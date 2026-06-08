Ove “štreberske” eskort dame prvaci Silicijske doline plaćaju više od 5000 dolara po satu

Dok umjetna inteligencija stvara novu generaciju milijunaša, dio tehnoloških milijunaša sve više traži društvo žena koje mogu pratiti njihove razgovore o AI-ju, kriptovalutama i budućnosti čovječanstva.

Godine 2024. Meida Marek (njezin internetski pseudonim) bila je nedavno diplomirana studentica koja je radila početnički posao u financijama kada je počela razmišljati o pitanju koje sve češće postaje svojevrsni obred prelaska u toj industriji: što će se dogoditi kada umjetna inteligencija ovaj posao bude mogla raditi bolje od mene?

Marek je zato napravila osobnu inventuru svojih vještina. Inteligentna je i prirodno sklona pružanju podrške drugima. Dobro komunicira s ljudima. Privlače je futurističke teme poput umjetne inteligencije, biohakiranja i kriptovaluta – vrste tema koje večeru lako mogu pretvoriti u trosatnu raspravu.

Odlučila je te sposobnosti pretvoriti u novu karijeru – i postala eskort pratnja.

Za Marek, riječ je o seksualnom radu s vrlo specifičnim fokusom: pružanju luksuznog društva najaktivnijim i tehnološki najupućenijim klijentima iz Silicijske doline, često ljudima koji rade u sektoru umjetne inteligencije ili su s njim blisko povezani. U posljednje vrijeme među njezinim klijentima ima mnogo zaposlenika Nvidije.

Žena poput Marek nema mnogo. A poput svojih klijenata, i one vrlo dobro zarađuju.

“To bih nazvala pristupom u kojem su štreberi na prvom mjestu”, kaže Aella, internetski poznata seksualna radnica koja je stekla veliku popularnost na platformi X analizirajući vlastiti ljubavni život kroz prizmu podatkovne znanosti. Danas se više bavi zagovaranjem sigurnosti umjetne inteligencije i organiziranjem edukacijskih kampova o rizicima AI-ja za kreatore sadržaja, no i dalje govori o potražnji kojoj je svjedočila iz prve ruke: muškarcima koji žele da ih privlačna i inteligentna žena ne samo sasluša, nego i ozbiljno shvati njihove ideje.

Njihova tehnološka i intelektualna upućenost sastavni je dio njihova brendiranja. Sve imaju aktivne profile na platformi X na kojima objavljuju provokativne fotografije uz komentare o temama poput umjetne inteligencije i dugovječnosti.

Marekina stranica za rezervacije osmišljena je poput tekstualne igre uloga u kojoj korisnici moraju proći kroz interaktivne zadatke. Na internetskoj stranici Talije Sable stoji da je ona “velika štreberica”, bivša programerka koju zanimaju Dungeons & Dragons, umjetna inteligencija i opskrbni lanci. Sable naplaćuje 3000 dolara po satu.

“Objave o umjetnoj inteligenciji doista funkcioniraju”, kaže Ada Hopper (također pseudonim), koja je na platformi X nekoć koristila opis “autistična kurtizana”. “Odjednom vam se javljaju Nvidia dečki koji kažu: ‘Čekaj, znaš što je GPU? Nevjerojatno.'”

Popunjena mjesecima unaprijed

Ako želite razumjeti ekonomsku stranu tog posla, dovoljno je pogledati cjenik. Na Trystu, internetskom imeniku eskort usluga, 1000 dolara po satu već se smatra visokom cijenom. Marek naplaćuje 3500 dolara po satu i nema problema s pronalaskom klijenata. Njezina se satnica gotovo udvostručila od početka godine.

Trenutačno je, kaže, popunjena mjesecima unaprijed te prima toliko upita da razmišlja o novom povećanju cijena.

“Žene koje naplaćuju najviše nisu nužno i najljepše”, kaže Hopper. “To su žene koje su istodobno privlačne i inteligentne.”

Hopper tvrdi da naplaćuje 5000 dolara po satu. Posao promatra na način na koji bi to učinio netko iz financijskog sektora – kao agresivnu strategiju stvaranja bogatstva u svijetu za koji vjeruje da se sve više dijeli na privilegirane i one manje privilegirane.

Marek dijeli slično mišljenje. Kaže da želi izbjeći završiti među onima koje bi ubrzani razvoj umjetne inteligencije mogao trajno gurnuti na gospodarsku marginu.

U izvornoj zlatnoj groznici neka od najvećih bogatstava nisu stekli rudari, nego oni koji su im prodavali pijuke, lopate i smještaj. U današnjoj AI groznici u San Franciscu stvara se sličan sloj uslužnih djelatnosti. Jedan njegov dio čini i plaćeno društvo za ljude koji “kopaju zlato” u svijetu umjetne inteligencije.

