Njemačka preciznost i talijanska ljepota. Novi hiperautomobil predstavit će se u listopadu

Njemački Capricorn i talijanski Zagato najavili su kako će predstaviti hiperautomobil koji će proizvesti u samo 19 komada. Poznavajući ove dvije kompanije, može se očekivati nešto posebno što će zainteresirati kolekcionare.

Zagato i Capricorn udružili su se zbog suradnje, a njezin rezultat bit će predstavljen 10. listopada 2025. godine na Zoute Grand Prixu u Belgiji.

Za neupućene, Zagato je jedno od najpoznatijih imena talijanskog automobilskog dizajna i karoserijske umjetnosti osnovan još 1919. godine u Milanu. Poznat je po suradnjama s prestižnim markama poput Astona Martina, Maseratija, Ferrarija i drugih. Njemački Capricorn koji je potaknuo suradnju manje je poznat u javnosti, no riječ je o kompaniji specijaliziranoj za lagane materijale i visokoprecizno inženjerstvo u automobilskoj i motosport industriji. Najpoznatiji je po suradnji s Formulom 1 i drugim elitnim natjecanjima. Capricorn proizvodi dijelove od kompozitnih materijala, karbona i naprednih legura, koristeći tehnologije koje osiguravaju vrhunsku izdržljivost uz minimalnu težinu.

Analogna konfiguracija automobila

Njihov novi automobil bit će limitiran na samo 19 komada. U prodaju će ići isključivo preko Louyet grupe koja će automobile prvo predstaviti svojim dugogodišnjim VIP klijentima. Za očekivati je da će automobil posebno zainteresirati kolekcionare.

U priopćenju koje ga najavljuje ne navodi se hoće li to biti benzinski, hibridni ili električni model. Navode kako će biti usmjeren na vozača, a – baš kao i Bugatti Tourbillon, naglašavaju analognu konfiguraciju automobila. U Tourbillonovom slučaju to se vidjelo po nedigitalnim instrumentima, a u teoriji, analogna konfiguracija može označavati i minimalno posredovanje elektronike, mogući ručni mjenjač, mehanički osjećaj pri upravljanju i vožnja usmjerena na emocije u vještinu, a ne digitalne postavke i algoritme.

Silueta novog hiperautomobila; Video: Capricorn

Njemačka preciznost i talijanska ljepota

Robertino Wild, osnivač i CEO capricorna, izjavio je:

„Naš prvi hiperautomobil koji nosi ime Capricorna rezultat je mnogih desetljeća provedenih u usavršavanju našeg pristupa preciznom inženjerstvu i laganom dizajnu. Željeli smo stvoriti nešto što se doima tehnički napredno, a istovremeno osvježavajuće analogno – automobil koji vozaču pruža izravno, nekompromisno iskustvo. Za oblikovanje eksterijera obratili smo se Zagatu, imenu koje samo za sebe govori u svijetu dizajna. Suradnja je pritom bila i osobna.

Ovaj hiperautomobil nije napravljen isključivo radi obaranja rekorda ili praćenja trendova. Riječ je o spajanju njemačke inženjerske discipline, talijanske dizajnerske raskoši i zajedničkog uvjerenja u to što pravi vozački automobil doista treba predstavljati. Rezultat je nešto što govori tiho, ali ostavlja trajan dojam.“

Andrea Zagato, predsjednik Zagata, dodao je:

„Ovaj projekt predstavlja prekretnicu u našoj 106-godišnjoj povijesti suradnje s više od 45 automobilskih marki na stvaranju kolekcionarskih GT automobila. Prvi Zagato hiperautomobil uvodi novi segment kolekcionarskih vozila, osmišljen kako bi unaprijedio vozačko iskustvo iznad granica suvremenih i klasičnih kategorija. Veza Zagata s trkaćim stazama traje više od jednog stoljeća, još od vremena kada je kategorija Gran Turismo donijela trkaće automobile koje se moglo voziti i na cesti.

Ova ručno građena serija utjelovljuje spajanje dvaju DNK – njemačke preciznosti i talijanske ljepote – stvarajući još snažniji identitet: istinsku sintezu bezvremenskog dizajna i voznih svojstava. Kroz nasljeđe, stručnost i jedinstvene vještine naših dviju kompanija donosimo na svijet kolekcionarski projekt koji otvara novo poglavlje u našoj priči i redefinira standarde emocionalnog dizajna i vožnje.“