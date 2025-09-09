Niste baš najbolji pregovarač? Isprobajte ove jednostavne trikove i uspjeh je bliže nego mislite

Pregovori rijetko idu lako, no uz odgovarajuće tehnike i strategije moguće je preuzeti kontrolu nad razgovorom i usmjeriti ga prema cilju koji priželjkujete.

Svatko od nas ima svoje trikove za postizanje ciljeva u komunikaciji. Neke su strategije učinkovitije od drugih, a one koji ih znaju koristiti najčešće nalazimo u prodaji, uslužnim djelatnostima ili među motivacijskim govornicima. No čak i ako niste najbolji pregovarač, možete primijeniti neke jednostavne, ali moćne trikove.

1. Pretvorite tišinu u svoju prednost

Neugodna tišina često nas tjera da požurimo s odgovorom, ali baš u tome leži prednost. Sjetite se, tko puno priča, puno i propušta. Nemojte odmah reagirati na tuđe prijedloge. Dajte tišini priliku da odradi svoje – velika je vjerojatnost da će druga osoba sama početi pričati i otkriti stvari koje inače ne bi. Ako uspijete više slušati nego govoriti, već ste u prednosti.

2. Pripremite plan B

Visoka očekivanja često vode do većeg uspjeha. Bilo da nekome nešto prodajete ili pregovarate za slobodan dan, uvijek pripremite plan B ako plan A ne uspije. Na taj način upravljate smjerom razgovora umjesto da odustajete na prvoj prepreci. Uvijek pitajte za ono što želite, a ako vam to ne prođe, ponudite alternativnu opciju.

3. Prvo stvorite odnos, a tek onda pregovarajte

Pregovori ne moraju biti bojno polje. Iako postoje situacije u kojima je to nužno, uvijek je bolje prvo uspostaviti dobar odnos s drugom stranom. Najbolji ishod je onaj u kojem obje strane osjećaju da su nešto dobile.

Iako vam se to na početku može činiti teško, uz praksu će postati prirodno. Koristite vještine slušanja i stvaranja odnosa kao temelj za razvoj korisnih strategija. Komunikacija je vještina koja se neprestano usavršava. Uvijek je pred vama nova slagalica koju trebate složiti, a upravo je to ono što je čini tako zanimljivom.

Autorica teksta Melita Pavlek, trener poslovnih vještina, mindfulness i NLP coach, vlasnica brenda 7thsensecoaching.