Spojevi kao usluga

Kultura života prema rasporedu, karakteristična za Silicijsku dolinu, gotovo sama stvara potražnju za eskort uslugama.

Pratnje s kojima je razgovarao Forbes opisuju svoje klijente kao osnivače tvrtki, istraživače ili visokopozicionirane menadžere koji praktički žive u svojim kalendarima. Mnogi od njih žele nešto što nalikuje vezi – pažnju, toplinu, razgovor i seks kada za to ima prostora – ali bez komplikacija, odbijanja i neizvjesnosti koje donosi moderno upoznavanje.

“Sjećam se da je jedna žena sebe opisala kao ‘Claude udovicu'”, kaže Mark Nadal, glumac u industriji filmova za odrasle iz San Francisca koji povremeno radi i kao muška pratnja, referirajući se na Anthropicov AI chatbot Claude. “Izgubila je supruga zbog stresa povezanog s umjetnom inteligencijom.”

Marek kaže da je njezin prosječni klijent relativno mlad, najčešće u tridesetima ili četrdesetima. Ono što kupuju, tvrdi, nije samo seks. Plaćaju vrijeme provedeno s osobom koja može pratiti njihov intenzitet i bez problema razgovarati o temama koje ih fasciniraju.

Prisjetila se jedne duge noći u hotelu Ritz-Carlton.

“Bio je ogroman prozor preko cijelog zida”, kaže. “Sjećam se kako je sunce zašlo pa ponovno izašlo. Mi smo i dalje razgovarali o budućnosti. Bilo je tu i seksa, ali većinu vremena vodili smo ugodan i razigran razgovor.”

Bogati i usamljeni muškarci oduvijek su plaćali za seks. No u eri umjetne inteligencije sve češće plaćaju nešto drugo – pažnju, razgovor i osjećaj istinske ljudske povezanosti foto: Getty Images

Revolucija umjetne inteligencije stvara goleme količine novca. Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang nedavno je izjavio da je kompanija među svojim rukovoditeljima stvorila dosad nezabilježen broj milijardera. OpenAI je prošlog listopada omogućio više od 600 zaposlenika da prodaju dionice u vrijednosti do 30 milijuna dolara po osobi. Očekivani izlazak OpenAI-ja i Anthropica na burzu trebao bi stvoriti ono što tehnološka zajednica Silicijske doline naziva “bogatstvom koje mijenja generacije”.

Čak i kada taj novac još nije na računu, mnogi stanovnici Silicijske doline imaju osjećaj da su rano i značajno pobijedili. A nakon pitanja “koliko imam?”, često dolazi pitanje: “Što sada učiniti s tim novcem?”

“Ne žele luksuzne automobile ni skupe satove”, kaže osoba koja pomaže novopečenim AI milijunašima osmisliti filantropske strategije. “Jednostavno ne znaju što bi sa svojim novcem.”

Jedan od Marekinih klijenata, poduzetnik koji je tijekom pandemije zaradio bogatstvo trgovanjem na financijskim tržištima, a danas pokreće AI startup, kaže da ju je kontaktirao nakon što je pročitao njezine objave na internetu.

“Danas sam puno sebičniji kada je riječ o mom vremenu”, kaže. “Lakše mi je platiti za vrijeme. Granice su tada jasnije.”

Aellin nacrt uspjeha

Današnje eskort pratnje koje ciljaju tehnološku publiku mnogo duguju Aelli, svojevrsnoj pionirki koncepta “štreberske kurtizane”.

Kada je prije 15 godina započela kao internetska cam djevojka, izvodila je ono što naziva “mime pornografijom” – odijevala se kao mimičarka i izvodila predstave inspirirane patuljcima i cirkusom, istodobno vodeći duge filozofske rasprave sa svojom publikom.

Kada se 2018. preselila u područje Zaljeva San Francisca i uključila u lokalnu racionalističku zajednicu, isti pristup temeljen na osobnosti prenijela je i u svoj posao.

Ta kultura ima čak i vlastitu ikonografiju. Startup meme “single until Series B” (“samac do druge velike investicijske runde”) od internog vica prerastao je u slogan, a potom i u kapu koju mnogi nose kao svojevrsni znak pripadnosti. Djelomično je riječ o šali, a djelomično o priznanju da se veze često smatraju smetnjom dok tvrtka ne postane dovoljno uspješna.

