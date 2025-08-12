Nezaposleni mladi u Kini se pretvaraju da imaju posao, pa tvrtkama plaćaju odlazak u urede

S obzirom na visoku nezaposlenost, mladi u Kini tvrtkama plaćaju odlazak u urede i pretvaraju se da rade.

Nitko ne želi raditi bez plaće. Ipak, plaćanje tvrtkama kako biste se pretvarali da radite za njih postalo je popularno među mladim, nezaposlenim osobama u Kini.

Nezaposlenost mladih u Kini je i dalje visoka, više od 14%. S obzirom na to da je sve teže pronaći pravi posao, neki mladi radije plaćaju za odlazak u ured nego da ostanu kod kuće.

Shui Zhou (30) u travnju ove godine počeo je plaćati 30 juana (4,20 dolara; 3,10 funti) dnevno za ulazak u simulirani ured kojim upravlja tvrtka Pretend To Work u gradu Dongguanu, 114 km sjeverno od Hong Konga, prenosi BBC.

Takvi se pogoni sada pojavljuju u većim gradovima diljem Kine, uključujući Shenzhen, Šangaj, Wuhan, Chengdu i Kunming. Izgledaju kao potpuno funkcionalni uredi i opremljeni su računalima, pristupom internetu, sobama za sastanke i čajanama.

Umjesto da samo sjede, sudionici mogu koristiti računala za traženje poslova ili za pokretanje vlastitih start-up tvrtki. Dnevna cijena se obično kreće između 30 i 50 juana, a uključuje ručak, grickalice i piće.

Dr. Christian Yao, viši predavač na Školi za menadžment Sveučilišta Victoria u Wellingtonu na Novom Zelandu, stručnjak je za kinesko gospodarstvo.

Fenomen pretvaranja

“Fenomen pretvaranja da rade sada je vrlo uobičajen. Zbog ekonomske transformacije i neusklađenosti između obrazovanja i tržišta rada, mladima su potrebna ova mjesta kako bi razmislili o svojim sljedećim koracima ili radili povremene poslove.

G. Zhou je naišao na tvrtku Pretend To Work dok je pregledavao društvenu mrežu Xiaohongshu. Kaže da je smatrao da će uredsko okruženje poboljšati njegovu samodisciplinu. Tamo je sada više od tri mjeseca.

Dr. Biao Xiang, direktor Instituta Max Planck za socijalnu antropologiju u Njemačkoj, kaže da kineski trend pretvaranja da rade proizlazi iz osjećaja frustracije i nemoći zbog nedostatka mogućnosti za posao.

Vlasnik tvrtke Pretend To Work u gradu Dongguanu je 30-godišnji Feiyu i to je njegov pseudonim.

I sam je u prošlosti bio nezaposlen, nakon što je njegov prethodni maloprodajni posao morao biti zatvoren tijekom pandemije Covida. “Bio sam jako depresivan i pomalo autodestruktivan”, prisjeća se. “Htio sam preokrenuti situaciju, ali sam bio nemoćan.”

“Prodajem dostojanstvo, a ne radno mjesto”

U travnju ove godine počeo je oglašavati Pretend To Work i u roku od mjesec dana sva radna mjesta bila su puna. Potencijalni novi zaposlenici moraju se prijaviti.

Feiyu kaže da 40% radnika čine nedavni diplomanti koji se dolaze fotografirati kako bi bivšim mentorima dokazali svoje iskustvo s prakse, dok mali broj njih dolazi kako bi se nosili s pritiskom roditelja.

Ostalih 60% su freelanceri, od kojih su mnogi digitalni nomadi, uključujući one koji rade za velike tvrtke za e-trgovinu i pisce u kiberprostoru. Prosječna dob je oko 30 godina, a najmlađi ima 25 godina.

Dugoročno gledano, Feiyu kaže da je upitno hoće li posao ostati profitabilan. Umjesto toga, on to radije promatra kao društveni eksperiment. Kaže da radnicima zapravo prodaje dostojanstvo kako se ne bi osjećali beskorisnima.

“Ako nekome pomognemo da od lažnog radnog mjesta stvori novi početak, onda je eksperiment uspio”, rekao je.