Ovo je najbolji sir na svijetu. “Velik je, zbog njega bi se ljudi mogli iskreno uzbuditi”

U impresivnoj konkurenciji od preko 5000 sireva iz 46 zemalja, trijumfirala je 18-mjesečna delikatesa iz predalpskog Gantrischa, osvojivši žiri najdubljim dojmom.

Švicarski gruyer proglašen je najboljim sirom na svijetu za 2025. godinu u četvrtak, pobijedivši konkurenciju više od 5000 sireva iz 46 zemalja. Vorderfultigen Spezial, dozrijevan 18 mjeseci i proizveden u Bergkaserei Vorderfultigenu, osvojio je naslov na World Cheese Awards natjecanju održanom u švicarskoj prijestolnici Bern.

Pobjednički sir dolazi iz planinske sirane u predalpskoj regiji Gantrisch, južno od Berna. Sudac velikog finala Perry Wakeman rekao je kako je riječ o siru “zbog kojeg bi se ljudi mogli iskreno uzbuditi”.

“To je veliki sir – puno se toga događa. Tekstura je predivna: lomljiv je pod prstima, kristali u njemu su tako nježni”, opisao je. “Impresivan je. Ostavi snažan dojam.”

Izgled, miris pa okus

Ovo je prvi put da se natjecanje, koje je 1988. pokrenula britanska organizacija Guild of Fine Food, održalo u Švicarskoj – iako je gruyer već pet puta ranije osvajao glavnu nagradu. Na beskrajnim stolovima prekrivenima bijelim stolnjacima, 5244 sira kušao je međunarodni žiri od 265 stručnjaka – proizvođača, chefova, kupaca, trgovaca i novinara iz više od 40 zemalja, prepoznatljivih po žutim pregačama.

“Prije svega gledamo izgled sira, kako izgleda izvana i iznutra”, objasnio je za AFP poljski sirar Kuba Maziarczyk, jedan od sudaca finala. Drugi korak je “nos: svi mirisi koje sir otpušta”. Na kraju, presuđuje okus. Suci su najprije odabrali najupečatljivije sireve, zatim napravili drugi krug, a konačni izbor donio je “super žiri” sastavljen od sudaca iz 14 zemalja.

Poljski sirar Kuba Maziarczyk, član super žirija, miriše komad sira tijekom 37. izdanja World Cheese Awardsa foto: Gabriel Monnet/AFP

“Sir mora odražavati svoj terroir; mora biti uravnotežen u okusu, aromi i mirisu”, rekao je francuski sudac Laurent Dubois. “Ne smije biti ni previše star ni previše mlad. Sir je uvijek pitanje harmonije. Zato su najbolji sirevi često oni s dugom tradicijom.”

Promocija malih sirara

Oko 2000 ljudi pratilo je degustaciju u izložbenoj dvorani Festhalle u Bernu. “Imamo plave sireve, tvrde sireve, sve moguće stilove. To je čini nevjerojatno zanimljivim”, kazao je britanski sudac Nigel Barden, BBC-jev stručnjak za hranu i piće. “Kad pomislite da vam se nepce umorilo, pojavi se sir koji vas potpuno oduševi. To je čarolija World Cheese Awards natjecanja.”

Direktor Guild of Fine Fooda John Farrand rekao je za AFP da su nagrade pokrenute kako bi se promovirali mali sirari. U 1980-ima je, kaže, proizvodnja mlijeka postala “prilično centralizirana”. “Možda smo zaboravili vezu između zemlje, mlijeka, životinje, farme – i na kraju, samog sira.”

Natjecanje je stvoreno kako bi “podsjetilo svijet da u sirarstvu malo može biti prekrasno”. Sljedeće World Cheese Awards natjecanje održat će se u Córdobi u Španjolskoj.