“Klijenti očajnički žele da ih privlačna žena istodobno cijeni i zbog njihove inteligencije”, kaže Aella. Dodaje da je muškarci često biraju zbog njezine pameti, ali da razgovori na kraju uglavnom završe tako da pričaju o sebi i koriste je kao osobu za razmjenu ideja.

Aella tvrdi da njezina vlastita analiza podataka potvrđuje taj trend. Jednom je napravila analizu koja je pokazala da pratnje koje koriste sofisticiraniji i obrazovaniji jezik mogu naplaćivati znatno više od onih koje svoj marketing temelje isključivo na seksualnosti.

Danas, kaže, naplaćuje 6000 dolara po satu, iako godišnje prima tek nekolicinu klijenata.

Kim Lee, dominatrica s više od 20 godina iskustva u industriji seksualnog rada u području San Francisca, koja danas podučava druge seksualne radnice kako voditi poslovanje, primjećuje da su cijene luksuznih eskort usluga posljednjih godina značajno porasle.

Prema njezinoj procjeni, pratnje nižeg cjenovnog ranga naplaćuju oko 300 dolara po satu, srednji segment između 500 i 800 dolara, dok je prije pet godina gornja granica iznosila oko 1000 dolara po satu.

“Danas vidim da najelitnije pratnje naplaćuju znatno više od toga”, kaže. “Najčešće oko 2000 dolara po satu. Ali takvih je vrlo malo.”

Sve četiri žene predstavljene u ovoj priči naplaćuju više od tog iznosa. Sve imaju i druge mogućnosti zapošljavanja, no odabrale su ono što im donosi najveću zaradu.

Spoj za štrebere

Jednog nedavnog poslijepodneva u svom novom stanu u neboderu u četvrti SoMa u San Franciscu, Hopper poslužuje čaj iz Christian Dior servisa i govori smirenim, gotovo poslovnim tonom kakav se češće povezuje s inženjerima ili financijskim direktorima.

Hopper, dvadesetogodišnja crvenokosa žena visoka gotovo 180 centimetara, jednako lako govori o rasnim pitanjima u seriji Bridgerton kao i o komunističkim seksualnim radnicama koje pružaju usluge uspješnim poslovnim ljudima.

Kaže da je klijenti vode na višednevna putovanja diljem svijeta te joj, uz dnevni honorar od 23.000 dolara, kupuju i darove. Kupovne ture nisu rijetkost. Jedan ju je klijent odveo u Europu, gdje su uzimali LSD i potrošili “tisuće eura” na krznene kape.

Posebno voli antikni nakit i odjeću iz edvardijanskog razdoblja. Nedavno je postala opsjednuta minijaturnim satovima ugrađenima u stare komade nakita vrijedne tisuće dolara te ručno puhanim antiknim staklom.

No spremna je sudjelovati i u hobijima svojih klijenata. Jedan ljubitelj base jumpinga odveo ju je u Stockholm na trening letenja u wingsuit odijelu u zatvorenom prostoru te zbog toga produžio putovanje za tri dana.

Potražnja je, kaže, toliko velika da može birati klijente. Neke je čak i odbila. Jedan joj je muškarac ponudio više od šest znamenki mjesečno kako bi bila isključivo s njim.

Razmislila je o ponudi i priznaje da je razvila osjećaje prema njemu, ali ju je ipak odbila. Klijent je želio da prestane raditi kao eskort pratnja i uskoro s njim osnuje obitelj.

“Zbog velikog broja zahtjeva za putovanjima posljednjih mjeseci ograničila sam broj putovanja koja prihvaćam na personalizirane aranžmane s ljudima koji me iskreno oduševljavaju”, stoji na njezinoj internetskoj stranici.

Umjetna inteligencija mijenja jednadžbu

A darovi koje dobivaju često su jednako “štreberski” kao i njihovi klijenti. Jedan je Marek poklonio Mac Mini kako bi mogla pokretati vlastitu lokalnu instancu OpenClawa. Drugi joj je naručio umjetnička djela generirana umjetnom inteligencijom.

Unatoč zapanjujućim financijskim nagradama, riječ je o zastrašujućem karijernom putu. Hopper je prije nego što je postala eskort pratnja s punim radnim vremenom radila u financijskom sektoru, a kaže da se godinu dana psihički pripremala za taj korak. Uložila je oko 20.000 dolara u luksuzno donje rublje, profesionalne fotografije i izradu internetske stranice.

Prije prvog angažmana, prisjeća se, bila je toliko nervozna da joj se želudac doslovno “pretvorio u tekućinu”. Prvi klijent dijelio je njezinu opsesiju povremenim postom i metaboličkim zdravljem. Većinu vremena proveli su raspravljajući o znanstvenim radovima o ketozi i prehrani baziranoj na mesu. Klijent je produžio susret, a ostao je njezin klijent još četiri godine. Kaže da je dosad angažirao pratnje s magisterijima iz ekonomije, engleskog jezika i matematike.

