačna lokacija jahte; Screenshot: Marine Traffic