Ovo je najjači serijski Porsche 911 do sada. Hibrid koji do 100 stiže za 2,5 sekundi

Novi Porsche 911 Turbo S do 100 kilometara na sat stiže za 2,5 sekundi, a najveća brzina mu je 322 kilometra na sat. Po prvi put radi se o hibridu.

Porsche je na IAA Mobility sajmu u Münchenu predstavio novi Porsche 911 Turbo S. Godinu dana nakon obične 911-ice, i njezina najjača verzija postala je hibrid. Iako Porsche već ima neke električne modele, 911 je zadnji koji će dobiti električnu verziju.

Novi 911 Turbo S, dostupan kao kupe i kabriolet, debitira s osjetno većim performansama, snažnijim dizajnom, inteligentnijom aerodinamikom, optimiziranim podvozjem i još ekskluzivnijom opremom.

Uz laganu bateriju samo 85 kilograma teži od prethodnika

Uz 523 kilovata odnosno 711 konja snage, riječ je o najsnažnijem serijskom modelu 911 do sada. Maksimalni okretni moment iznosi 800 Nm i dostupan je u širokom rasponu od 2.300 do 6.000 okretaja u minuti. Krivulja snage karakterizirana je neuobičajeno širokim vršnim područjem: između 6.500 i 7.000 okretaja radilice dostupna je puna snaga od 711 KS. Opremljen inovativnom i posebno laganom T-Hybrid tehnologijom s 400 V sustavom, novi Turbo S ima 61 KS više od prethodnika.

Pogon T-Hybrid prvi je put predstavljen 2024. u modelu 911 Carrera GTS. Od tada je tehnologija značajno unaprijeđena za potrebe novog 911 Turbo S. Dok je u GTS-u integriran jedan električni ispušni turbopunjač (eTurbo), u novom Turbo S koriste se dva eTurba. Turbina i kompresor posebno su razvijeni za zahtjeve ovog vršnog modela. Dva eTurba ne doprinose samo velikom povećanju performansi, već i poboljšavaju odziv pogonskog sklopa.

Interijer Porschea 911 Turbo S; Foto: Porsche

Posebno kompaktna, lagana visokovoltažna baterija kapaciteta 1,9 kWh ista je kao u 911 Carrera GTS. Osmostupanjski PDK s integriranim elektromotorom prenosi snagu na sustav pogona na sve kotače Porsche Traction Management (PTM). Vrijeme ubrzanja Turbo S Coupéa od 0 do 100 kilometara na sat smanjeno je za 0,2 sekunde, na samo 2,5 sekundi. Do 200 kilometara na sat stiže za 8,4 sekunde – što je poboljšanje od 0,5 sekundi. Najviša brzina novog 911 Turbo S iznosi 322 kilometra na sat.

Unatoč dodatnim komponentama hibridnog sustava visokih performansi, novi 911 Turbo S teži samo 85 kilograma više od prethodnika.

„Ne osjeti se dodatna težina. Naprotiv – auto je mnogo agilniji, ima više prianjanja i znatno je brži u svim relevantnim dijelovima staze“, izjavio je Porscheov ambasador marke Jörg Bergmeister, koji je sudjelovao u razvoju i testiranju novog modela.

Najveće kočione pločice u Porscheovom modelu s dvoja vrata

Nova generacija guma poboljšava upravljivost na suhom, uz zadržavanje dobrih performansi na mokrom. Na stražnjoj osovini sada su gume širine 325/30 ZR 21 (10 mm šire nego ranije), dok su sprijeda 255/35 ZR 20. Standardni Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) sustav sada ima nove kočione pločice i povećane diskove: straga s 390 mm na 410 mm, a sprijeda na 420 mm – najveći PCCB sustav koji je Porsche ikad ugradio u automobil s dvoja vrata.

Poboljšana aerodinamika optimizira hlađenje i učinkovitost novog Turbo S-a. Aktivne vertikalne zaklopke na prednjem dijelu, aktivni prednji difuzor, podesiva prednja spojler-linija i pomični stražnji spojler rade kao integrirani sustav. Ovisno o situaciji, aerodinamika smanjuje uzgon ili otpor zraka. Koeficijent otpora zraka smanjen je za 10 posto u odnosu na prethodnika. U „wet“ načinu rada difuzori se zatvaraju kako bi zaštitili kočnice od prekomjernog raspršivanja vode.

Bogata oprema, personalizacija i ručni sat

T-Hybrid sustav omogućuje ugradnju elektro-hidraulički kontrolirane kontrole šasije koja dolazi serijski. Time se smanjuje naginjanje u zavojima, povećava agilnost i stabilnost, a istodobno se poboljšava udobnost vožnje. Dostupan je i sustav podizanja prednje osovine za svakodnevnu upotrebu.

Sjedala nude 18 podešavanja, a tu su još HD Matrix LED svjetla, Sport Chrono paket, PASM ovjes, PDCC sustav i titanov sportski ispušni sustav. Za one koji žele personalizaciju, nudi se preko 100 boja karoserije, kotača i karbonskih dijelova, do unutarnjih detalja s personaliziranim ukrasnim šavovima i ugraviranim ključevima.

Kupci mogu dizajnirati i svoj vlastiti sat Porsche Design Chronograph 911 Turbo S, s elementima boje Turbonite, kućištem od titana i rotorom inspiriranim dizajnom kotača 911 Turbo S. Sat je ručno izrađen u Švicarskoj, a može se dodatno personalizirati gravurom.

Porsche 911 Turbo S i personalizirani ručni sat; Foto: Porsche