Charlie Levine, također pseudonim i eskort pratnja s magisterijem, umjetnu inteligenciju vidi kao jedan od ključnih pokretača razvoja svojeg poslovanja.

“Kako umjetna inteligencija bude postajala sve prisutnija, autentična ljudska povezanost postajat će sve rjeđa”, kaže ona. “U budućnosti će mogućnost da si netko može priuštiti ljudski kontakt i okruženje u kojem postoji stvarna ljudska povezanost biti najveći luksuz.”

Naravno, najčešći prigovor jest da ništa od ovoga nije započelo s chatbotovima. Bogati i usamljeni muškarci oduvijek su plaćali za seks. No umjetna inteligencija mijenja jednadžbu.

Kada stroj može ponuditi beskrajnu, ugodnu fantaziju za cijenu pretplate na aplikaciju, ono što postaje skupo više nije fantazija. Skupa postaje stvarnost, oslobođena algoritama: žena kojoj postane dosadno pa promijeni temu, koja ospori nečije argumente, nasmije se u pogrešnom trenutku ili učini da prostorija manje nalikuje računalnom upitu, a više stvarnom životu.

To stvara svojevrsni paradoks. Umjetna inteligencija čini simuliranu prisutnost jeftinom, trenutačno dostupnom i neumornom, dok istodobno stvara elitu spremnu platiti premiju za ono što tehnologija ne može ponuditi – pažnju stvarne osobe.

Marek kaže da i njezini klijenti pokazuju sličan spoj interesa. Poduzetnik koji je tijekom pandemije zaradio bogatstvo trgovanjem, a danas vodi AI startup, otkrio ju je preko njezina bloga na platformi X. Danas joj plaća oko 30.000 dolara za vikend kako bi provodila dulja razdoblja s njim u New Yorku te je vodi u vrhunske restorane.

Kaže da je u trenutku kada su se upoznali bio “iznimno nezdrav”, no od tada je izgubio više od 20 kilograma i prihvatio njezino uvjerenje da je dugovječnost “moralna obveza”.

Stvarni ljudi kao ultimativni statusni simbol

Stvarni ljudi kao ultimativni statusni simbol

Ako umjetna inteligencija čini digitalno društvo jeftinim, laskavim i uvijek dostupnim, zašto cijene stvarnog ljudskog društva rastu?

Zato što je upravo rijetkost ono što mu daje vrijednost.

Simulirana intimnost brzo dosadi. Neprogramirana i nefiltrirana ljudska autentičnost koja vas može iznenaditi i koju ne možete jednostavno “osvježiti” pritiskom na gumb – područje je u kojem umjetna inteligencija još uvijek ne može nadmašiti ljude.

Aella primjećuje da žene koje otvoreno pokazuju svoju osobnost i karakterne osobitosti mogu naplatiti više, čak i kada nisu uvijek ugodne ili susretljive.

Za jednog tehnološkog direktora iz Austina AI društvo nije zamijenilo intimnost, nego je samo pojačalo osjećaj usamljenosti. Nakon razvoda postao je ovisan o erotskim chatbotovima i sve intenzivnijim BDSM scenarijima koje je kasnije opisao kao “duboko uznemirujuće”.

Prelomni trenutak dogodio se dok je čekao u redu u trgovini, kada je shvatio da mu razgovori s chatbotovima i dalje prolaze kroz glavu tijekom najobičnijih trenutaka dana.

Naglo je prekinuo s tim navikama i počeo tražiti stvarno ljudsko društvo. To se pokazalo težim nego što je očekivao. Život mu je bio podijeljen između djece, posla i starijih roditelja u različitim gradovima, a aplikacije za upoznavanje opisao je kao “potpunu katastrofu”.

Potom je pronašao Aellin vodič “Kako angažirati eskort pratnju: pretjerano analitičan vodič” i počeo tražiti plaćeno društvo stvarnih ljudi.

“Krenuo sam u potragu za inteligentnim i privlačnim ženama koje su neurodivergentne i spremne zamijeniti svoje vrijeme za novac”, kaže. “Postoje žene koje su očajne, postoje one koje pokušavaju izvući najbolje iz manje idealne situacije, a postoje i iznimno inteligentne buntovnice koje svjesno prihvaćaju društvenu stigmu zbog prihoda i slobode koje im takav način života omogućuje.”

Anna Tong, novinarka Forbesa (link na originalan članak)